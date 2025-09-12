Lerombolták a Görög Szörny csapatát az Eb elődöntőjében

A német válogatott simán, 98-86-ra legyőzte a torna meglepetéscsapatát, Finnországot a rigai férfikosárlabda Európa-bajnokság első elődöntőjében. Péntek este Görögország és Törökország játszott egymással a fináléba kerüléséért. A két európai kosárnagyhatalom régóta vágyott arra, hogy a kontinens legjobb csapatai közé kerüljön. Törökország és Görögország is legalább húsz év után célozta meg a döntőt — a görögök 2005-ben már eljutottak ide és meg is nyerték a tornát, míg Törökország egyetlen döntős szereplése 2001-re nyúlik vissza. A németek mellett egyedüliként veretlen Törökország a negyeddöntőben elintézte a bátran küzdő Lengyelországot, míg a mindössze egy vereséget elszenvedett Görögország Rigában győzte le Litvániát. A törökök edzője, Ergin Atama szerint sorsszerű, hogy a torna legjobb csapatával játszanak, tisztelik őket, de előzetesen elmondta: nem adják olcsón a bőrüket. A görög szövetségi kapitánya, Vaszilisz Szpanulisz hangsúlyozta, hogy van tervük a törökök megállítására, s bízik a csapatában. Görögország az utóbbi öt Eb-meccsét megnyerte Törökország ellen, a legutóbbi találkozásuk viszont már 2013-ban volt.

Elképesztő hangulat fogadta a török és a görög csapatot a férfikosárlabda Európa-bajnokság elődöntőjében Rigában (Fotó: FIBA/Basketball)

Brutálisan kezdett Törökország a férfikosárlabda Európa-bajnokság elődöntőjében

A török szurkolók megnyugodhattak, mivel a Panathinaikosz bedobója, az előző meccsen megsérült Cedi Osman tudta vállalni a játékot. A törökök egy 7-0-s rohamot indítottak az első két percben, Ergin Ataman együttesének remek kezdése hideg zuhanyként érte Görögországot. Sengün gólpassza után Tyler Dorsey két triplájával kapaszkodtak a görögök (8-15). A török csapat viszont nagyon hatékony volt a büntetőterületen belül és kívül, főleg az Anadolu Efes 213 cm magas centere, Ercan Osmani volt elemében, aki 14 pontot szerzett az első negyedben, közte 4-ből 4 sikeres triplával.

Az első játékrész tízpontos török vezetéssel zárult (16-26).

Nem elég, hogy az első tíz percben már öt labdát adtak el a görögök, a támadásaikat is rendre visszaverte Törökország, köszönhetően a Philadelhia 76ers bedobójának, Adem Bonának, aki egy pusztító blokkot osztott ki Tyler Dorsey-nak a negyed felénél. A két NBA-szupersztárnak sem ment, Jannisz Antetokunmpónak 2, a török Alperen Sengünnek 3 pontja volt bő tizenöt percnyi játék után.