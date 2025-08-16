Egyre többen érkeznek Afrikából a görög partokra

A balkáni migrációs útvonalon jelentős növekedés tapasztalható, augusztusban eddig több mint háromezer illegális bevándorló érkezett Görögországba Afrikából – mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója szombaton az M1 aktuális csatorna Ma este című műsorában.
Bakondi György hozzátette: a görögök nemzeti szinten olyan szigorú intézkedéseket hoztak, mint a menekültkérelmek elbírálásának a felfüggesztése a jelenlegi időszakra. A bevándorlókat most zárt táborokban tartják, emellett különféle jogi lépeseket tettek a balkáni útvonal és Görögország védelme érdekében.
A főtanácsadó ismertette,
amíg a tavalyi év ugyanezen időszakában Magyarországon 3500 határsértőt fogtak el, ez a szám mostanra már 8700-ra növekedett.
Mint mondta, megszűnt az a terelőhatás, amely miatt az illegális bevándorlók az embercsempészek szervezésében eddig Horvátországot, Szlovéniát és Olaszországot részesítették előnyben. Kiemelte, hogy az Európai Unió migrációs politikájában nincs változás, a szervezet vezetői továbbra is úgy gondolják, hogy az országoknak az lesz a legjobb, ha kvóták szerint osztják el az érkezőket egymás között. Szerinte az európai országok többsége nem ért ezzel egyet, és nemzeti hatáskörben nagyon komoly intézkedéseket hoztak.
Elmondta, az illegális bevándorlásnak Nyugat-Európa több nagyvárosában is nagyon súlyos negatív következményei vannak az eddigi életvitelre, az egészségügyi rendszer, a szociális ellátórendszer és a közbiztonság helyzetére. Megjegyezte, jelenleg is zajlik az a negatív sorozat, amelyik 2010-ben kezdődött és napjainkig jellemzi az illegális bevándorlást.
A főtanácsadó szerint jelzésértékű az Európai Unió vezetése számára az, hogy
a migrációs paktum végrehajtásáról szóló tervet a huszonhét tagállamból mindössze kilenc nyújtotta be,
Magyarország azonban nem. Leszögezte: „nem vagyunk hajlandóak ezt a magyar érdekekkel nagyon ellentétes, az összes eddigi erőfeszítésünket annuláló, Magyarországot a nyugat-európai állapotokhoz közelíteni szándékozó migrációs paktumot végrehajtani”.