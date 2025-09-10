Tovább tart a finnek csodája az Eb-n, történelmet írtak az északiak

A 24 európai férfi kosárlabda-válogatottat felvonultató torna hamarosan a végéhez közeledik. Európa legjobb csapatai összesen 76 mérkőzést játszanak Cipruson, Finnországban, Lengyelországban és Lettországban. A torna óriási meglepetéseket tartogatott, favoritok búcsúztak az egyenes kieséses szakaszban. Előbb óriási meglepetésre Finnország győzte le Szerbiát, majd egy nappal később Georgia borzolta a kedélyeket azzal, hogy a nyolcaddöntő kaotikus csatájában kiejtette az olimpiai ezüstérmes Franciaországot. Egyik nemzet sem volt még elődöntős korábban az Eb-k történetében. Finnország eddigi legjobb helyezése a hatodik volt 1967-ben, míg Georgiának ez az első top nyolcas szereplése a függetlenné válása óta. A legjobb négy közé jutásért a két bombameglepetést okozó együttes szerda délután csapott össze a lettországi Rigában.

Finnország egyik legjobbja, Lauri Markkanen és Georgia kiválósága, Goga Bitadze ugrott fel a labdáért a meccs kezdetén. Fotó: AFP/Gints Ivuskans

Ellenállhatatlan volt Finnország

Mindkét oldalon sztárjátékosok erősítették a nemzetük válogatottját, az NBA-ben szereplő Utah Jazz finn magas bedobója, Lauri Markkanen a torna legjobb játékosának címére (MVP) is pályázik. A grúzok oldalán leginkább a Tornike Shengelia (Barcelona), Goga Bitadze (Orlando Magic), Alexander Mamukelashvili (Toronto Raptors) trió húzta eddig Georgia szekerét. A finnek és a grúzok részéről is döcögve indult a mérkőzés, az első öt percben mindössze 12 pontra voltak képesek a csapatok. A grúzokat Shengelia, a finneket Markkanen húzta, de a szívósan védekező északiak az utolsó három perce kisebb előnyt tudtak kiépíteni, Salin és Nkamhoua triplájával kilenc pont lett a különbség (22-13). A grúzok időkérése után is lendületeben maradtak a finnek, többször is visszaszerezték a rossz dobásaikat, és az újabb kísérleteiket szinte mindig bedobták. A Fenerbahce bedobója, Mikael Jantunen a negyed végén már a hatodik sikeres finn triplát dobta be a meccsen, a grúzok egyáltalán nem találták a támadójátékuk ritmusát az első játékrészben (28-15).

Mamukelashvili hárompontosa úgy kellett a grúzoknak, mint egy falat kenyér a második negyed elején.

Finnország így is tartotta a több mint tízpontos különbséget köszönhetően az igen hatékony kispadjának, a cserejátékosok tizennyolc pontot (!) tettek hozzá csapatuk ponttermeléséhez.

A grúzok több tiszta távoli kísérletet is kihagytak, amit a finnek rendre gyors ellentámadásokkal büntettek meg. Egy ilyen lerohanás után a finnek csodagyereke, a 210 cm magas Miikka Muurinen zsákolt óriásit, az amerikai egyetemek által is körbeudvarolt tehetség másfél perc alatt hét pontot dobott a második negyed közepéhez érve (40-30).