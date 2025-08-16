Egyre többen érkeznek Afrikából a görög partokra

A balkáni migrációs útvonalon jelentős növekedés tapasztalható, augusztusban eddig több mint háromezer illegális bevándorló érkezett Görögországba Afrikából – mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója szombaton az M1 aktuális csatorna Ma este című műsorában.

Járőr a déli határon (Fotó: MTI/Rosta Tibor)

Bakondi György hozzátette: a görögök nemzeti szinten olyan szigorú intézkedéseket hoztak, mint a menekültkérelmek elbírálásának a felfüggesztése a jelenlegi időszakra. A bevándorlókat most zárt táborokban tartják, emellett különféle jogi lépeseket tettek a balkáni útvonal és Görögország védelme érdekében.

A főtanácsadó ismertette,

amíg a tavalyi év ugyanezen időszakában Magyarországon 3500 határsértőt fogtak el, ez a szám mostanra már 8700-ra növekedett.

Mint mondta, megszűnt az a terelőhatás, amely miatt az illegális bevándorlók az embercsempészek szervezésében eddig Horvátországot, Szlovéniát és Olaszországot részesítették előnyben. Kiemelte, hogy az Európai Unió migrációs politikájában nincs változás, a szervezet vezetői továbbra is úgy gondolják, hogy az országoknak az lesz a legjobb, ha kvóták szerint osztják el az érkezőket egymás között. Szerinte az európai országok többsége nem ért ezzel egyet, és nemzeti hatáskörben nagyon komoly intézkedéseket hoztak.

Tunéziai és líbiai migránsok az olasz partoknál. Fotó: Alberto Pizzoli/AFP

Elmondta, az illegális bevándorlásnak Nyugat-Európa több nagyvárosában is nagyon súlyos negatív következményei vannak az eddigi életvitelre, az egészségügyi rendszer, a szociális ellátórendszer és a közbiztonság helyzetére. Megjegyezte, jelenleg is zajlik az a negatív sorozat, amelyik 2010-ben kezdődött és napjainkig jellemzi az illegális bevándorlást.

A főtanácsadó szerint jelzésértékű az Európai Unió vezetése számára az, hogy

a migrációs paktum végrehajtásáról szóló tervet a huszonhét tagállamból mindössze kilenc nyújtotta be,

Magyarország azonban nem. Leszögezte: „nem vagyunk hajlandóak ezt a magyar érdekekkel nagyon ellentétes, az összes eddigi erőfeszítésünket annuláló, Magyarországot a nyugat-európai állapotokhoz közelíteni szándékozó migrációs paktumot végrehajtani”.