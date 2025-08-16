Hszi Csin-ping ígéretet tett Trumpnak

Donald Trump amerikai elnök a napokban arról beszélt a Fox News amerikai hírtelevíziónak adott interjúban, hogy Hszi Csin-ping kínai elnök azt mondta neki, hogy Kína nem fogja megtámadni Tajvant, amíg Trump hivatalban van.

Donald Trump és Hszi Csin-ping egy korábbi találkozójukon. Trump szerint Hszi fontos dolgot ígért meg neki

Fotó: AFP

Trump úgy fogalmazott:

Azt mondta nekem: »Soha nem fogom ezt megtenni, amíg ön az elnök.« Hszi elnök ezt mondta nekem, én pedig azt mondtam: »Nos, ezt értékelem«, de azt is mondta [Hszi]: »De nagyon türelmes vagyok, és Kína is nagyon türelmes«.

A Reuters hírügynökség emlékeztet, Trump és Hszi júniusban tartották első telefonos tárgyalásukat, amióta Trump második elnöki ciklusát tölti. Trump áprilisban azt is elmondta, hogy Hszi felhívta őt, de nem pontosította, hogy mikor történt ez a hívás.