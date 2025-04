Kirúgták a világ legjobb játékosának edzőjét, Amerika azt lesi, mi sül ki ebből

Véget ért a 82 fordulóból áll alapszakasz, április harmadik hétvégéjén már a rájátszás kezdődik meg a világ legjobb kosárlabda-bajnokságában, az NBA-ben. Keleten a 64 győzelem mellett a 18 vereséget szenvedő Cleveland Cavaliers, nyugaton pedig a mindössze 14 vereséggel álló Oklahoma City Thunder végzett az élen. Mindkét konferenciában parázs csaták várhatóak, de két váratlan dolog nagyban felboríthatja az erőviszonyokat.

Luka Doncic és a Los Angeles Lakers már az első körben megszenvedhet a Minnesotával. Fotó: HARRY HOW / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Luka Doncic győzelemre hajt a Lakersszel

Február elején óriási bomba robbant az NBA-ben, ami rendesen felkavarta a liga állóvízét. A tavalyi döntős Dallas Mavericks csapatától a Los Angeles Lakers-be került a szlovén Luka Doncic, aki LeBron James oldalán nagyban megnövelte a kaliforniai csapat esélyeit. Az irányító népszerűsége már most az egekben van, de kérdés, hogy az első körben a Lakers mire megy majd a tavaly főcsoportdöntőbe jutott Minnesota Timberwolves csapatával.

Doncic érkezésével átalakult a Lakers játéka: a büntetőterületen belülről szerzett pontokat tekintve például a 12. helyről a 26.-ra csúszott a csapat a cserét követően, de a tempó is jelentősen lecsökkent a szlovén érkezésével.

Másrészt Doncic beépítésével triplaspecialista csapattá vált a Lakers: február óta dobásaiknak közel fele érkezik a hárompontos vonalon túlról, ez a Boston mögött az egész szezont tekintve a második helyre elég.

A rossz hír az lehet a Lakers-szurkolóknak, hogy vasárnapi ellenfelük, a Minnesota Timberwolves a tiszta helyzetből elengedett triplák megakadályozásában a liga legjobbjai közé tartoznak, ráadásul Anthony Edwards személyében egy szupersztár is erősíti Chris Finch csapatát.

Anthony Edwards a liga egyik legjobb játékosa, és senkitől sem fél az NBA-ben. Fotó: DUSTIN SATLOFF / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A felek idei négy alapszakasz mérkőzést játszottak egymással, ezeken 2-2-re végeztek, vasárnap hajnalban indul a párharc Los Angelesben. Roppant izgalmasnak ígérkezik a Golden State Warriors és a Houston Rockets csatája is. A szezonban ötször találkoztak, a Warriors háromszor győzött, ám az utolsó mérkőzésen San Franciscóban, egy fizikális csatában a Houston 106–96-ra nyert. A kiváló török center, Alperen Şengün és Amen Thompson egyénileg felülmúlták a védőspecialista Draymond Greent és az NBA történetének legjobb dobóját, Steph Curryt, így Ime Udoka együttese nem esélytelen a rutinosabb csapatnak titulált Warriors ellen.

Denverben új szelek fújnak

A Nyugati Konferenciában a Denver Nuggets is hatalmas rangadó elé nézi, de Jokicsékat immár nem a bajnoki címet szerző Mike Malone vezeti.

Rendkívül ritka az NBA-ben, hogy egy csapat egyszerre válik meg a vezetőedzőjétől és a sportigazgatójától. Ám ami igazán megdöbbentővé tette a döntést, az az időzítés volt:

mindössze három mérkőzéssel az alapszakasz vége előtt rúgták ki a Denver edzőjét, Mike Malone-t és a sportigazgató Calvin Booth-ot.

Booth elképzelései már nem voltak annyira összehangolva Malone-éval, fiatalabb, atletikusabb játékosokat akart játszatni, mint például Jalen Pickett vagy Peyton Watson, míg Malone a tapasztaltabb játékosokat preferálta. A 2023-as bajnoki cím még a közös munkájuk gyümölcse volt – Booth hozta a veteránokat (pl. Bruce Brown, Jeff Green), Malone pedig képes volt jól használni őket. Azonban a 2024-es kiesés után egymást hibáztatták a Timberwolves elleni, fizikailag kimerítő vesztes 7. meccsért. Booth szerint Malone túljátszatta a kezdőket, Malone szerint Booth nem adott elég mélységet a kerethez.

Mike Malone szenvedélyes edző hírében állt a Denver Nuggetsnél. Fotó: BRENDALL O'BANON/CLARKSON CREATI / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A klubot irányító Kroenke család célja egyértelmű volt: megszabadulni a negatív légkörtől, amely az egész idényben rányomta a bélyegét a csapatra, ráadásul úgy tűnt, hogy a világ talán legjobb kosarasát, Nikola Jokicsot is egyre jobban megviseli az érzelmi hullámvasút.

– Az én országomban, ha valakit kirúgnak, akkor valószínűleg te vagy a következő – mondta Jokics utalva a kialakult helyzetre, de hozzátette, hogy az új edző mindenképpen pozítiv változást hozhat majd. A döntést állítólag a Memphis Grizzlies közelmúltbeli húzása is inspirálta, akik szintén edzőváltás mellett döntöttek Taylor Jenkins menesztésével – azzal a reménnyel, hogy egy problémamentesebb új vezetés talán még időben változást hozhat a rájátszás előtt.

Malone utódja David Adelman már 2017 óta a csapatnál dolgozik segédedzőként, kérdés, hogy meddig juthat majd vele az idény elején a bajnoki címre is esélyesnek tartott Denver.

Nikola Jokics (labdával) a világ egyik legjobb játékosa. Fotó: DUSTIN BRADFORD / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A sorozatban négy olyan játékos is szerepel, aki egykor a liga legjobbja címért versenyzett. A Clippers a szezon végén 21 meccsből csak hármat nem nyert meg, közben legjobbjuk Kawhi Leonard újra visszatért. A sorozat igazi háborúja a horvát center Ivica Zubac és egyénileg űrbeli számokat hozó Jokics párharca lesz a gyűrű közelében. Zubac kiváló idényt futott, de a Jokics elleni védekezés közben figyelnie kell a személyi hibákra, hogy ki ne pontozódjon idő előtt. A Denver Nuggets magyar idő szerint szombat 21:30-kor játszik hazai pályán a Los Angeles Clippers csapatával.

Keleten a bajnoki címvédő Boston Celtics mellett a már korábban említett Cleveland Cavaliers juthat el a fináléig.

A legpikánsabb keleti párharc a Detroit Pistons-New York Knicks összecsapása lehet, a Pistons 2008 óta először nyerhetne playoff-meccset.

Akkor a Knicks edzője, Tom Thibodeau még az ellenfél stábjában segédkezett. A Pistons hihetetlen utat járt be: 14 győzelemmel startolt, majd felküzdötték magukat a keleti konferencia hatodik helyére. Ez önmagában is fantasztikus sztori, még ha a sorozat végkimenetele valószínűleg nem nekik kedvez majd. Érdekes, hogy korábban 15 rájátszás-párharcból mindössze négyben győzött olyan csapat, amelyik nem élvezte a hazai pálya előnyét, mostanra azonban ez a szám látványosan nőtt. Az elmúlt öt szezonban 26 ilyen „idegenbeli” siker született, miközben a 10 első kiemeltből csupán hárman jutottak a döntőig. 2024-ben hat, 2023-ban hét csapat nyert meg egy négy győzelemig tartó párharcot hazai pályaelőny nélkül. Ezt megelőzően 1995-ig kellett visszamennünk az időben, amikor a Houston Rockets önmagában négy ilyen fordítást mutatott be.

A rájátszásban minden párharc az egyik fél negyedik győzelméig tart.

