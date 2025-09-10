férfi kosárlabda Európa-bajnokságFinnországgeorgianegyeddöntőFIBAkosárlabda

Tovább tart a finnek csodája az Eb-n, történelmet írtak az északiak

Szerda délután a kontinenstorna két legnagyobb meglepetését szolgáló csapata mérkőzött meg egymással a férfikosárlabda Európa-bajnokság negyeddöntőjében. Az Eb előtt sötét lónak kikiáltott Finnország az NBA-szupersztár Nikola Jokiccsal felállt Szerbiát búcsúztatta a legjobb nyolc közé jutásért, Georgia pedig az olimpiai ezüstérmes franciákat ejtette ki az előző körben. A finnek az első két negyedben elképesztő dobóformát mutatva közel húszpontos előnyre tettek szert, amit a keményen küzdő grúzok az utolsó negyedre ledolgoztak, de nem sikerült fordítaniuk. Finnország 93-79-re nyert, és története során először elődöntőt játszhat az Eb-n.

Perje Sándor
2025. 09. 10. 18:19
Finnország csodát tett az Európa-bajnokságon
Finnország csodát tett az Európa-bajnokságon Fotó: AFP/Gints Ivuskans
A 24 európai férfi kosárlabda-válogatottat felvonultató torna hamarosan a végéhez közeledik. Európa legjobb csapatai összesen 76 mérkőzést játszanak Cipruson, Finnországban, Lengyelországban és Lettországban. A torna óriási meglepetéseket tartogatott, favoritok búcsúztak az egyenes kieséses szakaszban. Előbb óriási meglepetésre Finnország győzte le Szerbiát, majd egy nappal később Georgia borzolta a kedélyeket azzal, hogy a nyolcaddöntő kaotikus csatájában kiejtette az olimpiai ezüstérmes Franciaországot. Egyik nemzet sem volt még elődöntős korábban az Eb-k történetében. Finnország eddigi legjobb helyezése a hatodik volt 1967-ben, míg Georgiának ez az első top nyolcas szereplése a függetlenné válása óta. A legjobb négy közé jutásért a két bombameglepetést okozó együttes szerda délután csapott össze a lettországi Rigában.

Finnország egyik legjobbja, Lauri Markkanen és Georgia kiválósága, Goga Bitadze ugrott fel a labdáért a meccs kezdetén
Finnország egyik legjobbja, Lauri Markkanen és Georgia kiválósága, Goga Bitadze ugrott fel a labdáért a meccs kezdetén. Fotó: AFP/Gints Ivuskans

Ellenállhatatlan volt Finnország

Mindkét oldalon sztárjátékosok erősítették a nemzetük válogatottját, az NBA-ben szereplő Utah Jazz finn magas bedobója, Lauri Markkanen a torna legjobb játékosának címére (MVP) is pályázik. A grúzok oldalán leginkább a Tornike Shengelia (Barcelona), Goga Bitadze (Orlando Magic), Alexander Mamukelashvili (Toronto Raptors) trió húzta eddig Georgia szekerét. A finnek és a grúzok részéről is döcögve indult a mérkőzés, az első öt percben mindössze 12 pontra voltak képesek a csapatok. A grúzokat Shengelia, a finneket Markkanen húzta, de a szívósan védekező északiak az utolsó három perce kisebb előnyt tudtak kiépíteni, Salin és Nkamhoua triplájával kilenc pont lett a különbség (22-13). A grúzok időkérése után is lendületeben maradtak a finnek, többször is visszaszerezték a rossz dobásaikat, és az újabb kísérleteiket szinte mindig bedobták. A Fenerbahce bedobója, Mikael Jantunen a negyed végén már a hatodik sikeres finn triplát dobta be a meccsen, a grúzok egyáltalán nem találták a támadójátékuk ritmusát az első játékrészben (28-15).

Mamukelashvili hárompontosa úgy kellett a grúzoknak, mint egy falat kenyér a második negyed elején. 

Finnország így is tartotta a több mint tízpontos különbséget köszönhetően az igen hatékony kispadjának, a cserejátékosok tizennyolc pontot (!) tettek hozzá csapatuk ponttermeléséhez. 

A grúzok több tiszta távoli kísérletet is kihagytak, amit a finnek rendre gyors ellentámadásokkal büntettek meg. Egy ilyen lerohanás után a finnek csodagyereke, a 210 cm magas Miikka Muurinen zsákolt óriásit, az amerikai egyetemek által is körbeudvarolt tehetség másfél perc alatt hét pontot dobott a második negyed közepéhez érve (40-30).

Finnország legnagyobb reménysége, Miikka Muurinen hatalmasat zsákolt a második negyedben
Finnország legnagyobb reménysége, Miikka Muurinen hatalmasat zsákolt a második negyedben. Fotó: AFP/Gints Ivuskans

Az újabb grúz időkérésnél a kapitány, Aleksandar Dzikics felelősségre vonta játékosait, hogyan kaphattak kilenc hárompontost a finnektől másfél negyed alatt. A rutinos szerb edző főleg azt nehezményezte, hogy ebből mindössze egy dobást előzött meg labdavezetés, azaz túl könnyű és tiszta dobóhelyzetekből dolgozhattak az északiak. 

Hiába a fejmosás, a finnek nem lassítottak: Jantunen harmadik sikeres triplája után már tizennyolc ponttal vezettek, 15 távoli kísérletükből 10-et bedobtak (50-32). 

Bár a negyed végére egy pontot tudott faragni a hátrányból a grúz együttes, de Dzikics játékosai teljesen eszköztelennek tűntek a finn támadójátékkal szemben (57-40).

Küzdöttek a grúzok, de Finnország uralta a végjátékot

Az első két negyedben ellenállhatatlan finnek a fergeteges dobóformájuknak és a cserejátékosok remeklésének köszönhetően tettek szert előnyre: az északiak dobásainak közel fele hárompontos volt, a 15 távoli dobásukból mindössze ötöt hibáztak el, ebből harminc pontot termeltek. A grúzok is sokat próbálkoztak a triplavonalról, de a hét sikeres hárompontosuk mellett a mezőnykísérleteiknek még a fele sem hullott be a finnek gyűrűjébe.

A grúzok irányítójának, Kamar Baldwinnak rossz dobásával indult a harmadik negyed. A Bayern München játékosa ekkor pont nélkül állt a meccsen, pedig az eddigi találkozókon több mint tizenkét pontot átlagolt, a franciák elleni győztes meccsen 24-et termelt. Nem segített az sem a grúzok játékos önbizalmán, hogy Markkanen egy óriási blokkot osztott ki neki a játékrész feléhez érve. 

Bár az északi csapat távoli kísérletei nem ültek a meccs ezen szakaszában, így is tizenöt ponttal vezettek Georgia ellen (62-47).  

A grúzok részéről Tornike Shengelia próbálta felvenni a harcot Finnországgal.
A grúzok részéről Tornike Shengelia próbálta felvenni a harcot Finnországgal. Fotó: ANADOLU/Esra Bilgin

A grúzokban Shengelia próbálta tartani a lelket, a négy triplát dobó Duda Sanadzéval holtversenyben ekkor a Barcelona bedobója volt a legeredményesebb játékos tizenhat ponttal. Nem akarták feladni a grúzok: Goga Bitadze gólpassza után Beka Burjanadze szerzett könnyű kosarat, az utolsó egy perchez érve Georgia tíz pontra jött fel (69-59), huszonkét pontot dobott a harmadik negyedben. A negyedikben hatalmas küzdőszellemről tanúbizonyságot tevő Georgia főleg a támadólepattanóinak és a labdaszerzéseinek köszönhetően kapott újabb esélyt az utolsó hét percben (73-67). Nagyon rosszkor jött neki Goga Bitadze technikaija, az Orlando Magic centere könyöklését vették észre a játékvezetők, így az egyik legjobb játékosukat vesztették el a grúzok. A kiállított Bitadze dühében az öltözőfolyosó falát öklözte…

Töredezetté vált a játék, mindkét oldalon több szabálytalanság történt, majd a kosárcsendet a Granada bedobójának, Elias Valtonennek két óriási triplája törte meg (87-74). 

Ezt már nehezen bírták idegekkel a grúzok, egy újabb technikai után a 18 pontos Shengelia is kiállni kényszerült. 

Innen már nem tudott felállni Georgia, a vége 93-79 lett Finnország javára, amely története legjobb eredményét elérve elődöntőt játszhat az Európa-bajnokságon. A mai másik negyeddöntő a világbajnok Németország és a Luka Doncsiccsal felálló Szlovénia rangadója lesz 20 órakor.

Férfikosárlabda Európa-bajnokság, Riga, negyeddöntő

  • Finnország–Grúzia 93-79 (28-15, 29-25, 14-22, 22-17)
  • Törökország–Lengyelország 91-77 (19-19, 27-13, 19-18, 26-27)
  • Litvánia–Görögország 76-87 (19-24, 19-20, 14-20, 24-23)
  • Németország–Szlovénia 20:00

 

 

