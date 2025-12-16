Tíz karácsonyi ajándékötlet annak, akinek „már mindene megvan”

Mindannyiunk családjában vagy ismerősei között van legalább egy olyan ember, akinek szinte lehetetlen karácsonyi ajándékot választani. Nem véletlen, hogy az „ajándékötletek annak, akinek már mindene megvan” ennyire népszerű keresőkifejezés. Ha valakinek már mindene megvan, valójában nem újabb dolgokra vágyik, hanem időre, figyelemre, élményekre, meglepetésre és megkönnyebbülésre. Ezért ezek az ötletek arról szólnak, hogyan lehet valódi örömet adni egy ajándékkal, ami nem tárgy.

1. Öngondoskodás ajándékba

Az év végére sokan kimerülnek, mégis magukat teszik utolsó helyre. Nekik való az öngondoskodás ajándéka, ami arra figyelmeztet, nem önzés megállni, pihenni, feltöltődni. Ez különösen értékes és meglepő lesz azoknak, akik mindig másokról gondoskodnak. Ajándékozhatunk:

wellness- vagy relaxációs napot

lelkigyakorlatot

wellness naplót, ami nem határidőnapló, hanem egy olyan vezetett vagy szabadon írható napló, amely az önmagunkkal való törődést helyezi a középpontba

súlyozott takarót, ami az idegrendszer megnyugtatásával segíthet ellazulni egy stresszes nap után

2. Idő ajándékba

Az idő ma az egyik legnagyobb luxus. Egy igazán szabad szabadnap vagy akár csak néhány óra is többet érhet egy sablonos tárgynál. Egy „semmittevős” nap nem látványos, de mélyen felszabadító. Adhatjuk családtagnak, kollégának. Példák:

személyes idő ajándékkártya: engedélyt ad arra, hogy az ajándékozott időt szánjon saját magára

egy nap kötelezettség nélkül: amikor nincs program, elvárás vagy határidő (ezeket átvállaljuk), csak pihenés

digitális detox: tudatos szünet a képernyőktől és értesítésektől, ami segít lelassulni, tisztábban gondolkodni és valóban jelen lenni. A digitális detox akkor válik ajándékká, ha időt, körülményt adunk hozzá.

3. Közös élmények

Ide jöhet minden, ami együtt történik. Az igazán jó ajándékok úgyis az emlékeink közé kerülnek.

koncert

főző- vagy táncóra

szabadulószoba

kirándulás

közös workshop

vezetett séta a városban

4. Gasztroélmények

Az evés nemcsak szükséglet. Egy különleges étkezés vagy közös főzés kiszakít a mindennapok rutinjából. Igazi ajándék lehet:

egy meglepetés reggeli, ebéd vagy vacsora

egy közös vacsora különleges helyen vagy lakásétteremben

borkóstoló

különleges gasztro-workshop (pl. réteshúzás tanulása, tésztakészítés)

teaszertartás

saját készítésű lekvár, bonbon, keksz

5. Emlékajándékok

Az emlékekhez kötődő ajándékok érzelmi értéke mindent felülír. Ezek az ajándékok a közös történeteket, emlékeket helyezik középpontba:

fotókönyv

puzzle közös képből

kulcstartó vagy hűtőmágnes egy kedves családtagról

idézetekkel kiegészített fényképalbum

családfa készítése

6. Személyesség gesztusa

Ezt pár éve még felszaladt szemöldökkel olvastuk volna, de egy kézzel írt levél vagy személyes üzenet ma már ritkaságnak számít. Éppen ettől lesz különleges, ráadásul azt mutatja, hogy időt és figyelmet szántunk a másikra.

kézzel írt levél vagy kézzel megírt képeslap-válogatás

napló közös emlékekkel

személyes üzenetek, inspirációs napló általunk választott üzenetekkel

egy befőttes üveg, benne 365 bibliai idézettel, hogy minden nap legyen min elgondolkodni és miből erőt meríteni

7. Tanulás és inspiráció

Van, akinek már mindene megvan, kivéve azt, ami igazán érdekli. Egy tanfolyam vagy inspiráló kurzus nemcsak tudást ad, hanem új lendületet is. Adhatunk ajándékba:

varrótanfolyamot

kreatív írás kurzust

fotós kurzust

telefonra olyan applikációt, ami valami új dologra tanít (pl. nyelv, torna)

online tanfolyamok: léteznek olyan platformok – mint például a Skillshare és más online tanulási oldalak –, ahol kreatív, szakmai vagy önfejlesztő kurzusokra lehet előfizetést ajándékozni, így a horgolástól kezdve az asztalosmunkákig bármibe belekóstolhat az ajándékozott

rajztanfolyam

első óra egy énektanárnál, mert néha csak az első, bátorító lökés hiányzik

előfizetés tematikus magazinra

8. Különlegesség élménye

Itt sem az ajándék ára számít, hanem az, hogy valami nem hétköznapit adunk. Az érzést, hogy „ilyet még nem kaptam”. Példák:

ritka bor

egyedi címkés, névre szóló kisüzemi sör

limitált vagy szezonális termék valamiből

alapítványi ajándék: léteznek olyan alapítványok és társadalmi vállalkozások – például megváltozott munkaképességű emberek vagy látássérültek által működtetettek –, amelyek kézzel készült, egyedi tárgyakat kínálnak: ezek az ajándékok nemcsak különlegesek, hanem jó ügyeket is támogatnak

egyszeri, nehezen hozzáférhető élmény

9. Otthonosság és megérkezés

Ez több ajándéktípust vegyít: hangulatot, emléket, nyugodt órákat ad.

tematikus élménydoboz: pl. filmest, dvd-vel, nassolni valóval, hozzá illő itallal

könyvcsomag: pl. krimiválogatás és mellé egy egyedi könyvjelző, illetve kávé- vagy teakülönlegesség

zeneválogatás: lemezválogatás vagy személyre szabott dallista QR-kóddal és mellé az ajándékozott kedvenc itala

fürdőcsomag: fürdősó, fürdőbomba, különleges kézműves szappan, magazinok, egy doboz bonbon

10. Ajándékötlet a mentális megkönnyebbüléshez

Sokan nem többre, hanem kevesebbre vágynak: kevesebb zajra, elvárásra, megfelelésre. Az igazi ajándék néha az, ha teret adunk a csendnek és a lassításnak.

csend

nyugtató teakeverék

könyvek vagy podcastválogatás a lelassuláshoz, lelki feltöltődéshez

napló vagy jegyzetfüzet

Egy különleges karácsonyi ajándék nem feltétlenül dobozban érkezik.