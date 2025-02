Balkáni sértés: Luka Doncicot megfosztották a neki kedves élvezettől

Nem túlzás állítani, hogy az utóbbi évtizedek legnagyobb visszhangot kiváltó cseréje ment végbe az NBA-ben február elsején: a szlovén csodagyerek Luka Doncic a Los Angeles Lakershez, az egyszeres NBA-bajnok, a liga egyik legjobb magas embereként számon tartott Anthony Davis pedig a Dallas Maverickshez került. A teljes csomagban Doncic mellett Maxi Kleber és Markieff Morris került a kaliforniai csapatba, Dallasba pedig Davis mellett Max Christie játékjoga és egy 2029-es első körös draftjog költözött. Közvetítőfélként a Utah Jazz is részt vett az üzletben, ők Jalen Hood-Schifinót, a Clippers 2025-ös második körös draftjogát és a Dallas saját 2025-ös második körös draftjogát vették át. Doncicsot állítólag sokkolta a hír, a könnyeivel küszködött, míg a Lakers nagyáyúja LeBron James például éppen a családjával vacsorázott, amikor megtudta, hogy mi történt.

Rob Pelinka (balra), a Los Angeles Lakers alelnöke, Luka Doncic (középen) immár a Lakers mezével és JJ Redick vezetőedző (jobbra) Fotó: AFP Patrick T. Fallon

A túlsúlyos Doncic

A hírek szerint a tárgyalásokat a Dallas kezdeményezte, a teljes titokban történő megbeszéléseket pedig megkönnyítette, hogy a két ügyvezető igazgató régről ismerte egymást: a dallasi Nico Harrison és a Lakersnél dolgozó Rob Pelinka még akkor ismerkedett meg egymással, amikor Pelinka a néhai Kobe Bryant ügynökeként a Nike-val tárgyalt a sportszergyártó akkori marketingmenedzserével. Harrison a hírek szerint egyetlen játékosért volt hajlandó megválni sztárjától, ez pedig csakis Anthony Davis volt. A Mavericks első embere szerint bajnoki címeket védekezéssel lehet nyerni, Davis védő és támadóoldalon a világ legjobbjai közé tartozik. Donciccsal korábban más jellegű problémák merültek fel, amibe úgy tűnik, belefáradt a klubja.

Nico Harrison (balra szélen) és Luka Doncic (jobbra szélen) nem ettek egymás tenyeréből Fotó: Getty Images via AFP

A Mavericks csapatát aggasztotta a szlovén zseni fizikai állapota, illetve az, hogy nem követte szigorúan a neki előírt edzéseket és diétákat.

A szezon elején 118 kiló körül mozgott Doncic súlya, és novemberben csuklósérüléssel csak azért pihentették, hogy a fizikai állapotán dolgozzon, azaz leadjon jó pár kilót.

A 25 éves Luka Doncic ráadásul rengeteg pénztől is elesett, ugyanis a szlovén idén nyáron jogosult lett volna egy ötéves, 345 millió dolláros szerződéshosszabbításra a Mavericks csapatával, s minden jel arra utalt, hogy hamarosan aláírja ezt a történelmi megállapodást.

Nem ez történt, a döntésben a pénz is szerepet játszhatott, a Mavericks nem akart kockáztatni a zömök testalkatú, hízásra hajlamos irányító miatt. Így mindössze nyolc hónappal az NBA-döntőbe jutás után a Dallas elcserélte a szupersztár irányítóját, akit még a 2018-as drafton szemeltek ki maguknak.

A Mavericks bajnoki reményekkel vágott neki az idei szezonnak, és az év végére 17 meccséből 15-öt meg is nyert. Azonban a karácsonyi rangadón a Timberwolves ellen Doncic már az első félidőben megsérült – vádlisérülés miatt azóta sem tudott játszani. A szurkolók így is imádták és visszavárták a szlovént, olyanná akart válni, mint a Mavericks korábbi legendája, a német Dirk Nowitzki, aki ki 21 szezont töltött Dallasban és az NBA-döntő legértékesebb játékosa volt a csapat 2011-es, máig egyetlen bajnoki címének megszerzésékor.

Hét éve tinédzserként érkeztem ide, először jártam Amerikában, és nagyon akartam egy bajnoki címet a Mavsszel, ahol az egész karrieremet elterveztem. Köszönöm azt a sok örömöt, amelyet megoszthattam veletek, és hogy felvidítottatok, amikor a leginkább szükségem volt rá

– írta Doncic a közösségi oldalán, majd hozzátette, ezzel együtt örül a következő lehetőségnek, és mindegy, hol kosarazik, NBA-bajnok akar lenni.

Édesapja, Sasa Doncic keményebb hangot ütött meg a szlovén televízióban, szerinte a fia nem ezt érdemelte, mert mindig tisztelte a Dallast. Az idősebb Doncic hangsúlyozta, hogy a fia 100 meccset játszott az előző szezonban, átlagosan majdnem 40 percet meccsenként, s ezek után Luka fizikai állapotáról beszélni igazságtalanság.

Doncic ráadásul nemrégiben egy tizenötmillió dollár értékű házat is vásárolt Dallasban, mint kiderült, feleslegesen...

Valami sántított Dallasban

A szurkolókon kívűl számos NFL-játékos is megdöbbenéssel fogadta a hírt. A Kansas City Chiefs irányítója, Patrick Mahomes köztudottan nagy Mavericks-rajongó, és néhány nappal azelőtt, hogy sorozatban harmadszor is bejutott a Super Bowlba – pályafutása során pedig ötödször – nem tetszését fejezte ki az ügyletről. A Mavericks-szurkolók dühe persze az ügyvezető igazgató Nico Harrisonra zúdult, akinek karrierjében voltak érdekes mozzanatok, amelyek kérdéseket vetnek fel a szakmaiságával kapcsolatban.

Michael Finley Harrison jobbkeze a Dallasnál Fotó: Imaginechina via AFP

Az ügy előzményeihez némileg hozzátartozik, hogy az utóbbi években a Dallas Mavericks tulajdonosi köre is átalakult: Patrick Dumont vette át az irányítást Mark Cubantól, aki most kisebbségi részesedéssel rendelkezik, és már nem része az elsődleges döntéshozatali folyamatnak. Így a legnagyobb hatalom Harrison és az ő jobbkeze, a korábbi NBA-bajnok Michael Finley kezében összpontosul Dallasban.

Utóbbinak a tavalyi főcsoportdöntőben már volt egy afférja Donciccsal.

A szlovén egy dobozos sörrel ünnepelte az NBA-döntőbe jutást, majd Finley megölelte őt, és ezzel az erővel a sört is kivette a szlovén klasszis kezéből.

Doncic arca mindent elárult, egy Balkánról származó sportolót a győzelem pillanatában ennél jobban nem lehetett volna meglepni.

Curry-t is elszúrta

Mielőtt az NBA vezetőségében dolgozott volna, Nico Harrison a Nike-nál volt vezető, ahol kulcsszerepet játszott a cég egyik leghírhedtebb hibájában. 2013-ban ugyanis ő volt az, aki a világ valaha élt legjobb dobójátékosaként emlegetett Steph Curry-nek azt próbálta eladni, hogy maradjon a Nike-nál. Azonban az ülés katasztrófába fulladt.

Az ESPN újságírója, Ethan Sherwood Strauss szerint a bemutató tele volt hibákkal, kezdve azzal, hogy egy Nike tisztviselő rosszul ejtette ki Curry nevét, „Steph-on”-ként. A hibát nem javították ki, és ez már egy hanyagságot sugalló negatív felhangot adott az egész prezentációnak.

A helyzet még rosszabbá vált, amikor egy dián tévesen a kétszeres NBA-bajnok, jelenleg a Phoenix Suns-ban kosarazó Kevin Durant neve szerepelt. Curry apja, Dell később elismerte, hogy már nem figyelt oda, és azt tanácsolta fiának: „Ne félj valami újat kipróbálni.” Az a „valami új” végül az Under Armour lett, ami hatalmas marketing sikerré vált a cég számára. Curry nemcsak az Under Armour státuszát emelte meg, hanem saját Curry Brand márkáját is elindította, megerősítve ezzel befolyását a kosárlabdán túli világban is.

Visszatekintve, mind a Doncic-csere, mind a Curry prezentáció tükröz egy mintát: Harrison hajlamos arra, hogy alábecsülje a generációs tehetségeket kritikus pillanatokban. Legyen szó a tárgyalóteremről vagy a vezetőségről, ezek a tévedések maradandó nyomot hagytak a karrierjében, és ki tudja, lehet a Doncic-ügy tehet pontot az ő sportvezetői pályafutására is.

Sztár volt Dallasban

Luka Doncic, a tinédzser csodagyerek, aki 19 évesen már Euroliga legjobb játékosának választották, második NBA-szezonjában All-Star válogatott lett. 2022-ben rájátszásbeli hőstettei segítették a Maverickset, hogy meglepetésre bejusson a Nyugati főcsoport döntőjébe Tavaly tavasszal Doncic ismét a főcsoportdöntőbe vezette a Dallast, ezúttal társa, Kyrie Irving oldalán. A Mavericks egészen az NBA-döntőig menetelt, s a szlovén irányító a Nyugati-döntő öt mérkőzésén átlagosan 32,4 pontot, 9,6 lepattanót és 8,2 gólpasszt jegyzett a Minnesota Timberwolves elleni párharcban. A második meccsen a francia Rudy Gobert felett elsüllyesztett győztes kosara a sorozat egyik meghatározó pillanata volt. Doncic február 8-án tervez visszatérni a pályára, akkor a Lakers az Indiana Pacersszel csap majd össze.