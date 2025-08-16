Manchester UnitedKai RooneyWayne RooneyU18

Apja nyomdokában? A 15 éves Rooney nem akárhogy nyitotta az idényt Manchesterben

Wayne Rooney 15 éves fia, Kai a Manchester United U18-as csapatában lépett pályára az idény első mérkőzésén. A Vörös Ördögök gólrekorderének legidősebb gyermekét kivételes tehetségként tartják számon, amit mi sem igazol jobban, mint hogy három korosztállyal feljebb is számítanak már a játékára. Édesapjához egyelőre még korai lenne hasonlítani Kait, de az biztos, hogy jó úton halad. Wayne Rooney szerint fia csak játszik, mindig is azt tette.

Tóth Norbert
2025. 08. 16. 15:35
Wayne Rooney fia, a 15 éves Kai már az U18-as csapatban is bemutatkozhatott. (Fotó: PA Images)
Wayne Rooney már tinédzserként berobbant a futball világába. Az Everton színeiben 16 évesen lépett először pályára a Premier League-ben, a klub történetének legfiatalabb gólszerzője lett. 2004-ben a Manchester Unitedhez szerződött, ahol történelmet írt: 13 év alatt, 559 mérkőzésen 253 gólt szerzett, amivel a klub történetének legeredményesebb játékosa lett. Ötször lett angol bajnok, emellett Bajnokok Ligáját és FA-kupát is nyert. Az angol válogatottban 53 gólig jutott, amivel gólrekorder volt hosszú ideig, Harry Kane előzte meg azóta. Kai Rooney előtt hosszú út és rengeteg lehetőség áll még, de egy dolog biztos: nem lesz könnyű elérnie az édesapja szintjét.

Kisgyermek kora óta ismerős az Álmok Színháza Wayne Rooney fia számára.
A még futballozó Wayne Rooney és fia, Kai 2015-ben az Old Trafford gyepén. (Fotó: KIERAN MCMANUS / BACKPAGE IMAGES Ltd)

 

Három korcsoporttal feljebb is számítanak Kai Rooney játékára

A Manchester United legendájának legidősebb gyermeke, Kai 15 évesen megkapta a bizalmat, és már a Vörös Ördögök U18-as csapatánál számítottak rá az idény első mérkőzésén. Az utánpótláscsapat edzője nem más, mint Wayne Rooney egykori manchesteri csapattársa, Darren Fletcher.

Semmit sem jelent, hogy Kai édesapja jóban van a csapat edzőjével, ugyanis közel sem érdem nélkül került be a meccskeretbe. A támadó lenyűgözte a Unitedet az észak-írországi utánpótlás tornán, amit a nyár elején rendeztek, majd bekerült az U19-es keretbe is, amely a rangos, horvátországi Mladen Ramljak tornán szerepelt. Ott is bizonyított.

 Rooney a kispadon kezdett az Everton ellen, majd a második félidőben debütált az 1-0-ra megnyert liverpooli mérkőzésen.

Kai 2020-ban szerződött a United akadémiájára, ahol azóta folyamatosan lépked felfelé a lépcsőfokokon. A fiatal támadó korábban azt mondta, abban reménykedik, hogy édesapja példáját követve a jövőben bekerülhet a Manchester United első csapatába.

 

Wayne Rooney szerint nem tisztességes túl sokat elvárni fiától

Korábban a fiáról szólva a manchesteriek klubikonja, Wayne Rooney azt mondta Kairól, hogy jól kezeli a vezetékneve nyomását.

Csak játszik, mindig is ezt tette. Nem tisztességes túl sokat elvárni tőle, még csak 15 éves, de nagyon jól kezeli a vezetékneve nyomását

– fogalmazott a United gólrekordere.

 

