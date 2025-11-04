Rendkívüli

Nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki a volt MSZP-s alpolgármester ellen

Trump a legjobb helyen szállásolja el Orbán Viktort

Donald Trump és Orbán Viktor az orosz–amerikai békefolyamat és az energiaszankciók feloldása ügyében is tárgyalni fognak, a magyar kormányfőt az Egyesült Államok egyik legelőkelőbb helyén, a Blair House-ban szállásolják el.

2025. 11. 04.
A Blair House, ahol Donald Trump megválasztott amerikai elnök a beiktatása előtt megszállt a Pennsylvania Avenue-n, a Fehér Ház közelében, 2025. január 16-án Washingtonban Fotó: Andrew Harnik Forrás: Getty Images/AFP
Orbán Viktor miniszterelnök november 7-én Washingtonban találkozik Donald Trump amerikai elnökkel, jelentette be korábban Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. A találkozón a felek a béketeremtés lehetőségeiről, az energetikai együttműködésről és az amerikai–magyar gazdasági kapcsolatok megerősítéséről is tárgyalnak majd, írta a Reuters.

Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök korábban Trump Mar-a-Lago-i rezidenciáján, Palm Beachen, Floridában. Fotó: Miniszterelnöki Hivatal/Fischer Zoltán

A két vezető több, részben már előkészített megállapodást is véglegesíthet az energiaipar, a hadiipar, a gazdaság és a pénzügy területén. A miniszterelnök célja, hogy átfogó gazdasági megállapodást kössön Washingtonnal, amely mérsékelheti az Egyesült Államok által az Európai Unióra kivetett vámok kedvezőtlen hatásait.

 

Békét közvetít Budapest

A tárgyalás egyik fő témája a háború lezárását célzó nemzetközi békekezdeményezés lehet. Gulyás Gergely szerint Orbán Viktor és Donald Trump 

meghatározhatják azt az útitervet, amely egy amerikai–orosz találkozóhoz, azon keresztül pedig egy orosz–ukrán békemegállapodáshoz vezethet.

Mint ismert, Trump korábban bejelentette, hogy találkozót tervez Vlagyimir Putyin orosz elnökkel Budapesten.

 

Trump a Blair House-ban szállásolja el Orbán Viktort

A nemzetközi sajtó szerint Donald Trump az amerikai főváros egyik legelőkelőbb épületében, a Blair House-ban kínál szállást Orbán Viktornak. A Fehér Ház közvetlen közelében található állami vendégházat az Egyesült Államok kormánya a világ legmagasabb rangú vendégeinek tartja fenn.

Az előkelő Blair House-t még 1824-ben építették, ez a legrégebbi az Elnöki vendégházat alkotó négy épület közül. Fotó: Getty Images

A Blair House-t gyakran emlegetik a világ legexkluzívabb szállodájaként, amely az amerikai kormány barátságának és tiszteletének különleges jele. A korábbi vendégek között volt Giorgia Meloni olasz miniszterelnök, Emmanuel Macron francia elnök, Benjamin Netanjahu izraeli kormányfő, Javier Milei argentin elnök, Recep Tayyip Erdogan török elnök és Narendra Modi indiai miniszterelnök is.

Ehhez a rangos névsorhoz csatlakozik most Orbán Viktor is, aki a Blair House-ban tölti majd washingtoni látogatását.

 

Aranykor jöhet az amerikai–magyar kapcsolatokban

Orbán Viktor régóta Donald Trump szövetségesének számít, és a miniszterelnök többször hangsúlyozta: Trump elnöksége aranykort hoz az amerikai–magyar kapcsolatokba. A mostani találkozó lesz az első hivatalos, kétoldalú egyeztetésük azóta, hogy Trump visszatért a Fehér Házba.

 

Borítókép: A Blair House, ahol Donald Trump megválasztott amerikai elnök a beiktatása előtt megszállt a Pennsylvania Avenue-n, a Fehér Ház közelében, 2025. január 16-án Washingtonban (Fotó: Getty Images/AFP/Andrew Harnik)

