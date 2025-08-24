Olasz jobboldali újságírókat fenyegettek meg halálosan

Rendkívüli

Jobboldali olasz lapok újságíróit érte halálos fenyegetés. A szólásszabadság csorbítására tesznek kísérletet anarchista szervezetet. Megszaporodtak az olasz politikai és civil életben a halálos fenyegetések és a zsarolások. Ez azt jelzi, hogy a baloldal nem tud valódi vitát folytatni.

Jánosi Dalma (Róma)
2025. 08. 24. 17:52
Olasz újságok Fotó: BEATA ZAWRZEL Forrás: NurPhoto
Nemcsak a kormányparti politikusokat, hanem a sajtó munkatársait is rendszeresen érik megfélemlítések. A legfrissebb sajtóhírek szerint a Libero és az Il Tempo jobboldali lapok szerkesztőségébe juttattak el egy halálos fenyegetést tartalmazó levelet. 

Hatalom szolgái, végzünk veletek!

– írták az anarchista szervezetek. 

Érdekes egybeesés, hogy azokban a napokban érkezett a megfélemlítő levél, amikor Milánóban felszámoltak egy több mint harminc éve működő, Leoncavallo nevű, szélsőbaloldali csoportoknak otthont adó központot. 

Korábban pedig azért fenyegették meg a két sajtóorgánum főszerkesztőit és munkatársait, mert oknyomozó cikkekkel számos olyan szálat fedtek fel, mely bizonyítja, hogy a baloldali politikusok terroristákhoz közeli személyeket támogattak. 

A jobboldali sajtóorgánumok vezetői és újságírói jelezték: nem engednek a nyomásgyakorlásnak, továbbra is folytatják az igazság feltárását. 

Tommaso Cerno, az Il Tempo napilap igazgatója a közösségi médiában közzétett üzentben válaszolt az anonim levélre. 

Nem fognak elhallgattatni minket, nem hagyjuk magunkat megfélemlíteni. A legújabb fenyegetés az anarchisták kézjegyét viseli. Halálunkat kívánják, azt állítják, hogy a hatalmon lévők és a rendőrök barátai vagyunk. Ez azon a napon történt, amikor harminc év után bezárták a Leoncavallót (szélsőbaloldali központ), a törvénytelenség szimbólumát.

A lap igazgatója leszögezi, bárkit is ijesztenek meg az oknyomozó feltárások, folytatni fogják az igazság keresését. 

Nem fogunk hallgatni arról, hogy hogyan szivárgott be a Hamász az olasz politikába.

A kormánypárti politikusok a szolidaritásukról biztosították a média képviselőit. Giorgia Meloni szerint az ilyen fenyegetések megvetendők, hiszen a szólásszabadságot fenyegetik. Hozzáfűzte, soha nem fogják megtörni azokat, akik bátran és becsületesen végzik a munkájukat. 

A jobboldal politikusok hangsúlyozták: nemcsak a sajtót, hanem a demokráciát is támadás érte. Egyes ellenzéki pártok úgy vélik, az Il Tempo és a Libero cikkei ellenségeskedést szítanak. 

Matteo Piantedosi olasz belügyminiszter ígéretet tett a gyáva fenyegetőzők felderítésére és méltó megbüntetésére. Leszögezte: 

Az erőszak és a félelem nem uralhatja a politikai és közhangulatot. 

 

Borítókép: Olasz napilapok (Fotó: AFP)

