Orbán Balázs szerint az elhibázott szankciós politika súlyos gazdasági árat követel

A miniszterelnök politikai igazgatója szerint Németország drágán megfizetett az orosz energiáról való leválásért. Bejegyzésében kiemelte, hogy a német gázszámlák 2021 óta csaknem megduplázódtak, és csak 2025-ben 15 százalékos növekedést tapasztaltak. Orbán Balázs szerint az elhibázott szankciós politika rontja Európa versenyképességét, és az európai háztartások kénytelenek a pénzük egyre nagyobb részét a rezsiköltségeik fedezésére fordítani.

Magyar Nemzet
2025. 11. 04. 12:18
Orbán Balázs (Forrás: Facebook)
Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója új bejegyzést tett közzé közösségi oldalán, amelyben arról ír, hogy a németek fűtési költségei csaknem duplázódtak 2021 óta, amikor az ország úgy döntött, hogy leválik az Oroszországból érkező olcsó energiáról. Kifejtette, hogy az Euronews arról számolt be, hogy 2025-ben 15 százalékos növekedés volt tapasztalható a gázszámlák esetében az előző évhez képest.

Az ukrajnai háború előtt, 2020-ban Oroszország biztosította Németország gázimportjának 55 százalékát, főként olyan csővezetékeken keresztül, amelyek stabil és megfizethető ellátást garantáltak

– emelte ki a politikai igazgató. Majd kitért rá, hogy ma már Norvégia Németország fő beszállítója, és a német gázimport 48 százaléka onnan érkezik, Hollandia a német szükséglet 25 százalékát, Belgium pedig 18 százalékát biztosítja. Orbán Balázs azzal folytatta bejegyzését, hogy energiapiaci kutatások rámutattak, hogy a nyugat-európai államok hiába váltak le a vezetékes orosz gázról, tengeri úton továbbra is érkezik hozzájuk az energiahordozó: az Európába érkező orosz cseppfolyósított gáz egyötöde Oroszországból érkezett 2024-ben.

Az elhibázott szankciós politika súlyos gazdasági árat követel: az európai versenyképesség drasztikusan visszaesett és az európai háztartások kénytelenek a pénzük egyre nagyobb részét a rezsiköltségeik fedezésére fordítani

– hangsúlyozta. Azzal zárta posztját, hogy „hiába erőlteti Brüsszel és a hazai ellenzék, hogy kövessük ezt az utat, a magyar kormány ellen fog tartani. A mi feladatunk, hogy megvédjük a magyar emberek és a magyar gazdaság érdekét, így az elkövetkezendő időszakban is ki fogunk tartani az olcsó energia vásárlása és a rezsicsökkentés fenntartása mellett.”

