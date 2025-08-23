iráni atomprogramIránIzrael

Folytatódnak az iráni atomprogramról szóló egyeztetések

Az iráni nukleáris programmal és a Teheránra kivetett szankciókkal kapcsolatos tárgyalások újrakezdésében egyezett meg péntek esti telefonos megbeszélésén brit, francia és német hivatali partnerével, illetve az Európai Unió diplomáciájának vezetőjével Abbász Aragcsi, a síita állam külügyminisztere – jelentették iráni hírügynökségek, hozzátéve, hogy a megbeszélések a jövő héten kezdődnek.

2025. 08. 23. 17:05
Iráni nukleáris létesítmény Arakban, Irán középső részén Fotó: AFP
A Mehr félhivatalos iráni hírügynökség úgy tudja, az iráni atomprogramról szóló tárgyalások kedden, külügyminiszter-helyettesi szinten indulnának.

Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter. Fotó: AFP

Az Aragcsi, illetve David Lammy brit, Johann Wadephul német tárcavezető és Kaja Kallas uniós főképviselő közötti egyeztetés hírét Jean-Noel Barrot francia külügyminiszter is megerősítette az X-en közzétett üzenetében.

Wadephul a maga részéről figyelmeztette Iránt, hogy amennyiben a feleknek nem sikerül tartós, az iráni nukleáris programmal kapcsolatos aggályokat megszüntető egyezségre jutni, a büntetőintézkedéseket meghosszabbítják.

A Telegramon kiadott közleményében 

Aragcsi hangsúlyozta: Irán mindig is kész volt a tárgyalásokra, és továbbra is hajlandó olyan alkut kötni, amely szem előtt tartja az iszlám köztársaság érdekeit. Az évek során Teherán többször hangoztatta, hogy nukleáris programja békés célokat szolgál.

Borítókép: Iráni nukleáris létesítmény Arakban, Irán középső részén (Fotó: AFP)

