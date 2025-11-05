Szentkirályi Alexandra: Dagad a Tisza-adatbotrány, Magyar Péter még adós a válasszal

– Belsős tiszás chat szivárgott ki, amiből kiderült, hogy egy hónapja tudják, hogy kétszázezer magyar ember adata kint van a világhálón. Erről hazudtak, és kiderül, hogy félnek is, hogy lebuknak vele. És az adatvédelmi hatóságnak sem számoltak be a szivárgásról – mondta a legújabb, a Facebookra feltöltött videójában Szentkirályi Alexandra, a fővárosi Fidesz–KDNP frakcióvezetője.

Mint mondja:

hazudtak, törvényt szegtek, miközben a bénázásuk miatt kikerült az internetre kétszázezer ember adata.

– Ők akarnak kormányra kerülni, és tízmillió magyar ember minden adatát kezelni? Nevetséges. És közben pedig még mindig várjuk Magyar Péter válaszát, hogy miért ukránokra bízta több százezer magyar ember adatainak kezelését – hangsúlyozta Szentkirályi Alexandra.