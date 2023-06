Nikola Jokics: a lovászfiú, aki a kosárlabda királya lett

– Egy meccset talán meg tud nyerni egyedül egy jó játékos, de a végső sikerhez erős csapat kell – hangsúlyozta a nagydöntő után. A tavalyi idényhez képest szembeötlő a különbség a Denver háza táján, a Nuggets sikerében a Jokics melletti két legfontosabb játékos közül Jamal Murray a teljes tavalyi szezont kihagyta sérülése miatt, Michael Porter Jr. pedig kilenc alapszakaszmeccset tudott vállalni. A Miami Heat elleni nagydöntőben éppen azt a meccset veszítette el a Denver, amikor Jokics a dobott pontok alapján (41) a legjobb mérkőzését teljesítette. Nem véletlen, hogy bár a pontgyárosok között is előkelő pozíció illeti Jokicsot, a passzok terén tartják leginkább zseniálisnak.

– Mindenki hozzá akar tenni a mérkőzéshez. Ha sokat passzolunk, az építi a csapattársak közötti bizalmat – hangsúlyozta a 211 cm magas Jokics, aki korábban úgy jellemezte magát: ő valójában irányító, csak éppen egy center testében.

Szerbia sportlázban ég

Jokicsék sikere nemcsak a története első bajnoki címét ünneplő Denver Nuggetsnek jelentett sokat, hanem Szerbiában is. A szerbeknek nem ez volt az első nagy sportünnepük a napokban, Jokics jó barátja, Novak Djokovics vasárnap megnyerte a Roland Garrost, amely a rekordot jelentő huszonharmadik Grand Slam-trófeája volt.

– A szerbeknek mindig is fontos volt a sport. Djokovics most már a valaha volt legnagyobb a sportágában, legalábbis számunkra biztosan az, most pedig mi is megnyertük a bajnoki címet. Jó most szerbnek lenni – erősítette meg Jokics is, akinek vajdasági szülővárosában, Zomboron az időzónabeli eltérés ellenére rengetegen ünnepeltek az utcákon, az erről készült felvételek még Jokicsot is lenyűgözték.