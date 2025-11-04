Tiszás adatszivárgási botrány: rendkívüli ülést tarthat a nemzetbiztonsági bizottság

Rendkívüli ülésen tárgyalhatja az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottsága a Tisza Világ applikációt letöltő kétszázezer ember személyes adatainak kiszivárgását – árulta el lapunknak Sas Zoltán, a bizottság elnöke. Mint mondta, menetrend szerint a hónap végén, valamint december legelején tart ülést a nemzetbiztonsági bizottság, a Tiszát és Magyar Pétert érintő adatszivárgási ügyben rendkívüli ülés várható. Sas Zoltán személyes véleményének hangot adva úgy fogalmazott,

egyetlen ember adatainak kikerülése is sok.

Hozzátette, a bizottság a Portik–Laborc-ügyben, valamint az ellenzéki pártok külföldi finanszírozása kapcsán foglalkozott ennyiszer egy üggyel, előbbinél a Portik–Laborc-találkozókat vizsgáló ténymegállapító albizottságot is létrehoztak.

Magyar Péter és a Tisza ugyanis már ötödik alkalommal ad feladatot a bizottságnak, először egy éve, tavaly decemberben vizsgálták a pártelnök azon híresztelését, miszerint

a megbuktatott szír elnök, Bassár el-Aszad Magyarországra menekült repülőgéppel, amiről egy képet is megosztott,

azonban ezután rögtön kiderült, hogy a baloldali politikus által kijelentett információk hamisak. Akkor Kocsis Máté Fidesz-frakcióvezető – a nemzetbiztonsági bizottság tagjaként – arra hívta fel a figyelmet, hogy milyen kockázatokkal jár a baloldali politikus tette.

Slava Ukrajini!

Idén májusban több alkalommal is zárt ülést tartott a bizottság, ekkor már a Tiszához köthető ukrán titkosszolgálat jelenléte miatt. Ismert, ekkoriban derült ki, hogy Ruszin-Szendi Romulusz vezérkari főnökként kettős kommunikációt folytatott: míg jelentéseiben a magyar kormányzati álláspontot tükröző háborúellenes narratívát jelenítette meg,

a NATO ülésein valójában Ukrajna-barát álláspontot képviselt, sőt felszólalásait a Szlava Ukrajini! (Dicsőség Ukrajnának!) kifejezéssel zárta.

Fotó: Hatlaczki Balázs

Az ukrán titkosszolgálat a Tisza mögött

Magyar Péter bizalmasának ukránbarát fellépése kisebb lavinát indított el, ugyanis ezután az ukránok mindenféle bizonyíték nélkül azzal vádoltak két kárpátaljai magyart, hogy kémkedtek, és azon dolgoztak, hogy felmérjék az ukrán katonai erőt Kárpátalján. A Fidesz frakcióvezetője akkor úgy összegzett: „Van egy ukránbarát egykori altábornagy, fennáll a gyanúja annak is, hogy – ahogy a szakzsargon hívja – be van ütve az ukránokhoz, tehát hogy ukrán titkosszolgálati kapcsolatai lehetnek, ez az ő esetében külön vizsgálatot érdemelne.”

Az eseményláncolat teljesen nyilvánvaló következtetése szerint fennáll a gyanúja annak, hogy ez a kapcsolat maga Ruszin-Szendi Romulusz volt

– tette hozzá.