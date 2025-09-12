A világbajnok Németország nem kegyelmezett az Eb meglepetéscsapatának

Senki sem számított arra, hogy Lauri Markkanenék idáig jutnak, de íme, itt vannak: a társházigazda Finnország a kosárlabda-Eb legjobb négy csapata közé került. Az északiak számára ez egy történelmi pillanat, hiszen ez az első elődöntős szereplésük, és most arra törekedtek, hogy a lehető legtöbbet hozzák ki belőle. A feladatuk nem volt egyszerű, hiszen a másik oldalon az a még veretlen Németország állt, akik óriási csatában múlták felül az NBA-szupersztárral, Luka Donciccsal felálló Szlovéniát a negyeddöntőben. A két csapat már találkozott a csoportkörben, és akkor a világbajnok és Eb-bronzérmes németek könnyed, 91-61-es sikert arattak Tamperében. A szlovénok elleni meccs egyik legjobbja, Daniel Theiss elmondta, ennek egyáltalán nincs jelentősége, a finnek vissza akarnak vágni nekik, és nekik ennek megfelelően kell felkészülniük a meccsre. A finnek edzője, Lassi Tuovi megígérte: eddig is lépésről lépésre haladtak a tornán, a világbajnok ellen sem lesz másképp.

A kosárlabda-Eb első elődöntőjében a finn szurkolók újabb sosem látott sikerben reménykedtek a világbajnok németek ellen (Fotó: AFP/Gints Ivuskans)

Jó finn kezdés, gyors német válasz a kosárlabda-Eb első elődöntőjében

A pénteki, rigai találkozó volt az első elődöntő az Eb-k történetében, amelyen 2007 óta először két, 50 év alatti edző találkozott egymással. A finnek jobban kezdték a mérkőzést, hiszen 11-4-re, majd 14-8-ra is vezettek, de a vb-címvédő egy tízpontos sorozatnak is köszönhetően még az első negyedben megfordította az állást. A németektől hét különböző játékos is eredményes volt az első játékrészben, összesen pedig harminc pontig jutottak el.

Németország válogatottjának legjobbja, Franz Wagner szinte megállíthatatlan volt az első két negyedben (Fotó: AFP/Gints Ivuskans)

A rövid szünet után tovább nőtt Németország előnye, ugyanis Franz Wagner vezérletével egy 16-2-es szériával kezdte el a negyedet a válogatott. A folytatásban sem a védekezésről szólt az elődöntő: Wagner 20, a német csapat pedig 61 pontig jutott el a félidei szünetig, de a finnek 47 megszerzett pontja is rendkívül magasnak számítana más találkozókon.

Muurien kevés volt a finnek feltámadásához

A csereként beállt Miika Muurien új lendületet hozott a finnek játékába, a finnek csodagyerekének saroktriplája után kilenc pontra megközelítették a németeket a harmadik negyed közepén, de a fiatal magas bedobó sokszor buta szabálytalanságokat is elkövetett, tizenkét perccel a találkozó vége előtt már négy faultnál járt.

A németek viszont picit megtorpantak támadásban, két és fél percig nem tudtak kosarat dobni, és ezt kihasználták az északiak.

Edon Maxhuni és Oliver Nkamhoua ziccerei után időt is kért Alex Mumbru szövetségi kapitány, majd az utolsó két percben Schröder és Lo révén ismét sikerült kicsi előnyre szert tenniük (81-73).