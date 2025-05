Ez gyors volt, összeül a Nemzetbiztonsági Bizottság

Zárt ülést tart szerdán az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottsága – derül ki a parlament honlapján közzétett aktuális meghívóból. A tíz órakor kezdődő,

aktuális nemzetbiztonsági kérdésekről szóló ülésen több minden szóba kerülhet, így az ukrán helyzet, valamint akár Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnök korábbi, NATO-találkozókon tett kijelentései is.

Ismert, a Nemzetbiztonsági Bizottság ülésén a szolgálatoknak lehetősége van minden folyamatban lévő ügyről beszámolni, legyen szó polgári vagy katonai szolgálatról. Hogy a szerdai ülésen kik képviseltetik magukat, egyelőre nem tudni, amennyiben a polgári szolgálatok jelennek meg az ülésen, feltételezhetően az ukrán helyzet lesz napirenden, ami azonban nem zárja ki, hogy nem kerül szóba más is az ülésen.

Már csak azért sem, mert Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a Vasárnapi Újságban arról beszélt,

a Tisza Párt ukrán kapcsolatai sérthetik az ország szuverenitását, és maga Ruszin-Szendi Romulusz lehet a kapcsolat.

A Fidesz frakcióvezetője a csütörtökön nyilvánosságra hozott honvédségi jelentésre utalva elmondta, Ruszin-Szendi Romulusz egykori vezérkari főnök a NATO vezérkari főnöki értekezletein teljesen mást mondott Magyarország képviseletében, mint amit itthon az erről szóló jelentésében leírt. A vezérkari főnök a közgyűlések jegyzőkönyvei alapján kifejezetten ukránbarát álláspontot képviselt, emellett felszólalásait a „Szlava Ukrajini!” (Dicsőség Ukrajnának!) felkiáltással zárta – emlékeztetett.

Hozzátette, a csütörtökön megjelent jelentést követően pedig Magyar Péter az egész balliberális sajtót felhasználva rátámadt a Magyar Honvédségre és egy olyan hangfelvételt mutatott be, amit maga a honvédelmi miniszter is közzétett, illetve a kormány hivatalos honlapján is megtalálható.

– Alig pár órával később pedig

az ukránok mindenféle bizonyíték nélkül azzal vádoltak két kárpátaljai magyart, hogy kémkedtek, és azon dolgoztak, hogy felmérjék az ukrán katonai erőt Kárpátalján.

Ezek ugyan súlyos vádak, de miután semmilyen bizonyíték nincsen erre, ezért teljesen nyilvánvaló, hogy az elmúlt évek propagandaháborújába illik bele

– emelte ki Kocsis Máté. Majd így fogalmazott:

– Van egy ukránbarát egykori altábornagy, fennáll a gyanúja annak is, hogy – ahogy a szakzsargon hívja – be van ütve az ukránokhoz, tehát hogy ukrán titkosszolgálati kapcsolatai lehetnek, ez az ő esetében külön vizsgálatot érdemelne.

– Az eseményláncolat teljesen nyilvánvaló következtetése szerint fennáll a gyanúja annak, hogy ez a kapcsolat maga Ruszin-Szendi Romulusz volt – tette hozzá.



Borítókép: Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy (Forrás: YouTube)