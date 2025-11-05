Tisza PártadatszivárgásOrbán BalázsSzalay-Bobrovniczky KristófbotrányMagyar Péter

A Tiszánál a káosz az úr, Magyar Péterék össze-vissza hazudoznak

Kétszázezer magyar adatával bántak felelőtlenül a Tisza Pártnál – emlékeztetett a honvédelmi miniszter. Szalay-Bobrovniczky Kristóf rámutatott: felelősségvállalás helyett ismét másokra mutogatnak Magyar Péterék.

Magyar Nemzet
2025. 11. 05. 19:31
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke MTI Balogh Zoltán
„A Tiszánál a káosz az úr” – hívta fel a figyelmet a Tisza-adatbotrány kapcsán Szalay-Bobrovniczky Kristóf a közösségi oldalán.

Budapest, 2025. október 28. Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter beszédet mond a tartalékos honvédek napja és csapatünnepe alkalmából tartott ünnepi állománygyűlésen a budapesti Bálna Honvédelmi Központban 2025.október 28-án. MTI/Kocsis Zoltán
Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)

A honvédelmi miniszter felidézte: a kiszivárgott informatikus beszélgetések alapján a Tisza Pártnál már október eleje óta tudják, hogy az összes adat idegen kezekbe került. „Hallgattak róla, nem tettek semmit” – mutatott rá.

Most össze-vissza hazudoznak, miközben 200 ezer magyar ember adatával bántak felelőtlenül. Emiatt egy háborúban álló ország megszerezhette ezeket az adatokat

– hangsúlyozta Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

Felelősségvállalás helyett pedig ismét másokra mutogatnak

– szögezte le a tárcavezető.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf a bejegyzésében közölte: találkozott Orbán Balázzsal, a miniszterelnök politikai igazgatójával, akivel a Tisza Párt adatszivárgási botrányáról is beszélgettek.

Mint arról a Magyar Nemzet beszámolt, a múlt hét végén kétszázezer nevet és megannyi adatot tartalmazó lista szivárgott ki a Tisza mobilalkalmazásából. Az interneten elérhető adatbázis megerősítette: bár Magyar Péterék tagadták, több ukrán szakember is részt vehetett a Tisza Párt mobiltelefonos alkalmazásának kifejlesztésében, tesztelésében. A Tisza adatszivárgási botrányának körülményei felvetették, hogy akár több százezer magyar adatai is ukrán kézbe kerülhettek.

Az esetet immár a rendőrség vizsgálja, az adatszivárgás ügyében ugyanis feljelentés született.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)


