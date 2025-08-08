Orbán ViktorfagyiügyTörök Gábor

Orbán Viktor Törököt fogott, rendeződött a fagyiügy + fotó

Elszámoltak a felek.

Magyar Nemzet
2025. 08. 08. 18:00
Fotó: Máthé Zoltán Forrás: MTI Fotószerkesztõség
„Most már kvittek vagyunk!” – írta közösségi oldalán Orbán Viktor, aki egy Török Gáborral közös, fagyizás közben készült fotót is mellékelt a bejegyzéshez. Emlékezetes, hogy a baloldali politikai elemző korábban arról írt, hogy amikor legutóbb alkalma volt hosszabban beszélgetni a kormányfővel, 

egy fogadást kötöttek arról, hogy vajon érvényes lesz-e a migrációs népszavazás. 

Az elemző a diplomáját tette fel tétként, de a miniszterelnök megelégedett egy fagyival. „Sajnos, a vesztesnek még nem volt alkalma teljesíteni, és megint itt a nyár” – fogalmazott akkor Török Gábor. 

A politológus posztjára Orbán Viktor is reagált, aki azt írta, készen áll a fagyiügy rendezésére. Most a képre azt írta: „Törököt fogott...”

Borítókép: MTI Fotószerkesztőség

Pilhál Tamás
idezojelekMagyar Péter

Költözzünk albérletbe! – üzeni Magyar Péter a zugligeti luxusvillájából

A bécsiek többsége bérlakásban él, tehát a magyaroknak is jó lesz úgy…

