feladatadventkarácsonynappali

Hogyan maradjunk energikusak a karácsonyi hajrában?

Most lenne igazán szükség a lendületre: a vendégvárás, a munkahelyi évzárás és az év végi teendők könnyen kimeríthetnek minket. Honnan lesz energia a karácsonyi készülődéshez, ha ennyi mindent kell elvégezni? Néhány egyszerű trükk segíthet, hogy a karácsonyi hajrá ne a kimerülésről, hanem a lendületről szóljon.

Bogos Zsuzsanna
2025. 12. 10. 4:55
Fotó: Ray Kachatorian Forrás: bhg.com
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Néha az év végi teendők olyanok, mint a hatalmas hullámok: ha nem figyelünk, elsodorhatnak. De mi lenne, ha inkább felülnénk egy szörfdeszkára, és meglovagolnánk őket? Ha a nap elején fel tudjuk tölteni magunkat, minden energiánkat a karácsonyi készülődésre fordíthatjuk.

energia a karácsonyi készülődéshez, bögre
Friss levegő, fény, forró ital – ebből lesz az energia a karácsonyi készülődéshez (Fotó: Szabó Tibor / Pexels)

Reggeli rutin az energikus karácsonyi készülődéshez

A jó napindítás kulcsa, hogy a szervezet megkapja a szükséges jelzéseket: a fényt, a mozgást és a megfelelő tápanyagot. Néhány apró reggeli trükk felébreszti a testet, az elmét pedig frissé és fókuszálttá teszi a karácsonyi készülődéshez.

Reggeli fényfürdő: hatékony napindítás téli fáradtság ellen

Már öt perc természetes fény csodát tehet a téli fáradtsággal. A rövid nappali órák miatt a melatonin szintje könnyen megemelkedhet, ami álmossághoz és hangulatingadozásokhoz vezethet. A reggeli természetes fény viszont segíti a cirkadián ritmus harmonizálását, gátolja a melatonin nappali termelődését, így frissebbnek, éberebbnek érezhetjük magunkat, és javul a hangulatunk. Lépjünk ki egy forró itallal a balkonra, a teraszra vagy a kertbe, és élvezzük a friss levegőt és a napfényt!

Fehérjedús reggeli

A 3x3x3 12 előtt szabály szerint érdemes 30 gramm fehérjével indítani a napot ahhoz, hogy legyen energiánk az előttünk álló feladatokhoz. A proteindús reggeli energiát ad az előttünk álló feladatokhoz, támogatja az izmok, a hormonok, a bőr és haj egészségét, erősíti az immunrendszert. A jó hír, hogy nem kell „extra proteinnel” feliratú ételeket vásárolnunk ahhoz, hogy elegendő fehérjéhez jussunk. Reggelink lehet például egy szelet teljes kiőrlésű kenyér házi túrókrémmel, meleg tojásos étel, sütőtökpürével és dióval ízesített zabpehely. A szezonális ételek nyújtják a legjobb tápanyagot.

Reggeli italok

A napi folyadékbevitel egyharmadát érdemes délig elfogyasztani. Ez beindítja az anyagcserét, a máj és a vesék hatékonyabban dolgoznak, csökkenti a fáradtságot és javítja a koncentrációt. Ihatunk vizet, gyömbéres teát, forró csokit vagy más, egészséges téli italokat, amelyek hidratálnak és frissítik a testet, így még több energiát adnak a karácsonyi készülődéshez.

Délelőtti séta: friss levegő és mozgás

Érdemes 3000 lépést sétálni délig, ami sport vagy edzőtermi kötelezettség nélkül is fittséget ad, élénkíti a keringést, felszabadítja az endorfinokat, csökkenti a stresszt, és javítja a hangulatot. Sétálhatunk a környéken, a munkahelyre vagy a bevásárláshoz, akár csak egy-két megállót. Eközben van idő a gondolkozásra is: az advent nemcsak „készülős” hónap, hanem befelé figyelős idő, amit sétálás közben is megélhetünk.

Napközbeni teendők helyes beosztása: energia a karácsonyi készülődéshez

  1. Hatékony feladatpriorizálás
    A hatékonyság érdekében néha a kevesebb több: jól beosztva az energiát sokkal többet lehet elérni. Érdemes háromszintű feladatlistát készíteni: muszáj – jó lenne – elhagyható. A hasonló feladatok csoportosítása csökkenti az agy folyamatos váltogatásából eredő feszültséget, így többet tudunk elvégezni anélkül, hogy kimerülnénk.
  2. Rövid fókuszált munkaszakaszok a Pomodoro-technika segítségével
    A Pomodoro-technika, amit például Tom Hanks is alkalmaz, segít koncentráltan dolgozni rövid, fókuszált szakaszokban. (A technikát ebben a cikkben mutattuk be.) Napközben apró sikerélmények és jutalmak motiválhatnak, a rövid szünetekbe pedig beépíthetünk pár perc mozgást: a nyújtás, a rövid séta vagy néhány lépcsőfok megmászása gyakran több energiát adhat, mint egy sokadik csésze kávé.
  3. Téli energianövelő étrend a karácsonyi készülődéshez
    Ne feledkezzünk meg az étrendről sem: a triptofánban gazdag ételek – például pulyka, tojás vagy diófélék – elősegítik a szerotonintermelést, ami javítja a hangulatot. Az egészséges zsírok támogatják az agyműködést és a koncentrációt. A C-vitaminban gazdag citrusfélék, paprika, kivi, valamint a D-vitamin források hozzájárulnak az immunrendszer erősítéséhez. Így a karácsonyi készülődés során is energikusak maradhatunk.
  4. A rendteremtés mint energianövelő mentális eszköz
    Kutatások szerint a rendetlenség a testnek is teher. A kevesebb tárgy viszont kevesebb ingert jelent, a kevesebb inger pedig több helyet hagy a gondolatoknak. A vizuális zaj csökkentése növeli az energiaszintet. Itt sem kell óriási dolgokra gondolni, már napi tíz perc célzott pakolás is segíthet. (Ehhez itt adtunk támpontot.)

Este: regenerálódás és nyugodt lelassulás 

Az ilyen igénybe vevő időszakban különösen fontos a megfelelő alvás és regenerálódás. Ehhez érdemes kialakítani egy esti rutint, ami jelzi az agynak: ideje váltani a pihenésre. Ha minden este ugyanazokat a tevékenységeket végezzük, a test és az elme könnyebben ellazul. Ezt a képernyők kék fénye – telefon, számítógép, TV – különösen gátolja, ezért alvás előtt legalább egy órával tegyük félre ezeket. Vacsorára érdemes könnyű ételt választani, és gyógynövényes teával, forró itallal kísérni.

Az esti rituálé kezdődhet az adventi gyertya meggyújtásával, ami nemcsak hangulatossá teszi a teret, de segíti a testet a lelassulásban is. A digitális detox kiegészíthető diafilm-vetítéssel, könyvolvasással vagy hálanapló írásával – utóbbi során pontokba szedhetjük a nap pozitív pillanatait, ami támogatja a mentális feltöltődést. Kipróbálhatunk egy nyugodt hobbit is: Julia Roberts például köt, ami nemcsak relaxáló, de akár ajándék is lehet belőle. Az elalvás előtti tíz percben emeljük meg a lábunkat (így), és könnyebben megy majd az elalvás. Az esti lassulás a minőségi alvás előfeltétele, és még a karácsonyi készülődés legmozgalmasabb napjain is lehetővé teszi, hogy energikusan kezdjük a következő napot.


 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekjog

A jog rabságában

Kondor Katalin avatarja

A jogot tisztelő és komolyan vevő ember csak csodálkozik, s nem érti mi folyik itt. Hogy is értené?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu