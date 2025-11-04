Orbán Balázs szerint az elhibázott szankciós politika súlyos gazdasági árat követel

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója új bejegyzést tett közzé közösségi oldalán, amelyben arról ír, hogy a németek fűtési költségei csaknem duplázódtak 2021 óta, amikor az ország úgy döntött, hogy leválik az Oroszországból érkező olcsó energiáról. Kifejtette, hogy az Euronews arról számolt be, hogy 2025-ben 15 százalékos növekedés volt tapasztalható a gázszámlák esetében az előző évhez képest.

Orbán Balázs közösségi oldalán arról írt, hogy németek fűtési költségei csaknem duplázódtak 2021 óta. Fotó: DPA/Elisa Schu

Az ukrajnai háború előtt, 2020-ban Oroszország biztosította Németország gázimportjának 55 százalékát, főként olyan csővezetékeken keresztül, amelyek stabil és megfizethető ellátást garantáltak

– emelte ki a politikai igazgató. Majd kitért rá, hogy ma már Norvégia Németország fő beszállítója, és a német gázimport 48 százaléka onnan érkezik, Hollandia a német szükséglet 25 százalékát, Belgium pedig 18 százalékát biztosítja. Orbán Balázs azzal folytatta bejegyzését, hogy energiapiaci kutatások rámutattak, hogy a nyugat-európai államok hiába váltak le a vezetékes orosz gázról, tengeri úton továbbra is érkezik hozzájuk az energiahordozó: az Európába érkező orosz cseppfolyósított gáz egyötöde Oroszországból érkezett 2024-ben.