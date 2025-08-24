Brüsszel: minden fontos uniós intézmény ukrán színekbe öltözött

Augusztus 24. az ukrán függetlenség ünnepe, de ez a nap mostanra látványosan a brüsszeli intézmények számára is főesemény lett. Ennek jegyében már tegnap este ukrán nemzeti színekbe öltözött az Európai Parlament, az Európai Tanács és az Európai Bizottság épülete is.

A tagállamok viszonylatában ez egy szokatlan gesztus, de Ukrajna mára fontosabb lett a brüsszeli döntéshozók számára több tagállamnál is.

Ma reggel a brüsszeli bürokrácia vezetője, Ursula von der Leyen is bejegyzést tett közzé. Az X-oldalán (korábban Twitter) azt írta: „Egy szabad, demokratikus és független Ukrajna. Ezért harcoltok. Erről szólnak az erőfeszítéseink. Veletek vagyunk, amíg csak szükséges. Mivel egy szabad Ukrajna a szabad Európa. Boldog függetlenségi napot, Ukrajna!”

Von der Leyen tehát egy az egyben megfeleltette a kontinens sorsát Ukrajna sorsával. Ráadásul péntek délutántól vasárnap délutánig az Európai Bizottság Facebook-oldalán az összes, nem kevesebb mint öt bejegyzés Ukrajnáról szólt.

Ez már nem európai, hanem ukrán bizottság

Emlékezetes, Orbán Viktor éppen a héten írt arról, hogy ez már nem európai, hanem ukrán bizottság. Ahogy a miniszterelnök fogalmazott: „Az ukránok szétlőtték a Barátság kőolajvezeték orosz szakaszát, de van műszaki megoldás. Egy hét múlva újraindul a szállítás. Brüsszelre most sem számíthattunk. Velünk és a szlovákokkal szemben ebben az ügyben is az ukránok oldalára álltak. Ez már nem európai, hanem ukrán bizottság.”