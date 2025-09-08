Könyörögni kell a szurkolóknak, menjenek ki a válogatott meccsére

A jelenleg is zajló férfikosárlabda Európa-bajnokság a nagy meglepetések tornája. Nemcsak azért, mert a szerbek kiestek, hanem azért is, mert az esélyesek közül a franciák és az olaszok is búcsúztak a nyolcaddöntőben, ahová a spanyolok el sem jutottak. A finn csapat szenzációs szereplése azzal együtt is meglepetés, hogy kiváló játékosokból áll. Ezzel együtt a csoportkörben nem szerepeltek kiemelkedően, saját csoportjukban csak a harmadik helyen jutottak tovább, majd kiütötték a szerbeket. Finnország azonban mintha aludna, nem mozdul meg.

Finnország: miért nem indulnak el tömegek Rigába? Fotó: NurPhoto/Stefanos Kyriazis

Finnországnak meg kellene mozdulnia

A finnek voltak ennek az Eb-nek az egyik társrendezői. Ez azt jelentette, hogy a csoportkörben ők bonyolították le az egyik csoport meccseit. Ám a végjátékban Tampere már nem kapott meccset, mert az Eb-nek ezt a szakaszát Rigában rendezik már. A lett fővárosban rendezik meg majd a negyeddöntőket, közte a finn és a grúz csapat összecsapását.

Az Eb honlapja szerint erre a negyeddöntőre még nagyon sok a szabad hely a csarnokban. Ez nem csoda, mert a finn és a grúz csapat összecsapása Lettországban nem sok embert érdekel. A finnek azonban azt szeretnék, ha sokan lennének a lelátón. Éppen ezért a csapat kapitánya, Sasu Salin felhívást tett közzé minden finn ember számára. Arra kérik a szurkolókat, hogy induljanak el Rigába. Sasu Salin azzal érvelt, hogy Helsinki és Riga között mindössze egy órát kell repülni. Az észt fővárosból, Tallinnból öt óra alatt kocsival elérhető a lett főváros, Tallinn meg kétórányi kompútra fekszik Helsinkitől. Szóval, egyáltalán nem lenne lehetetlen egy finn népvándorlás beindítása.