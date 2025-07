Donald Trump és Hszi Csin-ping találkozójára készülhetnek

Rubio kiemelte:

Két nagy és erős ország vagyunk, mindig lesznek nézeteltérések. De vannak területek, ahol együttműködés is lehetséges. Ez egy nagyon konstruktív, pozitív megbeszélés volt, és sok munka áll előttünk.

A külügyminiszter első ázsiai körútján jár, amelynek célja az Egyesült Államok elköteleződésének megerősítése az indo-csendes-óceáni térség mellett, még úgy is, hogy Trump elnök a héten újabb súlyos vámokat jelentett be ázsiai országok, köztük szövetségesek ellen. A Kínából érkező árukra kirótt, akár száz százalékot is meghaladó vámok augusztus 12-től léphetnek életbe, hacsak Peking nem állapodik meg Washingtonnal. A térség országai, köztük Japán, Dél-Korea és Malajzia, szintén 25–40 százalékos vámemeléssel szembesülnek.