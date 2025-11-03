Trump nemet mondott, London lépett – újabb fegyverszállítmányt kap Kijev

A Storm Shadow fegyverek ugyanakkor már eddig is jelentős szerepet játszottak Volodimir Zelenszkij kormányának hadműveleteiben: októberben az ukrán hadsereg ezzel a brit gyártmányú nagy hatótávolságú eszközzel semmisített meg egy orosz vegyi üzemet.

Hatalmas kombinált légitámadást hajtottak végre, amelynek során légi indítású Storm Shadow rakétákat is bevetettek, sikeresen áttörve az orosz légvédelmet

– írta az ukrán vezérkar a közösségi médiában. Ez volt az első megerősített Storm Shadow-bevetés Oroszország területén Donald Trump elnök visszatérése óta.