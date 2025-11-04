UkrajnaTisza PártTseber RolandTisza Világnemzetbiztonsági kockázatMagyar Pétertitkosszolgálat

Tiszás adatszivárgási botrány: rendkívüli ülést tarthat a nemzetbiztonsági bizottság

Nem először lát napvilágot olyan botrány Magyar Péter és a Tisza Párt környékén, ami nemzetbiztonsági kockázatot hordoz, a mostani adatszivárgás már legalább az ötödik eset, melyben a Tisza igencsak érintett. Ráadásul az ügyek mindegyike több szálon kötődik Ukrajnához, azon belül az ukrán titkosszolgálathoz, illetve ukrán fejlesztőkhöz.

Magyar Nemzet
2025. 11. 04. 16:40
Rendkívüli ülésen tárgyalhatja az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottsága a Tisza Világ applikációt letöltő kétszázezer ember személyes adatainak kiszivárgását – árulta el lapunknak Sas Zoltán, a bizottság elnöke. Mint mondta, menetrend szerint a hónap végén, valamint december legelején tart ülést a nemzetbiztonsági bizottság, a Tiszát és Magyar Pétert érintő adatszivárgási ügyben rendkívüli ülés várható. Sas Zoltán személyes véleményének hangot adva úgy fogalmazott, 

egyetlen ember adatainak kikerülése is sok.

Hozzátette, a bizottság a Portik–Laborc-ügyben, valamint az ellenzéki pártok külföldi finanszírozása kapcsán foglalkozott ennyiszer egy üggyel, előbbinél a Portik–Laborc-találkozókat vizsgáló ténymegállapító albizottságot is létrehoztak.

Magyar Péter és a Tisza ugyanis már ötödik alkalommal ad feladatot a bizottságnak, először egy éve, tavaly decemberben vizsgálták a pártelnök azon híresztelését, miszerint 

a megbuktatott szír elnök, Bassár el-Aszad Magyarországra menekült repülőgéppel, amiről egy képet is megosztott, 

azonban ezután rögtön kiderült, hogy a baloldali politikus által kijelentett információk hamisak. Akkor Kocsis Máté Fidesz-frakcióvezető – a nemzetbiztonsági bizottság tagjaként – arra hívta fel a figyelmet, hogy milyen kockázatokkal jár a baloldali politikus tette. 

 

Slava Ukrajini!

Idén májusban több alkalommal is zárt ülést tartott a bizottság, ekkor már a Tiszához köthető ukrán titkosszolgálat jelenléte miatt. Ismert, ekkoriban derült ki, hogy Ruszin-Szendi Romulusz vezérkari főnökként kettős kommunikációt folytatott: míg jelentéseiben a magyar kormányzati álláspontot tükröző háborúellenes narratívát jelenítette meg, 

a NATO ülésein valójában Ukrajna-barát álláspontot képviselt, sőt felszólalásait a Szlava Ukrajini! (Dicsőség Ukrajnának!) kifejezéssel zárta.

Romulusz volt honvéd vezérkari főnök és a Tisza mostani szakpolitikusa
Fotó: Hatlaczki Balázs

Az ukrán titkosszolgálat a Tisza mögött

Magyar Péter bizalmasának ukránbarát fellépése kisebb lavinát indított el, ugyanis ezután az ukránok mindenféle bizonyíték nélkül azzal vádoltak két kárpátaljai magyart, hogy kémkedtek, és azon dolgoztak, hogy felmérjék az ukrán katonai erőt Kárpátalján. A Fidesz frakcióvezetője akkor úgy összegzett: „Van egy ukránbarát egykori altábornagy, fennáll a gyanúja annak is, hogy – ahogy a szakzsargon hívja – be van ütve az ukránokhoz, tehát hogy ukrán titkosszolgálati kapcsolatai lehetnek, ez az ő esetében külön vizsgálatot érdemelne.”

 Az eseményláncolat teljesen nyilvánvaló következtetése szerint fennáll a gyanúja annak, hogy ez a kapcsolat maga Ruszin-Szendi Romulusz volt 

– tette hozzá. 

 

Tseber Roland szerepe

Mindezek után derült fény arra is, hogy 

Magyar Péter korábbi kárpátaljai utazását az ukrán titkosszolgálat szervezhette, 

az egyik szereplő pedig a Magyarországról már kiutasított Tseber Roland Ivanovics ukrán–magyar állampolgárságú férfi volt.

Tseber Roland, a Magyarországról kitiltott ukrán kém Magyar Péterrel, a Tisza Párt vezetőjével

Tseber Roland a kárpátaljai Katonai Közigazgatás magas rangú tisztje, aki ráadásul Zelenszkij pártjának képviselője a Kárpátaljai Megyei Tanácsban. Kiderült, 

Tseber már Magyar Péter felbukkanása után néhány héttel, még tavaly nyáron felvette vele a személyes kapcsolatot, szorosan követte, rendszeresen részt vett az országjáró autóturnékon. 

A kapcsolatot mi sem bizonyította jobban, mint egy Magyar Péter által közzétette videó, melyen a Tisza elnöke azt mondta: – Tseber Roland magyar testvérünk, a Kárpátaljai Megyei Tanács egyik tanácsosa lesz a segítségünkre. Ő segített nekünk ilyen rövid idő alatt, 24 óra alatt megszervezni ezt az utat, és ő segít majd tolmácsolni.

Ráadásul Tseber találkozót szervezett a hazai katonai vezetés korábbi magas rangú vezetőjével fegyvergyártásban érintett szereplők és külföldi befektetők között is, amiért Tseber Rolanddal szemben már 2024-ben beutazási és tartózkodási tilalmat rendeltek el. 

 

Ukrán cég az adatszivárgás mögött

Október elején aztán fény derült arra is, hogy közel húszezer felhasználó személyes adatai kiszivárogtak a Tisza Párt Tisza Világ alkalmazásából, melynek fejlesztésén 

az ukrán PettersonApps nevezetű cég dolgozhatott. 

Az adatokhoz Radnai Márknak is hozzáférése volt

Mint kiderült, hivatalosan is korlátlan hozzáféréssel rendelkezik az alkalmazásban megtalálható adatokhoz Radnai Márk, a párt alelnöke, valamint egy bizonyos Miroslav Tokar ungvári illetőségű, webfejlesztőként dolgozó férfi.

 A hatalmas mennyiségű személyes adat között olyan információk szerepelnek, mint a felhasználók neve, anyja neve, lakcíme, e-mail-címe és telefonszáma. Sőt az érintettek tényleges lokációja is nyilvánosságra került, valamint az is megtalálható a felületen, hogy melyik egyéni választókerületbe tartoznak az adatszivárgás áldozatai. 

Most pedig már kétszázezer Tisza Világ felhasználó személyes adatai kerültek ki a világhálóra, ami után Orbán Viktor miniszterelnök összehívta a nemzetbiztonsági ügyekért felelős kormánytagokat, akik megállapították: 

az adatok kezelésében ukrán személyek is közreműködtek. 

A miniszterelnök elrendelte az ügy azonnali kivizsgálását.

