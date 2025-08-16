Hszi Csin-pingTajvanDonald Trump

Hszi Csin-ping ígéretet tett Trumpnak

Fontos dolgot ígért meg a kínai elnök amerikai kollégájának. Donald Trump egy interjúban beszélt arról, miben egyezett meg Hszi Csin-ping kínai elnökkel.

Magyar Nemzet
2025. 08. 16. 19:59
Donald Trump és Hszi Csin-ping Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Donald Trump amerikai elnök a napokban arról beszélt a Fox News amerikai hírtelevíziónak adott interjúban, hogy Hszi Csin-ping kínai elnök azt mondta neki, hogy Kína nem fogja megtámadni Tajvant, amíg Trump hivatalban van.

Donald Trump és Hszi Csin-ping egy korábbi találkozójukon. Trump szerint Hszi fontos dolgot ígért meg neki
Donald Trump és Hszi Csin-ping egy korábbi találkozójukon. Trump szerint Hszi fontos dolgot ígért meg neki
Fotó: AFP

Trump úgy fogalmazott:

Azt mondta nekem: »Soha nem fogom ezt megtenni, amíg ön az elnök.« Hszi elnök ezt mondta nekem, én pedig azt mondtam: »Nos, ezt értékelem«, de azt is mondta [Hszi]: »De nagyon türelmes vagyok, és Kína is nagyon türelmes«.

A Reuters hírügynökség emlékeztet, Trump és Hszi júniusban tartották első telefonos tárgyalásukat, amióta Trump második elnöki ciklusát tölti. Trump áprilisban azt is elmondta, hogy Hszi felhívta őt, de nem pontosította, hogy mikor történt ez a hívás. 

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Marco Rubio amerikai külügyminiszter első ázsiai útján július közepén Hszi Csin-ping kínai elnök és Donald Trump amerikai elnök lehetséges találkozójáról, a Kína elleni vámokról és az amerikai jelenlét megerősítéséről beszélt. Donald Trump és Hszi Csin-ping 2019-ben találkozott egymással utoljára.

Trump júniusban beszélt a kínai elnökhöz fűződő viszonyáról. Akkor úgy fogalmazott a Truth Social közösségi oldalon:

Kedvelem Hszi Csin-pinget, mindig is kedveltem, és mindig is fogom – de nagyon kemény, és rendkívül nehéz vele megállapodni!!!

Borítókép: Donald Trump és Hszi Csin-ping (Fotó: AFP)

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Szőcs László
idezojelekorosz-ukrán háború

Folytassa, elnök úr! Trump és Putyin alaszkai találkozója a kezdet

Szőcs László avatarja

Visszatért a normalitás: nem a tárgyaláson született áttörés, hanem azzal, hogy tárgyaltak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu