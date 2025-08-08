Nyugati pályaudvazÚjpest-városkapuvasútvonal

A rákosrendezői helyreállítás miatt szombattól jelentősen változik a menetrend több vasútvonalon + térkép

Jövő keddig dolgoznak.

Magyar Nemzet
2025. 08. 08. 18:40
Fotó: Róka László Forrás: Róka László
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szombat hajnaltól jövő hét kedd estig végzik a korábban kisiklott mozdony által megrongált pályarész helyreállítását Rákosrendezőn – közölte a Mávinform. Ezeken a napokon jelentősen változik az esztergomi, a váci és a veresegyházi vonal menetrendje.

A Budapest–Esztergom vonalon a Z72-es vonatok és az S72-es vonatok a Nyugati pályaudvar helyett Angyalföldről indulnak és oda is érkeznek.

A Nyugati pályaudvarról az M3-as metróval lehet utazni Újpest-városkapuig, ahol átszállhatnak az esztergomi vonatokra. Késő este és hajnalban néhány S72-es vonat a teljes útvonalán, a Nyugati pályaudvarig közlekedik és onnan is indul.

A részletes menetrend. Forrás: Mávinform

A Z70-es vonatok Budapest és Vác között közlekednek, minden állomáson és megállóhelyen megállnak. A Nyugati pályaudvarról minden óra 15 perckor indulnak, Váctól várhatóan 15-30 perces késéssel közlekednek tovább Szob felé.

A Szobról 4.56-kor a Nyugati pályaudvarra induló Z70-es vonat (2349) nem közlekedik.

A Budapest–Pozsony közötti nemzetközi vonatok a Nyugati pályaudvarról indulnak és oda is érkeznek. Esetenként hosszabb menetidőre lehet számítani.

A szakemberek két váltót állítanak helyre, és kicserélnek 70 méternyi sínt, 100 betonaljat és 1000 sínrögzítő csavart is.

A részletes menetrendet a Mávinform oldalán találják.

Korábban megírtuk, hogy tolatás közben kisiklott egy mozdony Rákosrendezőn.

Borítókép: Róka László

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál Tamás
idezojelekMagyar Péter

Költözzünk albérletbe! – üzeni Magyar Péter a zugligeti luxusvillájából

A bécsiek többsége bérlakásban él, tehát a magyaroknak is jó lesz úgy…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu