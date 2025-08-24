Civil ruhában tévesztik meg az ukránokat a kényszersorozók

Civilnek adják ki a magukat a kényszersorozók Ukrajnában – ezzel az új módszerrel próbálnak minél több férfit elkapni a busás haszon reményében, számolt be róla lapunk is korábban. Most egy újabb videó tanúskodik az aljas módszerről.
Ahogy egy friss felvételen is látszik, Zaporizzsjában kaptak el egy férfit, akit megvertek és betuszkoltak egy kisbuszba. Minden bizonnyal kényszersorozásról van szó, de a TCK-sok nem egyenruhában, hanem civilben vannak ebben az esetben is.
A bejegyzés másik videójában pedig rendőrök segítenek be a toborzóknak. Erre is láthattunk már példát korábban.