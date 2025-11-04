Rendkívüli

Nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki a volt MSZP-s alpolgármester ellen

Magyar PéterUkrajnaTisza Párt

Az adataik már kikerültek, a pénzük pedig most eltűnhet a tiszásoknak

A Tisza-hívek számlaadatai már jó eséllyel ukrán bankkártyacsalók birtokában lehetnek.

Magyar Nemzet
2025. 11. 04. 14:44
tisza app
Forrás: Facebook/Tisza Párt/Képernyőkép
Már nem csak az adataikat kell félteniük a Tisza Párt támogatóinak, hanem a pénzüket is. Ugyanis ukrán hekkerek megszerezhették a Tisza-szimpatizánsok bankszámlaadataikat is. Nem elég, hogy Magyar Péter követőinek a Tisza Párt mobilalkalmazásán keresztül a nevük, a címük, a telefonszámuk, az e-mail-címük, a jelszavuk és felhasználónevük is kikerült a világhálóra, most még a pénzüket is félteniük kell – hívta fel a figyelmet a Ripost.

í20250917 Szekszárd Magyar Péter Szekszárdon! 80 nap alatt Magyarország körül! - országjáró programja keretében. Fotó: Makovics Kornél MK Tolnai Népújság
Fotó: Tolnai Népújság/Makovics Kornél 

A portál úgy tudja, a Tisza Világ appot összekapcsolták a Rendszerváltó kártyák rendszerével, amelyben a tiszás követőktől gyűjtik a pénz Magyar Péterék. Ehhez azonban meg kellett adniuk a bankszámlaadataikat, akár egy internetes áruházban. Ezen a felületen havi rendszerességgel is támogathatják a bankszámlájukról pénzzel Magyar Péter pártját. Cserébe az iPhone-ok vagy az androidos okostelefonok pénztárca appjában kapnak egy „kártyát”.

A felületek összekapcsolásával a Tisza-hívek számlaadatai már jó eséllyel ukrán bankkártyacsalók birtokában lehetnek.

Az adományozás éppen úgy működik, mint egy internetes vásárlás, ha pedig rendszeres, az olyan, mintha egy streaming szolgáltatóra fizetnénk elő,  így minden hónapban levonják az adott összeget a kártyáról. 

Tehát az előfizetők banki adatait egy adatbázisban tárolják, és ezeket aktívan használják is.

A Tisza Világ app fejlesztője az ukrán PettersonApps vezérigazgatója, egy Oleh Ostroverkh nevű ukrán férfi.  A cég egyik honlapján ő maga dicsekedett el azzal, hogy legfontosabb megrendelője az ukrán hadsereg és különféle állami megrendelésekből élő cégek. 

Az pedig szinte más köztudomású, hogy az ukrán informatikai ipar és az ukrán kibercsalók között szoros a kapcsolat. Az elmúlt időszakban feltűnően megnőtt az online elkövetett csalások száma, tavaly évi nyolcmilliárd forint kárt okoztak a csalók a becsapott magyaroknak. A csalások mögött pedig nyolcvan százalékban ukrán szervezett bűnözői csoportok álltak.

Így a Tisza app Ukrajnába kiszivárgott adatai könnyen tehetik bűncselekmény áldozatává azokat, akik megadták a bankszámlaszámukat.

Ahogy a Magyar Nemzet már beszámolt róla, ismét ismét egy hatalmas adatbázis jelent meg a világhálón a hétvégén, amely kétszázezer nevet és hozzá tartozó megannyi más információt tartalmaz. A szivárgás ismét a Tisza Párt mobiltelefonos alkalmazásához volt köthető.

 

 

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Facebook/Tisza Párt)

