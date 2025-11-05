A Tiszánál a káosz az úr, Magyar Péterék össze-vissza hazudoznak

„A Tiszánál a káosz az úr” – hívta fel a figyelmet a Tisza-adatbotrány kapcsán Szalay-Bobrovniczky Kristóf a közösségi oldalán.
A honvédelmi miniszter felidézte: a kiszivárgott informatikus beszélgetések alapján a Tisza Pártnál már október eleje óta tudják, hogy az összes adat idegen kezekbe került. „Hallgattak róla, nem tettek semmit” – mutatott rá.
Most össze-vissza hazudoznak, miközben 200 ezer magyar ember adatával bántak felelőtlenül. Emiatt egy háborúban álló ország megszerezhette ezeket az adatokat
– hangsúlyozta Szalay-Bobrovniczky Kristóf.
Felelősségvállalás helyett pedig ismét másokra mutogatnak
– szögezte le a tárcavezető.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf a bejegyzésében közölte: találkozott Orbán Balázzsal, a miniszterelnök politikai igazgatójával, akivel a Tisza Párt adatszivárgási botrányáról is beszélgettek.
Mint arról a Magyar Nemzet beszámolt, a múlt hét végén kétszázezer nevet és megannyi adatot tartalmazó lista szivárgott ki a Tisza mobilalkalmazásából. Az interneten elérhető adatbázis megerősítette: bár Magyar Péterék tagadták, több ukrán szakember is részt vehetett a Tisza Párt mobiltelefonos alkalmazásának kifejlesztésében, tesztelésében. A Tisza adatszivárgási botrányának körülményei felvetették, hogy akár több százezer magyar adatai is ukrán kézbe kerülhettek.
Az esetet immár a rendőrség vizsgálja, az adatszivárgás ügyében ugyanis feljelentés született.
Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)