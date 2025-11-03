Szankciós listán lévő hajók orosz olajat szállítottak + videó

– Műholdfelvételek bizonyítják, hogy szankciós listán lévő hajók orosz olajat szállítottak az amerikai Goldman Sachs igazgatósági tagjának indiai olajfinomítójába. A cég azzal védekezik, hogy nem tudott a hajók eredetéről, de ha tudott volna róluk, akkor sem sértette volna meg az indiai előírásokat. Ezek után senki se papoljon nekünk orosz leválásról – mondta bejegyzésében Hortay Olivér a Századvég energia- és klímapolitikai szakértője.

Hortay Olivér, a Századvég energia- és klímapolitikai szakértője Fotó: Magyar Nemzet

Mutatjuk a videót:

Amint azt korábban megírtuk, az Egyesült Államok új szankciókat vezetett be orosz olajipari cégek ellen azzal a céllal, hogy nyomást gyakoroljon Moszkvára. Hortay Olivér a Századvég energia- és klímapolitikai szakértője új videót osztott meg közösségi oldalán, amelyhez azt írta, hogy „potyognak ki a csontvázak a szekrényből”.