Brüsszel eltörölné a rezsicsökkentést, és már terve is van rá

Orbán Viktor Washingtonban el fogja magyarázni Donald Trumpnak, hogy miért életbevágóan fontos, miért földrajzi, fizikai kényszerűség az orosz kőolaj és földgáz behozatala a magyar energiabiztonság szempontjából.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 11. 04. 16:38
Fotó: Havran Zoltán
A rezsicsökkentésnek köszönhetően továbbra is a magyar családok fizetik Európa messze legkisebb rezsiszámláit, nálunk a legolcsóbb a háztartási gáz és áram ára – írta Németh Szilárd a közösségi oldalán. 

20211029 Budapest Fűtés Illusztráció Fotó: Bach Máté (BPM) Magyar Nemzet
Fotó: Bach Máté

A rezsicsökkentés fenntartásáért felelős kormánybiztos úgy fogalmazott: Brüsszel olyan bábkormányt szeretne Magyarországon, amely azonnal megszüntetné a rezsicsökkentést. Ki akarják vezetni a kormány által támogatott árakat, és azt akarják, hogy minden háztartás ismét a drágább, piaci áron vásárolja az energiát – hívta fel a figyelmet, hozzátéve: e célra Magyar Pétert és a Tisza Pártot szemelték ki.

Velük hajtatnák végre a Von der Leyen–Zelenszkij-tervet, az orosz energiahordozók Európába, így Magyarországra való behozatalának teljes tilalmát. Ezt nem engedhetjük meg, védjük meg a rezsicsökkentés vívmányait: a biztonságos és megfizethető energiaellátást

– hangsúlyozta a kormánybiztos.

Németh Szilárd úgy folytatta: Orbán Viktor Washingtonban el fogja magyarázni Donald Trumpnak, hogy miért életbevágóan fontos, miért földrajzi, fizikai kényszerűség az orosz kőolaj és földgáz behozatala a magyar energiabiztonság szempontjából. – A magyar miniszterelnök ki fog állni a magyar érdek mellett, és meg fogja védeni a rezsicsökkentés politikáját – jelentette ki.

A nemzeti konzultáció kitöltésével támogathatjuk Orbán Viktor miniszterelnök úr tárgyalási stratégiáját, a magyar érdekek védelmét

– emelte ki a kormánybiztos.

„Egyetért-e Ön azzal, hogy Magyarország az olcsóbb orosz energia helyett drágább forrásokból szerezzen be olajat és gázt, akkor is, ha emiatt nő a családok rezsiszámlája és megszűnik a rezsicsökkentés?” – idézte a konzultáció vonatkozó kérdését Németh Szilárd, majd a válaszát is hozzáfűzte: 

Nem.

 

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Havran Zoltán)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

