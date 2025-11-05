Tisza-adatbotrány: Magyar Péterék önként szolgáltatták ki magukat egy háborúban álló ország befolyásának

Magyar Péter magyarázkodását az adatszivárgási botrány kapcsán nehezen lehet komolyan venni, tekintettel arra, hogy először orosz hekkertámadással magyarázta a történteket, később azonban már egy szót sem ejtett erről, és személyesen a kormányfőt kezdte hibáztatni azért, mert saját pártja applikációjából 200 ezer ember személyes adatai váltak bárki számára elérhetővé – fogalmazott lapunknak Zila János a Tisza Világ alkalmazás letöltőinek tömeges adatszivárgására adott magyarázat kapcsán. Az Alapjogokért Központ elemzője hozzátette, történt mindez úgy, hogy

korábban a pártelnök azt kommunikálta, hogy a telefonos alkalmazás kifejlesztése során kiemelten odafigyeltek a biztonságra.

Magyar Péter és Radnai Márk azt állították hogy, az akalmazás biztonságos

Mint ismert, a Tisza Párt által létrehozott, ukrán fejlesztők által kidolgozott applikációjára regisztráló 200 ezer ember személyes adatai kerültek ki a világhálóra, melyre Magyar Péter a felelősség vállalása és az alkalmazás leállítása helyett azzal próbálta menteni magát, hogy az applikációt az elindítása óta támadják nemzetközi hekkerek, akik mögött nyilvánvalóan az orosz szolgálatok állnak.

Ukránok a Tisza-alkalmazás mögött

Ezzel szemben – miként Zila János is elmondta – ismét alátámasztást nyert, hogy

egy ukrán cég fejleszthette és tarthatta ellenőrzése alatt azt a telefonos alkalmazást, amely a Tisza Párt aktivistáinak és szimpatizánsainak kontrollálását teszi lehetővé.

– Az ügy kirobbanása óta pedig azt is tudjuk, hogy ez a vállalat meglehetősen közel áll keleti szomszédunk hadseregéhez. Márpedig senki ne gondolja, hogy egy ilyen ügy hátterében ne lenne ott az ukrán titkosszolgálat, amelyről az ukrán kémbotrány óta tudjuk, hogy kiépítette a kapcsolatait a legnagyobb magyarországi ellenzéki párttal. Ez azt jelenti, hogy

Magyar Péterék – ki tudja, kinek a sugallatára vagy parancsára – önként szolgáltatták ki magukat egy háborúban álló ország befolyásának – hangsúlyozta az elemző, hozzátéve, ukrán oldalról ez természetesen teljesen logikus.

– Magyarország a jobboldal irányításával az egyetlen stabil akadálya annak, hogy Kijev gyorsított formában nyerje el az uniós tagságot, ami borzasztóan megkönnyítené háborús erőfeszítéseinek finanszírozását. Tegyük hozzá, hogy az európai, így a magyar emberek kontójára. Ha pedig így van, akkor miért ne tenne meg mindent a Zelenszkij-féle vezetés annak érdekében, hogy ezt az akadályt elhárítsa? Ez pedig könnyedén megvalósítható, ha egy befolyásuk alatt álló párt alakíthat kormányt a 2026 tavaszán rendezett magyarországi választást követően. Az már más kérdés, hogy Magyar Péterék a hatalom megszerzése érdekében belemennek egy ilyen játékba – érvelt Zila János.