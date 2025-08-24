Rendkívüli

Zelenszkij durván megfenyegette Magyarországot



Irán ellentéte az Egyesült Államokkal megoldhatatlan az ajatollah szerint

Irán legfőbb vallási és politikai vezetője, Ali Hamenei ajatollah szerint az Irán és az Egyesült Államok közötti ellentét megoldhatatlan, és Teherán soha nem fog behódolni Washingtonnak. Irán és az európai nagyhatalmak pénteken állapodtak meg abban, hogy felújítják tárgyalásaikat az iráni urándúsítás korlátozásáról.

Magyar Nemzet
2025. 08. 24. 19:19
Egyesült Államok-ellenes plakát Iránban Fotó: FATEMEH BAHRAMI Forrás: ANADOLU
„Ők (az európaiak) azt akarják, hogy Irán engedelmeskedjen Amerikának. Az iráni nép ezzel szemben minden erejével szembe fog szállni azokkal, akiknek ilyen megalapozatlan elvárásaik vannak vele szemben” – idézte Hameneit az iráni állami média. 

Irán soha nem fog behódolni az Egyesült Államoknak – közölte Ali Hamenei
Irán soha nem fog behódolni az Egyesült Államoknak – közölte Ali Hamenei. Fotó: AFP

A vallási vezető hozzátette: akik szerint Teheránnak fel kellene hagynia a Washington-ellenes jelszavakkal, és közvetlen tárgyalásokat kellene kezdenie az Egyesült Államokkal, azok nem a valódi problémát akarják megoldani, hanem csak látszatmegoldásokat szeretnének elérni. 

Hamenei szerint ez nem más, mint politikai szemfényvesztés.

Franciaország, Nagy-Britannia és Németország pénteken közölte: amennyiben Irán nem tér vissza a tárgyalóasztalhoz, készek újra életbe léptetni az ENSZ-szankciókat az úgynevezett visszaállítási mechanizmus keretében. Az Egyesült Államok és szövetségesei azzal vádolják Teheránt, hogy atomfegyverek kifejlesztésén dolgozik, Irán viszont következetesen állítja: nukleáris programja kizárólag békés, energiatermelési célokat szolgál.

 

Borítókép: Egyesült Államok-ellenes plakát Iránban (Fotó: AFP)

Fontos híreink

