A rákosrendezői helyreállítás miatt szombattól jelentősen változik a menetrend több vasútvonalon + térkép

Szombat hajnaltól jövő hét kedd estig végzik a korábban kisiklott mozdony által megrongált pályarész helyreállítását Rákosrendezőn – közölte a Mávinform. Ezeken a napokon jelentősen változik az esztergomi, a váci és a veresegyházi vonal menetrendje.

A Budapest–Esztergom vonalon a Z72-es vonatok és az S72-es vonatok a Nyugati pályaudvar helyett Angyalföldről indulnak és oda is érkeznek.

A Nyugati pályaudvarról az M3-as metróval lehet utazni Újpest-városkapuig, ahol átszállhatnak az esztergomi vonatokra. Késő este és hajnalban néhány S72-es vonat a teljes útvonalán, a Nyugati pályaudvarig közlekedik és onnan is indul.

A részletes menetrend. Forrás: Mávinform

A Z70-es vonatok Budapest és Vác között közlekednek, minden állomáson és megállóhelyen megállnak. A Nyugati pályaudvarról minden óra 15 perckor indulnak, Váctól várhatóan 15-30 perces késéssel közlekednek tovább Szob felé.

A Szobról 4.56-kor a Nyugati pályaudvarra induló Z70-es vonat (2349) nem közlekedik.

A Budapest–Pozsony közötti nemzetközi vonatok a Nyugati pályaudvarról indulnak és oda is érkeznek. Esetenként hosszabb menetidőre lehet számítani.

A szakemberek két váltót állítanak helyre, és kicserélnek 70 méternyi sínt, 100 betonaljat és 1000 sínrögzítő csavart is.

A részletes menetrendet a Mávinform oldalán találják.

Korábban megírtuk, hogy tolatás közben kisiklott egy mozdony Rákosrendezőn.