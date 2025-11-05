„Magyar Péterről tudhatjuk, hogyha adatot rögzít, azt nyilvánosságra hozza. Ezt három gyermeke édesanyja tapasztalta meg először” – emlékeztetett Gulyás Gergely a közösségi oldalán. A Miniszterelnökséget vezető miniszter rámutatott: „most még 200 ezren szembesültek azzal, hogy Magyar Péterrel összefogva senki nincs biztonságban.”

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

„Aki lehallgatja és feljelenti a feleségét, az miért védené meg hívei – köztük bírák, újságírók, színészek – kilétét és személyes adatait?” – hangsúlyozta Gulyás Gergely.

A miniszter felidézte: Magyar Péterék egy hónapja tudják, hogy az adatbázisuk kiszivárgott, mégsem tettek semmit.

A Tisza sorozási listáját ráadásul az ukránok kezelik. Az ukrán uniós tagságot támogató, háborúpárti Tisza esetén ez sem életbiztosítás

– szögezte le Gulyás Gergely.

Mint arról a Magyar Nemzet beszámolt, a múlt hét végén kétszázezer nevet és megannyi adatot tartalmazó lista szivárgott ki. Az interneten elérhető adatbázis megerősítette: bár Magyar Péterék tagadták, több ukrán szakember is részt vehetett a Tisza Párt mobiltelefonos alkalmazásának kifejlesztésében, tesztelésében. A Tisza adatszivárgási botrányának körülményei felvetették, hogy akár több százezer magyar adatai is ukrán kézbe kerülhettek.

Az esetet immár a rendőrség vizsgálja, az adatszivárgás ügyében ugyanis feljelentés született.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)