Trump a legjobb helyen szállásolja el Orbán Viktort

Orbán Viktor miniszterelnök november 7-én Washingtonban találkozik Donald Trump amerikai elnökkel, jelentette be korábban Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. A találkozón a felek a béketeremtés lehetőségeiről, az energetikai együttműködésről és az amerikai–magyar gazdasági kapcsolatok megerősítéséről is tárgyalnak majd, írta a Reuters.

Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök korábban Trump Mar-a-Lago-i rezidenciáján, Palm Beachen, Floridában. Fotó: Miniszterelnöki Hivatal/Fischer Zoltán

A két vezető több, részben már előkészített megállapodást is véglegesíthet az energiaipar, a hadiipar, a gazdaság és a pénzügy területén. A miniszterelnök célja, hogy átfogó gazdasági megállapodást kössön Washingtonnal, amely mérsékelheti az Egyesült Államok által az Európai Unióra kivetett vámok kedvezőtlen hatásait.

Békét közvetít Budapest

A tárgyalás egyik fő témája a háború lezárását célzó nemzetközi békekezdeményezés lehet. Gulyás Gergely szerint Orbán Viktor és Donald Trump

meghatározhatják azt az útitervet, amely egy amerikai–orosz találkozóhoz, azon keresztül pedig egy orosz–ukrán békemegállapodáshoz vezethet.

Mint ismert, Trump korábban bejelentette, hogy találkozót tervez Vlagyimir Putyin orosz elnökkel Budapesten.