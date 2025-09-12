Lerombolták a Görög Szörny csapatát az Eb elődöntőjében

Rendkívüli

A finnek elleni német siker után péntek este egy még nagyobb rangadóval folytatódott a kontinenstorna. A férfikosárlabda Európa-bajnokság elődöntőjében a veretlen Törökország és a két évtized után Eb-döntőbe vágyó Görögország csapott össze a lett fővárosban. A párharc a két NBA-szupersztár, a Houston Rockets csapatában játszó török Alperen Sengün és a Milwaukee Bucks görög kosarasa, a Görög Szörnynek becézett Jannisz Antetokunmpo miatt is kiemelt jelentőségű volt. A törökök viszont szó szerint hengereltek, 94-68-ra nyertek a teljesen leeresztett görögök ellen, így ők mérkőzhetnek meg Németországgal a vasárnapi döntőben.

Perje Sándor
2025. 09. 12. 21:58
Törökország játszhat Eb-döntőt Németország ellen (Fotó: FIBA/Basketball)
A német válogatott simán, 98-86-ra legyőzte a torna meglepetéscsapatát, Finnországot a rigai férfikosárlabda Európa-bajnokság első elődöntőjében. Péntek este Görögország és Törökország játszott egymással a fináléba kerüléséért. A két európai kosárnagyhatalom régóta vágyott arra, hogy a kontinens legjobb csapatai közé kerüljön. Törökország és Görögország is legalább húsz év után célozta meg a döntőt — a görögök 2005-ben már eljutottak ide és meg is nyerték a tornát, míg Törökország egyetlen döntős szereplése 2001-re nyúlik vissza. A németek mellett egyedüliként veretlen Törökország a negyeddöntőben elintézte a bátran küzdő Lengyelországot, míg a mindössze egy vereséget elszenvedett Görögország Rigában győzte le Litvániát. A törökök edzője, Ergin Atama szerint sorsszerű, hogy a torna legjobb csapatával játszanak, tisztelik őket, de előzetesen elmondta: nem adják olcsón a bőrüket. A görög szövetségi kapitánya, Vaszilisz Szpanulisz hangsúlyozta, hogy van tervük a törökök megállítására, s bízik a csapatában. Görögország az utóbbi öt Eb-meccsét megnyerte Törökország ellen, a legutóbbi találkozásuk viszont már 2013-ban volt.

Elképesztő hangulat fogadta a török és a görög csapatot a férfi kosárlabda Európa-bajnokság elődöntőjében Rigában.
Elképesztő hangulat fogadta a török és a görög csapatot a férfikosárlabda Európa-bajnokság elődöntőjében Rigában (Fotó: FIBA/Basketball)

Brutálisan kezdett Törökország a férfikosárlabda Európa-bajnokság elődöntőjében

A török szurkolók megnyugodhattak, mivel a Panathinaikosz bedobója, az előző meccsen megsérült Cedi Osman tudta vállalni a játékot. A törökök egy 7-0-s rohamot indítottak az első két percben, Ergin Ataman együttesének remek kezdése hideg zuhanyként érte Görögországot. Sengün gólpassza után Tyler Dorsey két triplájával kapaszkodtak a görögök (8-15). A török csapat viszont nagyon hatékony volt a büntetőterületen belül és kívül, főleg az Anadolu Efes 213 cm magas centere, Ercan Osmani volt elemében, aki 14 pontot szerzett az első negyedben, közte 4-ből 4 sikeres triplával. 

Az első játékrész tízpontos török vezetéssel zárult (16-26). 

Nem elég, hogy az első tíz percben már öt labdát adtak el a görögök, a támadásaikat is rendre visszaverte Törökország, köszönhetően a Philadelhia 76ers bedobójának, Adem Bonának, aki egy pusztító blokkot osztott ki Tyler Dorsey-nak a negyed felénél. A két NBA-szupersztárnak sem ment, Jannisz Antetokunmpónak 2, a török Alperen Sengünnek 3 pontja volt bő tizenöt percnyi játék után. 

A török csapat legjobb Alperen Sengün csendesen kezdte a meccset, de annál hangosabban folytatta.
A török csapat legjobb Alperen Sengün csendesen kezdte a meccset, de annál hangosabban folytatta (Fotó: FIBA/Basketball)

Sengün az Eb-n eddig 151 pontot, 76 lepattanót és 50 gólpasszt jegyzett, és ezzel az elmúlt 30 évben ő és Luka Doncic az a két játékos, aki egyetlen tornán legalább 150 pontot, 50 lepattanót és 50 gólpasszt szerzett. 

A meccs elején nem ment a Houston Rockets magas emberének, de Sengün a pontszegénysége ellenére 8 lepattanót és 5 gólpassza mellett 2 labdalopást is összehozott, s így húzta csapatát a torna egyik legjobb játékosa.

Furkan Korkmaz kosara után magabiztosan vezettek a törökök három perccel a negyed vége előtt (24-40). Sőt, Larkin passza után Sengün kegyetlen nagyot zsákolt, ami még jobban megtörte a görög szíveket. 

Cedi Osman triplája már csak hab volt a tortán, időt is kértek a teljesen ritmust vesztett görögök (24-43). Bár az utolsó két percben picit visszajöttek a meccsbe, de a különbség így is bőven tíz pont felett volt húszpercnyi játék után (31-49).

Görögország elbukott, Törökország a döntőben

Mindent elmondott az első két negyedről, hogy a görögök egyetlen pillanatig sem vezettek a meccsen. A törökök tizenhét pontot szereztek az eladott labdákból és háromszor annyi pontot (34) szereztek a büntetőterületen belülről, mint a görögök (10). Sengünék kétszer annyit gólpasszt is kiosztottak, mint az ellenfelük, a játék minden elemében jobbak voltak a görögöknél. 

A harmadik negyed volt Görögország legtermékenyebb játékrésze, Antetokunmpóék 20 pontot szereztek ebben a játékrészben, de a negyedik negyedre a különbség így is több mint húsz volt a két csapat között (51-72). 

A török Alperen Sengün és a görög Jannisz Antetekoumpo párharcából az előbbi került ki győztesen.
A török Alperen Sengün és a görög Jannisz Antetokunmpo párharcából az előbbi került ki győztesen (Fotó: NurPhoto/Stefanos Kyriazis)

Az utolsó játékrész első perceiben Kosztasz Sloukasz lekönyökölte Korkmazt, majd Jannisz pöcizett vissza egy lecsorgó labdát. Ennek ellenére nem tudtak húsz ponton belülre kerülni a görögök köszönhetően Ercan Osmani újabb triplájának, aki 25 pontja mellé mindössze három (!) dobást hibázott el alig harmincpercnyi játékideje alatt (53-75). 

A vége 94-68 lett a törökök javára, így ők jutottak be a vasárnapi döntőbe, ahol a világbajnok Németország lesz Sengünék ellenfele.

Férfikosárlabda Európa-bajnokság, elődöntő 

 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

