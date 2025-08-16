migrációs paktumMagyarországmigrációs útvonal

Egyre többen érkeznek Afrikából a görög partokra

Az illegális bevándorlásnak Nyugat-Európa több nagyvárosában is nagyon súlyos következményei vannak az eddigi életvitelre, az egészségügyi rendszer, a szociális ellátórendszer és a közbiztonság helyzetére.

Magyar Nemzet
2025. 08. 16. 19:08
Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója Fotó: MTI/Soós Lajos
A balkáni migrációs útvonalon jelentős növekedés tapasztalható, augusztusban eddig több mint háromezer illegális bevándorló érkezett Görögországba Afrikából – mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója szombaton az M1 aktuális csatorna Ma este című műsorában.

Járőr a déli határon (Fotó: MTI/Rosta Tibor)

Bakondi György hozzátette: a görögök nemzeti szinten olyan szigorú intézkedéseket hoztak, mint a menekültkérelmek elbírálásának a felfüggesztése a jelenlegi időszakra. A bevándorlókat most zárt táborokban tartják, emellett különféle jogi lépeseket tettek a balkáni útvonal és Görögország védelme érdekében.

A főtanácsadó ismertette,

amíg a tavalyi év ugyanezen időszakában Magyarországon 3500 határsértőt fogtak el, ez a szám mostanra már 8700-ra növekedett.

Mint mondta, megszűnt az a terelőhatás, amely miatt az illegális bevándorlók az embercsempészek szervezésében eddig Horvátországot, Szlovéniát és Olaszországot részesítették előnyben. Kiemelte, hogy az Európai Unió migrációs politikájában nincs változás, a szervezet vezetői továbbra is úgy gondolják, hogy az országoknak az lesz a legjobb, ha kvóták szerint osztják el az érkezőket egymás között. Szerinte az európai országok többsége nem ért ezzel egyet, és nemzeti hatáskörben nagyon komoly intézkedéseket hoztak.

Tunéziai és líbiai migránsok az olasz partoknál
Tunéziai és líbiai migránsok az olasz partoknál. Fotó: Alberto Pizzoli/AFP

Elmondta, az illegális bevándorlásnak Nyugat-Európa több nagyvárosában is nagyon súlyos negatív következményei vannak az eddigi életvitelre, az egészségügyi rendszer, a szociális ellátórendszer és a közbiztonság helyzetére. Megjegyezte, jelenleg is zajlik az a negatív sorozat, amelyik 2010-ben kezdődött és napjainkig jellemzi az illegális bevándorlást.

A főtanácsadó szerint jelzésértékű az Európai Unió vezetése számára az, hogy 

a migrációs paktum végrehajtásáról szóló tervet a huszonhét tagállamból mindössze kilenc nyújtotta be,

Magyarország azonban nem. Leszögezte: „nem vagyunk hajlandóak ezt a magyar érdekekkel nagyon ellentétes, az összes eddigi erőfeszítésünket annuláló, Magyarországot a nyugat-európai állapotokhoz közelíteni szándékozó migrációs paktumot végrehajtani”.

Borítókép: Bakondi György (Fotó: MTI/Soós Lajos)  

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Szőcs László
idezojelekorosz-ukrán háború

Folytassa, elnök úr! Trump és Putyin alaszkai találkozója a kezdet

Szőcs László avatarja

Visszatért a normalitás: nem a tárgyaláson született áttörés, hanem azzal, hogy tárgyaltak.

