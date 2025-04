Döntöttek a rajongók: Luka Doncic lepipálta LeBron Jamest és Steph Curryt is

Az NBA és a liga játékos-szakszervezete (National Basketball Players Association) évről-évre közzéteszik a mezeladási toplistákat, amin a 2012/2013-as szezon óta (akkor a New York Knicks akkori játékosa, Carmelo Anthony vezette a lasjstromor), senki más nem tudta megelőzni LeBron Jamest és Steph Curryt. A mostani idényben Curry a második, James pedig a harmadik helye szorult. A trónbitorló nem más, mint Luka Doncic, aki eddig is legjobbak közé tartozott az NBA-be, de különös igazolásával (a Dallas Mavericks elcserélte ők a Los Angeles Lakershez) végképp a középpontba került.

Doncic mezei a legkelendőbbek

A listát böngészve akad érdekesség Doncic első helyén kívül is, az elmúlt években rendre MVP-jének megválasztott Nikola Jokics csak a tizedik.

Íme, az első tíz:

Luka Doncic (Los Angeles Lakers) Steph Curry (Golden State Warriors) LeBron James (Los Angeles Lakers) Jayson Tatum (Boston Celtics) Jalen Brunson (New York Knicks) Victor Wembanyama (San Antonio Spurs) Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves) Ja Morant (Memphis Grizzlies) Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder Nikola Jokics (Denver Nuggets)

Luka Doncic olykor megállíthatatlan a Los Angeles Lakers csapatában. Fotó: KATELYN MULCAHY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Luka Doncic neve a szezon közepén még csak a nyolcadik helyen szerepelt, de miután február elején a Dallas Mavericks csapatától a Los Angeles Lakershez került, a szlovén zseni mezének eladásai ugrásszerűen megugrottak.

Luka Doncic esetében az idei szezonban eladott mezek száma a Mavericks- és a Lakers-dresszeket is magában foglalja. A Lakers ráadásul nemcsak játékosa révén, hanem csapatszinten is uralta az eladásokat: az NBA legkeresettebb termékeit árusító csapata, megelőzve a Celtics, a Golden State Warriors, a Knicks és a Chicago Bulls együtteseit.

A népszerűség mérőszámai az NBA-ben

Egy NBA-játékos népszerűségének mérésére több tényezőt is figyelembe vehetünk, ezek közül néhány főbb mérőszámot különböztethetünk meg A mezeladások fontos statisztikai adatokat közölnek, hiszen játékos által viselt mezek eladási adatai gyakran tükrözik azt, hogy milyen nagy rajongótábora van. Ha egy játékos mezei rendkívül jól fogynak, az azt jelzi, hogy a sportoló erős személyes márkával és elismertséggel rendelkezik, és az emberek azonosulni akarnak vele, Doncic esetében főleg a játékstílusa a döntő, azaz a hihetetlen hárompontosai mellett a lézerpontosságú gólpasszai emelik őt ki a többi kosaras mezőnyéből.

Ki kell emelni a szponzori szerződéseket is. Az olyan nagy vállalatok, mint például az Nike, Adidas, Under Armour vagy akár nem sportmárkák (pl. technológiai vagy autóipari cégek) által kötött szponzori szerződések mennyisége és értéke is erős indikátora a játékos piaci vonzerejének. Ezek a szerződések azt mutatják, hogy a játékos nemcsak a pályán, hanem a médiában és a kultúrában is hatást gyakorol. Luka Doncic szponzori szerződéseinek éves értéke összességében 15–20 millió dollár körül mozoghat.

Legfőképpen a Nike-szal kötött többéves megállapodásáról ismert, melynek pontos pénzügyi részleteit a felek titkosítják, de a becslések szerint az éves értéke 12–15 millió dollár között lehet.

Emellett Doncic számos más globális márkával is együttműködik – például olyan cégekkel, mint a Gatorade, Panini és egyéb digitális vagy sportmárkák.

Luka Doncic tavaly a Dallas Mavericks csapatával megverte a Minnesota együttesét az NBA Nyugati Főcsoport-döntőjében. Fotó: TIM HEITMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Luka Doncic a közösségi médiában le van maradva

Bár mezeladásokban első lett a szlovénok szupersztárja, Doncic népszerűsége a közösségi médiában még messze nem kimagasló, legalábbis az NBA többi sztárjához mérten. A közösségi médiakövetők száma a Facebook, Instagram, Twitter, TikTok és más platformokon elért követőszám által mérhető statisztika, melyből kiderül, hogy mekkora elérésű és aktív rajongótábora van a játékosnak. Egy magas követőszám mellett fontos az interakció mértéke is, azaz hogy a rajongók mennyire kattintanak rá az adott a tartalmakra.

Doncic az Instagramon hozzávetőlegesen 10,5 millió, X-en körülbelül 2,2 millió és Facebookon is néhány millió követővel rendelkezik.

A legjobb tíz NBA-játékos közé azonban még nem fér oda a Lakers irányítója.

Játékos neve Instagram követők X/Twitter követők Facebook követők Összesített követők száma 1. LeBron James 159 millió 52,6 millió 27 millió 238,6 millió 2. Stephen Curry 56,5 millió 17 millió 8 millió 81,5 millió 3. Russell Westbrook 23 millió 6 millió 4 millió 33 millió 4. Kyrie Irving 20,1 millió 4,5 millió 3 millió 27,6 millió 5. Lonzo Ball 18,2 millió 3,5 millió 2,5 millió 24,2 millió 6. Klay Thompson 17 millió 3 millió 2 millió 22 millió 7. Giannis Antetokounmpo 16,1 millió 2,5 millió 1,5 millió 20,1 millió 8. Kevin Durant 13,3 millió 3,5 millió 2 millió 18,8 millió 9. James Harden 11,8 millió 2,5 millió 1,5 millió 15,8 millió 10. Chris Paul 11,7 millió 2 millió 1,5 millió 15,2 millió

Fontos megjegyezni, hogy a fenti adatok becslések, mivel a pontos követőszámok folyamatosan változnak olykor napról-napra vagy óráról-órára.

A médiamegjelenések és presztízs, konkrétabban a televíziós adások, interjúk, rangos magazinokban és online portálokon való megjelenések mennyisége, valamint az olyan díjak, amelyekkel elismerték a játékos teljesítményét, szintén jó mércét adhatnak a népszerűségére.

Doncic 2019-ben elnyerte az Év újonca díjat az NBA-ben, és többször is beválasztották az All-NBA First Team-be, vagyis az adott szezon legjobb öt játékosa közé.

A szlovén válogatottal megnyerte a 2017-es Európa-bajnokságot, ahol ugyan még nem NBA-játékosként, de már akkor is kulcsszereplőként brillírozott.

A közönség- és stadion jelenlét nehezebben mérhető, a mérkőzéseken a játékos iránti figyelem – például a kapott ovációk, a szurkolói reakciók és a márkaként történő megjelenés – jól mutatja egy játékos személyes vonzerejét. Doncicsot főleg az elképesztő kosarai miatt imádják, mint például a tavalyi főcsoportdöntőben szerzett győztes kosara a franciák tornya, a Minnesota centere Rudy Gobert ellen:

Digitális és online keresési adatok: Az interneten a játékos neve körüli keresések volumene, valamint a Google Trends, YouTube megtekintési statisztikák is árulkodóak lehetnek. Ezek az adatok megmutatják, hogy a játékos mennyire van jelen a közönség tudatában az online térben.

Összességében az NBA-játékos népszerűsége tehát nem csupán egyetlen mutató alapján mérhető, hanem mind az eladási adatokat, mind a szponzori szerződések értékét, mind a közösségi médiában elért követőszámot és média-figyelmet együtt kell értékelni. Ezek a tényezők együtt alkotják azt a képet, amely alapján megítélhető, milyen hatást gyakorol a játékos nemcsak a pályán, hanem azon kívül is.

Luka Doncic már a top 3-ban

A Los Angeles Lakers játékosai közül LeBron James (3,23 milliárd megtekintés), a Golden State Warriors Stephen Curry (2,56 milliárd megtekintés) és a Lakers Luka Doncic (1,82 milliárd megtekintés) vezetik a listát, amely az NBA alapszakasza során a közösségi és digitális platformokon a legtöbbet megtekintett játékosokat tartalmazza.

A San Antonio Spurs játékosa Victor Wembanyama (1,47 milliárd megtekintés) és a Denver Nuggets kiválósága Nikola Jokic (1,20 milliárd megtekintés) zárta a top ötöt. Emellett a Memphis Grizzlies irányítója Ja Morant (1,09 milliárd megtekintés) és az Oklahoma City Thunder legjobbja Shai Gilgeous-Alexander (1,06 milliárd megtekintés) is több mint egy milliárd megtekintést ért el.

A közösségi és digitális platformokon a legtöbbet megtekintett NBA-kosárlabdázók listája (forrás: NBA.com):