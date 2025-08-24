Olasz jobboldali újságírókat fenyegettek meg halálosan

Nemcsak a kormányparti politikusokat, hanem a sajtó munkatársait is rendszeresen érik megfélemlítések. A legfrissebb sajtóhírek szerint a Libero és az Il Tempo jobboldali lapok szerkesztőségébe juttattak el egy halálos fenyegetést tartalmazó levelet.

Hatalom szolgái, végzünk veletek!

– írták az anarchista szervezetek.

Érdekes egybeesés, hogy azokban a napokban érkezett a megfélemlítő levél, amikor Milánóban felszámoltak egy több mint harminc éve működő, Leoncavallo nevű, szélsőbaloldali csoportoknak otthont adó központot.

Korábban pedig azért fenyegették meg a két sajtóorgánum főszerkesztőit és munkatársait, mert oknyomozó cikkekkel számos olyan szálat fedtek fel, mely bizonyítja, hogy a baloldali politikusok terroristákhoz közeli személyeket támogattak.

A jobboldali sajtóorgánumok vezetői és újságírói jelezték: nem engednek a nyomásgyakorlásnak, továbbra is folytatják az igazság feltárását.

Il servizio del Tg5 dopo le minacce a Libero e Il Tempo e le nostre inchieste sui legami Hamas e politica. ‘Non ci fermeremo’ ⁦@Capezzone⁩ pic.twitter.com/T8gJN5KyJl — Tommaso Cerno (@Tommasocerno) August 24, 2025

Tommaso Cerno, az Il Tempo napilap igazgatója a közösségi médiában közzétett üzentben válaszolt az anonim levélre.

Nem fognak elhallgattatni minket, nem hagyjuk magunkat megfélemlíteni. A legújabb fenyegetés az anarchisták kézjegyét viseli. Halálunkat kívánják, azt állítják, hogy a hatalmon lévők és a rendőrök barátai vagyunk. Ez azon a napon történt, amikor harminc év után bezárták a Leoncavallót (szélsőbaloldali központ), a törvénytelenség szimbólumát.

A lap igazgatója leszögezi, bárkit is ijesztenek meg az oknyomozó feltárások, folytatni fogják az igazság keresését.

Nem fogunk hallgatni arról, hogy hogyan szivárgott be a Hamász az olasz politikába.

A kormánypárti politikusok a szolidaritásukról biztosították a média képviselőit. Giorgia Meloni szerint az ilyen fenyegetések megvetendők, hiszen a szólásszabadságot fenyegetik. Hozzáfűzte, soha nem fogják megtörni azokat, akik bátran és becsületesen végzik a munkájukat.

Apprendo la notizia di una lettera di minacce di morte recapitata alla redazione del quotidiano Il Tempo, che sarebbe stata firmata da ambienti anarchici.

In attesa delle verifiche necessarie da parte delle autorità competenti, desidero esprimere la mia solidarietà al direttore… pic.twitter.com/Cmg2cn70kR — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) August 22, 2025

A jobboldal politikusok hangsúlyozták: nemcsak a sajtót, hanem a demokráciát is támadás érte. Egyes ellenzéki pártok úgy vélik, az Il Tempo és a Libero cikkei ellenségeskedést szítanak.