A munkakerülők nem járnak jól a magyar adórendszerrel, de a dolgozók igen + videó

Az elmúlt 15 évben Magyarországon kialakult adórendszer alacsony kulcsai és célzott családtámogatásai segítik a gazdaságot – mondta Gulyás Gergely. A miniszter egyúttal arra kérte a polgárokat, hogy vegyenek részt a nemzeti konzultációban, és mondjanak nemet az adóemelési tervekre.

Magyar Nemzet
2025. 11. 05. 9:07
Az elmúlt másfél évtizedben olyan rendszer alakult ki Magyarországon, amely viszonylag alacsony adókulcsokat biztosít – hívta fel a figyelmet Gulyás Gergely. 

Budapest, 2025. október 1. A nemzeti konzultáció kérdőíveit kézbesíti egy postás egy budapesti társasházban 2025. október 1-jén. A kérdőíven öt pontban kérdezik meg az embereket arról, mit gondolnak a közteherviselésről. MTI/Bodnár Boglárka
A nemzeti konzultáció kérdőívei. Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

A miniszter a közösségi oldalán egy videóban fejtette ki a véleményét a magyar adórendszerről és a kormány gazdaságpolitikájáról. 

– A személyi jövedelemadó a munkát terhelő adóknál mindenképpen kedvező, hiszen a fiatalok adómentessége, a családtámogatási kedvezmények és az egykulcsos, 15 százalékos szja mind ezt szolgálja

– fogalmazott a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Hozzátette, hogy az egykulcsos társasági adó szintén a gazdaság megerősítésének része, és a jelenlegi modellhez szervesen hozzátartozik egy olyan szociálpolitikai rendszer is, ami 

nem azokat támogatja, akik tudnának, de nem akarnak dolgozni.

A miniszter arra figyelmeztetett, hogy Nyugat-Európában egyre elterjedtebb az a felfogás, miszerint az államnak azokat is támogatnia kell, akik munkaképes korban vannak, de nem vállalnak munkát.

Ha ezt el akarjuk kerülni, akkor érdemes támogatni a jelenlegi adórendszer fennmaradását

 – hangsúlyozta.

Gulyás Gergely végül arra buzdította a polgárokat, hogy vegyenek részt a nemzeti konzultációban, és mondjanak nemet az adóemelési tervekre.

 

Borítókép: Gulyás Gergely miniszter (Fotó: MW)

               
       
       
       

