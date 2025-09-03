Jokicsék ellen csúcskosárlabdával írt Eb-történelmet Törökország - videó

A férfi kosárlabda Európa-bajnokságon Törökország és Szerbia csapott össze az A csoport záró mérkőzésén, mindkét együttes 4–0-s mérleggel érkezett a találkozóra. A szurkolók leginkább arra voltak kíváncsiak, hogy a törökök NBA-sztárja, a Houston Rockets együttesében játszó Alperen Sengün mit tud majd kezdeni a szerbek centerével, a Denver Nuggets klasszisával Nikola Jokiccsal.

Nikola Jokics (balra) nehezen bírt Törökország legjobbjával Alperen Sengünnel az Eb-csúcsrangadóján. Fotó: FIBA/Basketball

Törökország a védekezéssel nyerte meg a végjátékot

A 6 113 néző közül a török szurkolók kis, de hangos csoportja egész meccsen Şengünnek skandálta az MVP-dicséreteket, s a találkozó után teljes joggal kapta meg a legjobb játékosnak járó dicséreteket. A Rockets magas embere Alperen Sengün mindenhol ott volt a pályán, a meccs végjátékában is sokat tett a győzelemért.

Sehmus Hazer triplája 89–88-nál, alig közel két perccel a vége előtt fordulatot hozott a török válogatott számára. Nikola Jokics erre egy visszapöcizett kosárral válaszolt, azonban a következő támadásnál Alperen Şengün áttörte a szerb védelmet, faultot harcolt ki, és 41,5 másodperccel a vége előtt újra egypontos vezetéshez juttatta Törökországot. Ezután Şengün a védekezésével mutatta meg kivételes tehetségét: a törökök ásza ellopta a labdát Marko Gudurics kezéből, majd a kontratámadás után Shane Larkin ellen szabálytalankodtak, az irányító pedig a büntetővonalról bebiztosította a török sikert 15,5 másodperccel a lefújás előtt.

Shane Larkin (labdával) Törökország válogatottjának egyik legjobbja volt Szerbia ellen. Fotó: ESRA BILGIN / ANADOLU

Jokics a túloldalon elhibázta a triplát, Şengün megszerezte a lepattanót, és ezzel lezárta az összecsapást, amin 28 ponttal, 13 lepattanóval és 8 gólpasszal zárt, és ezzel elnyerte a mérkőzés legjobb játékosa címet.

A távoli dobások voltak a Törökország sikerének titka

Törökország kimagaslóan dobta a triplákat a meccsen: a harmadik negyed végéig 25 kísérletből 15 sikerült, összességében pedig 31 kísérletből 18-at értékesítettek. Bár Szerbia sem célzott rosszul, ilyen dobóforma láttán legyőzni Ergin Ataman csapatát szinte lehetetlen volt még egy szerb válogatottnak is.

A Şengün–Cedi Osman–Shane Larkin „nagy hármas” továbbra is az egyik legerősebb támadóhármas, ami valaha megjelent a kontinenstornák történetében — ezen a napon együtt 67 pontot szereztek.

Törökország a szerbek elleni sikerrel 2009 óta először nyert öt egymást követő FIBA EuroBasket-mérkőzést.