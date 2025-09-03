férfi kosárlabda Európa-bajnokságTörökországNikola Jokicszerb férfi kosárlabda-válogatottFIBASzerbia

Jokicsék ellen csúcskosárlabdával írt Eb-történelmet Törökország - videó

Szerda este talán a férfi kosárlabda Európa-bajnokság talán legnagyobb rangadóját játszották Rigában, a lett fővárosban a két veretlen gigász Szerbia és Törökország csapott össze. A két klassziscsapat nem is okozott csalódást a csoportelsőséget eldöntő összecsapáson. Az izgalmas találkozót végül a 28 pontot szerző Alperen Sengün vezette Törökország nyerte, a félholdasok 95–90-re múlták felül a Nikola Jokiccsal felálló Szerbiát. A törökök Svédországgal, a szerbek Finnországgal mérkőznek meg majd a nyolcaddöntőben.

A férfi kosárlabda Európa-bajnokságon Törökország és Szerbia csapott össze az A csoport záró mérkőzésén, mindkét együttes 4–0-s mérleggel érkezett a találkozóra. A szurkolók leginkább arra voltak kíváncsiak, hogy a törökök NBA-sztárja, a Houston Rockets együttesében játszó Alperen Sengün mit tud majd kezdeni a szerbek centerével, a Denver Nuggets klasszisával Nikola Jokiccsal.

Nikola Jokics (balra) nehezen bírt Törökország legjobbjával Alperen Sengünnel az Eb-csúcsrangadóján.
Törökország a védekezéssel nyerte meg a végjátékot

A 6 113 néző közül a török szurkolók kis, de hangos csoportja egész meccsen Şengünnek skandálta az MVP-dicséreteket, s a találkozó után teljes joggal kapta meg a legjobb játékosnak járó dicséreteket. A Rockets magas embere Alperen Sengün mindenhol ott volt a pályán, a meccs végjátékában is sokat tett a győzelemért.

Sehmus Hazer triplája 89–88-nál, alig közel két perccel a vége előtt fordulatot hozott a török válogatott számára. Nikola Jokics erre egy visszapöcizett kosárral válaszolt, azonban a következő támadásnál Alperen Şengün áttörte a szerb védelmet, faultot harcolt ki, és 41,5 másodperccel a vége előtt újra egypontos vezetéshez juttatta Törökországot. Ezután Şengün a védekezésével mutatta meg kivételes tehetségét: a törökök ásza ellopta a labdát Marko Gudurics kezéből, majd a kontratámadás után Shane Larkin ellen szabálytalankodtak, az irányító pedig a büntetővonalról bebiztosította a török sikert 15,5 másodperccel a lefújás előtt. 

Shane Larkin (labdával) Törökország válogatottjának egyik legjobbja volt Szerbia ellen.
Jokics a túloldalon elhibázta a triplát, Şengün megszerezte a lepattanót, és ezzel lezárta az összecsapást, amin 28 ponttal, 13 lepattanóval és 8 gólpasszal zárt, és ezzel elnyerte a mérkőzés legjobb játékosa címet.

A távoli dobások voltak a Törökország sikerének titka

Törökország kimagaslóan dobta a triplákat a meccsen: a harmadik negyed végéig 25 kísérletből 15 sikerült, összességében pedig 31 kísérletből 18-at értékesítettek. Bár Szerbia sem célzott rosszul, ilyen dobóforma láttán legyőzni Ergin Ataman csapatát szinte lehetetlen volt még egy szerb válogatottnak is.

 A Şengün–Cedi Osman–Shane Larkin „nagy hármas” továbbra is az egyik legerősebb támadóhármas, ami valaha megjelent a kontinenstornák történetében — ezen a napon együtt 67 pontot szereztek. 

Törökország a szerbek elleni sikerrel 2009 óta először nyert öt egymást követő FIBA EuroBasket-mérkőzést.

Nikola Jokics nagyot küzdött Törökország ellen, de a végjátékot elbukták a szerbek.
Szerbiánál Jokics 22 ponttal, 9 lepattanóval és 4 gólpasszal zárt, de a csapata így is elszenvedte első csoportkörbeli vereségét 2017 óta.

 A festéken belüli pontok arányát tekintve 42–26-ra nyerték, azaz déli szomszédjaink erőssége továbbra is a palánkok alatt mutatkozik meg. A törökök Svédországgal, a szerbek Finnországgal mérkőznek meg majd a nyolcaddöntőben.

Ami a többi szerdai eredményt illeti: a világbajnok Németország százszázalékosan zárta a csoportkört, miután szerda este fölényes győzelmet (91–61) aratott a társházigazda Finnország ellen. Portugália 68–65-re legyőzte Észtországot, és története során először kiharcolta a kieséses szakaszba jutást. A britek meglepetésre megverték és kiejtették Montenegrót (89–83), a litvánok nagy csatában legyűrték a svédeket (74–71), míg a társházigazda lettek lemosták a cseheket (109–75).

Kosárlabda, férfi Európa-bajnokság, csoportkör
A-csoport

Törökország-Szerbia 95-90 (19-18, 27-31, 28-24, 21-17)
Legjobb dobók: Sengün 28, Larkin 23, Osman 16, ill. Jokics 22, Gudurics 12, Petrusev 11

Észtország–Portugália 65–68 (14–14, 18–13, 13–20, 20–21)
Csehország–Lettország 75–109 (24–30, 20–28, 12–28, 19–23)

Korábbi eredmények:

B-csoport, Tampere

Montenegró–Nagy-Britannia 83–89 (26–25, 16–23, 21–20, 20–21)
Litvánia–Svédország 74–71 (14–21, 19–18, 21–14, 20–18)
Finnország–Németország 61–91 (19–21, 17–29, 13–19, 12–22)


 

