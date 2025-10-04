Tarr ZoltánTisza PártDonald Tusk

Lengyel mintára verné szét a bíróságokat a Tisza Párt + videó

Magyar Péterék lengyel mintára alakítanák át a magyar igazságszolgáltatást – jelentette ki közösségi oldalára feltöltött videójában Tuzson Bence. Az igazságügyi miniszter felhívta a figyelmet arra, Donald Tusk lengyel miniszterelnök intézkedései súlyos támadásnak minősülnek az igazságszolgáltatással szemben.

Magyar Nemzet
2025. 10. 04. 15:14
– Az utóbbi időszakban kinevezett bírókat listázni kell, és három kategóriára kell osztani. A fiatal bírókra, azokra a bírókra, akiknek kifejezett célja a demokratikus államrend megdöntése, és azokra, akik csak ambícióik miatt lettek bírók. Ja, hogy ez súlyos támadás az igazságszolgáltatással szemben? Na, pont ezt akarja Tarr Zoltán és a Tisza Párt, amikor a lengyel példára hivatkozik, hiszen a Tusk-kormány pontosan ezt csinálta – jelentette ki közösségi oldalára feltöltött videójában Tuzson Bence.

Az igazságügyi miniszter videójában ezután bejátszotta Tarr Zoltánnak azt az eszmefuttatását, amelyben a Tisza Párt alelnöke Magyarország és Lengyelország között próbál párhuzamot vonni. A baloldali politikus szerint Lengyelországban a kormányváltás az igazságszolgáltatás reformjából indult, arra épült. – A Tisza munkáját is erősen befolyásoló politikai szándék az első pici lépése volt. Megvan a kapcsolatunk azokkal a lengyel emberekkel, közösségekkel, akik motorjai voltak a lengyelországi változásoknak, és most is jelen vannak – fogalmazott.

Tuzson Bence rámutatott: a Tisza Párt tehát a lengyelekkel együtt dolgozná ki a magyar igazságszolgáltatás átalakítását. Végül kommentálva Tarr Zoltán azon kijelentését, miszerint az emberek 89 százalékát abszolút nem érdekli a tartalom, azt üzente: „Kedves Zoltán, tévedsz! Az emberek kíváncsiak arra, hogy mit csinálnátok, ha netalántán hatalomra kerülnétek.”

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Forrás: Facebook)


Fontos híreink

Belföldi híreink

Külföldi híreink

