Tisza-adatbotrány: Magyar Péterék önként szolgáltatták ki magukat egy háborúban álló ország befolyásának

Senki ne gondolja, hogy egy ilyen ügy hátterében ne lenne ott az ukrán titkosszolgálat, amelyről az ukrán kémbotrány óta tudjuk, hogy kiépítette a kapcsolatait a legnagyobb magyarországi ellenzéki párttal – mondta lapunknak Zila János a Tisza-adatbotrány kapcsán. Az Alapjogokért Központ elemzője szerint ez azt jelenti, hogy Magyar Péterék – ki tudja, kinek a sugallatára vagy parancsára – önként szolgáltatták ki magukat egy háborúban álló ország befolyásának.

Magyar Nemzet
2025. 11. 05. 10:09
Radnai Márk és Magyar Péter (Forrás: Facebook)
Magyar Péter magyarázkodását az adatszivárgási botrány kapcsán nehezen lehet komolyan venni, tekintettel arra, hogy először orosz hekkertámadással magyarázta a történteket, később azonban már egy szót sem ejtett erről, és személyesen a kormányfőt kezdte hibáztatni azért, mert saját pártja applikációjából 200 ezer ember személyes adatai váltak bárki számára elérhetővé – fogalmazott lapunknak Zila János a Tisza Világ alkalmazás letöltőinek tömeges adatszivárgására adott magyarázat kapcsán. Az Alapjogokért Központ elemzője hozzátette, történt mindez úgy, hogy 

korábban a pártelnök azt kommunikálta, hogy a telefonos alkalmazás kifejlesztése során kiemelten odafigyeltek a biztonságra.

Peter Magyar and Mark Radnai (Source: Facebook)
Magyar Péter és Radnai Márk azt állították hogy, az akalmazás biztonságos

Mint ismert, a Tisza Párt által létrehozott, ukrán fejlesztők által kidolgozott applikációjára regisztráló 200 ezer ember személyes adatai kerültek ki a világhálóra, melyre Magyar Péter a felelősség vállalása és az alkalmazás leállítása helyett azzal próbálta menteni magát, hogy az applikációt az elindítása óta támadják nemzetközi hekkerek, akik mögött nyilvánvalóan az orosz szolgálatok állnak. 

Ukránok a Tisza-alkalmazás mögött

Ezzel szemben – miként Zila János is elmondta – ismét alátámasztást nyert, hogy 

egy ukrán cég fejleszthette és tarthatta ellenőrzése alatt azt a telefonos alkalmazást, amely a Tisza Párt aktivistáinak és szimpatizánsainak kontrollálását teszi lehetővé.

  – Az ügy kirobbanása óta pedig azt is tudjuk, hogy ez a vállalat meglehetősen közel áll keleti szomszédunk hadseregéhez. Márpedig senki ne gondolja, hogy egy ilyen ügy hátterében ne lenne ott az ukrán titkosszolgálat, amelyről az ukrán kémbotrány óta tudjuk, hogy kiépítette a kapcsolatait a legnagyobb magyarországi ellenzéki párttal. Ez azt jelenti, hogy 

Magyar Péterék – ki tudja, kinek a sugallatára vagy parancsára – önként szolgáltatták ki magukat egy háborúban álló ország befolyásának – hangsúlyozta az elemző, hozzátéve, ukrán oldalról ez természetesen teljesen logikus.

 – Magyarország a jobboldal irányításával az egyetlen stabil akadálya annak, hogy Kijev gyorsított formában nyerje el az uniós tagságot, ami borzasztóan megkönnyítené háborús erőfeszítéseinek finanszírozását. Tegyük hozzá, hogy az európai, így a magyar emberek kontójára. Ha pedig így van, akkor miért ne tenne meg mindent a Zelenszkij-féle vezetés annak érdekében, hogy ezt az akadályt elhárítsa? Ez pedig könnyedén megvalósítható, ha egy befolyásuk alatt álló párt alakíthat kormányt a 2026 tavaszán rendezett magyarországi választást követően. Az már más kérdés, hogy Magyar Péterék a hatalom megszerzése érdekében belemennek egy ilyen játékba – érvelt Zila János.

Ismét külső segítséget kap az ellenzék

Az Alapjogokért Központ elemzője szerint ezzel ugyanis 

megint egy olyan belpolitikai versenyfutásnak lehetünk a tanúi, amelyben az egyik versenyzőt kívülről segítik, a magyar emberek érdekei, az ország béke melletti elköteleződése és a háborútól való távolságtartása pedig veszélybe kerülhet. 

Tseber Roland, a Magyarországról kitiltott ukrán kém Magyar Péterrel, a Tisza Párt vezetőjével
Magyar Péter jó kapcsolatot ápol az ukrán Tseber Rolanddal, az ukrán titkosszolgálat emberével is

– Ez az, ami kiemelt nemzetbiztonsági kérdéssé teszi a történteket, ebből fakadóan feladatot ró a nemzeti érdek védelmében eljáró szervekre és testületekre. Emellett a napvilágra került tények fontos információt jelentenek a választók számára is, akik mérlegelni fogják ezeket, amikor jövő tavasszal döntést hoznak – mondta.

Magyar Péter előre menekül

Ehhez képest kevésbé lényeges, de nem mellékes kérdés, hogy miként történik meg a Tisza Párt így is csúszásban lévő jelöltállítása a jövő évi választásra, hiszen azt éppen az ukránok által kifejlesztett, de az adatszivárgás miatt megbukott platformon keresztül valósították volna meg. – Természetesen ne gondoljuk, hogy magát a folyamatot ne Magyar Péter kontrollálná, így az, hogy milyen díszletek között zajlik és milyen technikai megoldással próbálják aktivizálni ennek mentén a bázisukat, másodlagos lenne. 

A folyamat azonban már eddig is kaotikus volt, hiszen a hírek szerint messze nem sikerült kellő mennyiségű, hadra fogható embert találniuk. 

Azt követően pedig, hogy sokan azt valószínűsítették, hogy a botrányra hivatkozva tovább halasztják a jelöltek megnevezését, Magyar Péter inkább előre menekült, ez azonban a jövőben komoly problémákat okozhat számára, hiszen a kényszerű gyorsítás fokozhatja a minőségi gondokat – vélekedett az elemző, aki szerint, ha figyelembe vesszük azt, hogy a Tisza Párt a saját szimpatizánsainak adatait sem képes megvédeni és alkalmatlannak látszik arra, hogy a saját maga által kitűzött határidőre kiállítsa az országgyűlési képviselőjelöltjeit, akkor a választók joggal teszik fel a kormányzóképességüket firtató kérdéseket.


 

