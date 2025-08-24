Civil ruhában tévesztik meg az ukránokat a kényszersorozók

Civilnek adják ki a magukat a kényszersorozók Ukrajnában – ezzel az új módszerrel próbálnak minél több férfit elkapni a busás haszon reményében, számolt be róla lapunk is korábban. Most egy újabb videó tanúskodik az aljas módszerről.

Civil ruhás alakok hurcolnak el egy férfit az utcáról. Forrás: X

Ahogy egy friss felvételen is látszik, Zaporizzsjában kaptak el egy férfit, akit megvertek és betuszkoltak egy kisbuszba. Minden bizonnyal kényszersorozásról van szó, de a TCK-sok nem egyenruhában, hanem civilben vannak ebben az esetben is.

More videos of forced mobilization show that more and more often there are no TCC employees among the catchers in Ukraine at all, at least not in uniform



In the video from Zaporizhzhia controlled by the Armed Forces of Ukraine, the catch is carried out by police officers, in the… pic.twitter.com/F4mQPGnMOr — Sprinter Express (@SprinterExpres0) August 23, 2025

A bejegyzés másik videójában pedig rendőrök segítenek be a toborzóknak. Erre is láthattunk már példát korábban.