Allahu Akbart kiáltva gázoltak el tíz embert Franciaországban

Tisza PártadatszivárgásSzentkirályi Alexandra

Szentkirályi Alexandra: Dagad a Tisza-adatbotrány, Magyar Péter még adós a válasszal

Ők akarnak kormányra kerülni, és tízmillió magyar ember minden adatát kezelni?

Forrás: Facebook2025. 11. 05. 14:19
Fotó: Markovics Gábor
– Belsős tiszás chat szivárgott ki, amiből kiderült, hogy egy hónapja tudják, hogy kétszázezer magyar ember adata kint van a világhálón. Erről hazudtak, és kiderül, hogy félnek is, hogy lebuknak vele. És az adatvédelmi hatóságnak sem számoltak be a szivárgásról – mondta a legújabb, a Facebookra feltöltött videójában Szentkirályi Alexandra, a fővárosi Fidesz–KDNP frakcióvezetője. 

Budapest, 2025. május 28. Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP frakciójának vezetője felszólal a Fővárosi Közgyűlés ülésén a Városháza dísztermében 2025. május 28-án. MTI/Balogh Zoltán
Szentkirályi Alexandra. Fotó: MTI

Mint mondja: 

hazudtak, törvényt szegtek, miközben a bénázásuk miatt kikerült az internetre kétszázezer ember adata.

– Ők akarnak kormányra kerülni, és tízmillió magyar ember minden adatát kezelni? Nevetséges. És közben pedig még mindig várjuk Magyar Péter válaszát, hogy miért ukránokra bízta több százezer magyar ember adatainak kezelését – hangsúlyozta Szentkirályi Alexandra.

 

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Markovics Gábor)

Belső hangfelvételből kiderült, nem tesztelték megfelelően a Tisza Párt applikációját

Odrobina Kristóf
idezojelekTisza-adó

Ruszin-Szendi Romulusz óriási veszélyben lehet a legutóbbi kirohanása után

Odrobina Kristóf avatarja

A bukott katonának talán érdemes lenne inkább a szabad ég alatt billentyűzetet ragadnia.

