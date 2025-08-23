Folytatódnak az iráni atomprogramról szóló egyeztetések

A Mehr félhivatalos iráni hírügynökség úgy tudja, az iráni atomprogramról szóló tárgyalások kedden, külügyminiszter-helyettesi szinten indulnának.
Az Aragcsi, illetve David Lammy brit, Johann Wadephul német tárcavezető és Kaja Kallas uniós főképviselő közötti egyeztetés hírét Jean-Noel Barrot francia külügyminiszter is megerősítette az X-en közzétett üzenetében.
Wadephul a maga részéről figyelmeztette Iránt, hogy amennyiben a feleknek nem sikerül tartós, az iráni nukleáris programmal kapcsolatos aggályokat megszüntető egyezségre jutni, a büntetőintézkedéseket meghosszabbítják.
A Telegramon kiadott közleményében
Aragcsi hangsúlyozta: Irán mindig is kész volt a tárgyalásokra, és továbbra is hajlandó olyan alkut kötni, amely szem előtt tartja az iszlám köztársaság érdekeit. Az évek során Teherán többször hangoztatta, hogy nukleáris programja békés célokat szolgál.
