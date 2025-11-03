Egyesült ÁllamokolajHortay OlivérműholdfelvételGoldman Sachslista

Szankciós listán lévő hajók orosz olajat szállítottak + videó

Műholdfelvételek bizonyítják, hogy szankciós listán lévő tankhajók orosz olajat szállítottak az amerikai Goldman Sachs igazgatósági tagjának indiai olajfinomítójába – hívta fel a figyelmet Hortay Olivér, a Századvég energia- és klímapolitikai szakértője.

Magyar Nemzet
2025. 11. 03. 15:26
Képünk illusztráció Fotó: FETHI BELAID Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Műholdfelvételek bizonyítják, hogy szankciós listán lévő hajók orosz olajat szállítottak az amerikai Goldman Sachs igazgatósági tagjának indiai olajfinomítójába. A cég azzal védekezik, hogy nem tudott a hajók eredetéről, de ha tudott volna róluk, akkor sem sértette volna meg az indiai előírásokat. Ezek után senki se papoljon nekünk orosz leválásról – mondta bejegyzésében Hortay Olivér a Századvég energia- és klímapolitikai szakértője.

Hortay Olivér, a Századvég energia- és klímapolitikai szakértője
Hortay Olivér, a Századvég energia- és klímapolitikai szakértője Fotó: Magyar Nemzet

Mutatjuk a videót:

@hortay.oliver

Ezek után senki se papoljon nekünk orosz leválásról!

♬ eredeti hang - Hortay Olivér

Amint azt korábban megírtuk, az Egyesült Államok új szankciókat vezetett be orosz olajipari cégek ellen azzal a céllal, hogy nyomást gyakoroljon Moszkvára. Hortay Olivér a Századvég energia- és klímapolitikai szakértője új videót osztott meg közösségi oldalán, amelyhez azt írta, hogy „potyognak ki a csontvázak a szekrényből”.

Sorra kerülnek napvilágra az európai országok orosz olajügyei
Sorra kerülnek napvilágra az európai országok orosz olajügyei
Fotó: STRINGER / ANADOLU

A szakértő a videóban elmondja, hogy a litván vasúttársaság bejelentette, hogy az amerikai szankciók miatt a továbbiakban nem szállít több orosz olajat. 

– Nocsak, nocsak! Ezek szerint eddig szállított? Sorra hullanak a csontvázak a szekrényből. Elsőként a németek, aztán a bolgárok kértek felmentést, és most pedig itt van ez a litván bejelentés. Lehet, hogy Trump csak ki akarta ugrasztani a nyulat a bokorból?

– mondta a videóban Hortay.

@hortay.oliver

Potyognak ki a csontvázak a szekrényből

♬ eredeti hang - Hortay Olivér

Borítókép: Képünk illusztráció (Fotó: AFP)

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Holnap fognak előkerülni az ürgebőrbe varrt jelentések…

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu