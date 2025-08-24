Olasz jobboldali újságírókat fenyegettek meg halálosan

Nemcsak a kormányparti politikusokat, hanem a sajtó munkatársait is rendszeresen érik megfélemlítések. A legfrissebb sajtóhírek szerint a Libero és az Il Tempo jobboldali lapok szerkesztőségébe juttattak el egy halálos fenyegetést tartalmazó levelet.
Hatalom szolgái, végzünk veletek!
– írták az anarchista szervezetek.
Érdekes egybeesés, hogy azokban a napokban érkezett a megfélemlítő levél, amikor Milánóban felszámoltak egy több mint harminc éve működő, Leoncavallo nevű, szélsőbaloldali csoportoknak otthont adó központot.
Korábban pedig azért fenyegették meg a két sajtóorgánum főszerkesztőit és munkatársait, mert oknyomozó cikkekkel számos olyan szálat fedtek fel, mely bizonyítja, hogy a baloldali politikusok terroristákhoz közeli személyeket támogattak.
A jobboldali sajtóorgánumok vezetői és újságírói jelezték: nem engednek a nyomásgyakorlásnak, továbbra is folytatják az igazság feltárását.
Tommaso Cerno, az Il Tempo napilap igazgatója a közösségi médiában közzétett üzentben válaszolt az anonim levélre.
Nem fognak elhallgattatni minket, nem hagyjuk magunkat megfélemlíteni. A legújabb fenyegetés az anarchisták kézjegyét viseli. Halálunkat kívánják, azt állítják, hogy a hatalmon lévők és a rendőrök barátai vagyunk. Ez azon a napon történt, amikor harminc év után bezárták a Leoncavallót (szélsőbaloldali központ), a törvénytelenség szimbólumát.
A lap igazgatója leszögezi, bárkit is ijesztenek meg az oknyomozó feltárások, folytatni fogják az igazság keresését.
Nem fogunk hallgatni arról, hogy hogyan szivárgott be a Hamász az olasz politikába.
A kormánypárti politikusok a szolidaritásukról biztosították a média képviselőit. Giorgia Meloni szerint az ilyen fenyegetések megvetendők, hiszen a szólásszabadságot fenyegetik. Hozzáfűzte, soha nem fogják megtörni azokat, akik bátran és becsületesen végzik a munkájukat.
A jobboldal politikusok hangsúlyozták: nemcsak a sajtót, hanem a demokráciát is támadás érte. Egyes ellenzéki pártok úgy vélik, az Il Tempo és a Libero cikkei ellenségeskedést szítanak.