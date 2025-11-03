Az Egyesült Királyság kormánya újabb Storm Shadow típusú cirkálórakétákat bocsátott Ukrajna rendelkezésére, hogy Kijev folytathassa nagy hatótávolságú támadásait Oroszország területén – számolt be róla a Bloomberg tudósítására hivatkozva az Unian hírügynökség. A rakéták pontos mennyiségét nem hozták nyilvánosságra, de a szállítmány célja az, hogy Ukrajna megerősítse védelmi képességeit a tél beköszöntével. A brit lépés egybeesik azzal, hogy Donald Trump amerikai elnök ismét kizárta a Tomahawk rakéták Ukrajnába szállítását.
Trump nemet mondott, London lépett – újabb fegyverszállítmányt kap Kijev
Nagy-Britannia ismét fegyverrel támogatja Kijevet az orosz agresszió elleni harcban, miközben a brit kormány attól tart, hogy a Kreml a téli hónapokban fokozni fogja az ukrán civilek elleni támadásokat. A brit lépés egybeesik azzal, hogy Donald Trump amerikai elnök ismét kizárta a Tomahawk rakéták Ukrajnába szállítását.
A Storm Shadow fegyverek ugyanakkor már eddig is jelentős szerepet játszottak Volodimir Zelenszkij kormányának hadműveleteiben: októberben az ukrán hadsereg ezzel a brit gyártmányú nagy hatótávolságú eszközzel semmisített meg egy orosz vegyi üzemet.
Hatalmas kombinált légitámadást hajtottak végre, amelynek során légi indítású Storm Shadow rakétákat is bevetettek, sikeresen áttörve az orosz légvédelmet
– írta az ukrán vezérkar a közösségi médiában. Ez volt az első megerősített Storm Shadow-bevetés Oroszország területén Donald Trump elnök visszatérése óta.
A Storm Shadow egy precíziós irányítású, levegőből indítható rakéta, amely több mint 250 kilométeres hatótávolságával képes mélyen az ellenséges területen lévő célpontokat elérni. A gyártó, az MBDA tájékoztatása szerint a rakéta a terephez igazodva, alacsony magasságban repül, és fejlett navigációs rendszere révén nagy pontossággal talál célba.
Nagy-Britannia nem közölte, összesen hány ilyen fegyvert adott át Ukrajnának a háború kezdete óta, és jellemzően nem is tesz rendszeres bejelentéseket a szállítmányokról. Az ukrán erők tavaly novemberben vetették be először a Storm Shadow rakétát oroszországi katonai célpontok ellen, közvetlenül azután, hogy Ukrajna az amerikai ATACMS-rendszert is hadrendbe állíthatta. A brit fegyverek hatékony alkalmazásához amerikai célpontadatokra is szükség van.
A múlt héten Keir Starmer brit miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy Ukrajna helyzete „javulóban van”, miután Trump kormánya szankciókat vezetett be az orosz olajiparral szemben. A kormányfő a Bloombergnek adott interjúban jelentős fejleménynek nevezte az intézkedést, amely szerinte hosszú távon tovább gyengítheti a Kreml háborús gépezetét.
Borítókép: Storm Shadow egy precíziós irányítású, levegőből indítható rakéta (Fotó: AFP)
