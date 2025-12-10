Hogyan maradjunk energikusak a karácsonyi hajrában?

Néha az év végi teendők olyanok, mint a hatalmas hullámok: ha nem figyelünk, elsodorhatnak. De mi lenne, ha inkább felülnénk egy szörfdeszkára, és meglovagolnánk őket? Ha a nap elején fel tudjuk tölteni magunkat, minden energiánkat a karácsonyi készülődésre fordíthatjuk.

Friss levegő, fény, forró ital – ebből lesz az energia a karácsonyi készülődéshez (Fotó: Szabó Tibor / Pexels)

Reggeli rutin az energikus karácsonyi készülődéshez

A jó napindítás kulcsa, hogy a szervezet megkapja a szükséges jelzéseket: a fényt, a mozgást és a megfelelő tápanyagot. Néhány apró reggeli trükk felébreszti a testet, az elmét pedig frissé és fókuszálttá teszi a karácsonyi készülődéshez.

Reggeli fényfürdő: hatékony napindítás téli fáradtság ellen

Már öt perc természetes fény csodát tehet a téli fáradtsággal. A rövid nappali órák miatt a melatonin szintje könnyen megemelkedhet, ami álmossághoz és hangulatingadozásokhoz vezethet. A reggeli természetes fény viszont segíti a cirkadián ritmus harmonizálását, gátolja a melatonin nappali termelődését, így frissebbnek, éberebbnek érezhetjük magunkat, és javul a hangulatunk. Lépjünk ki egy forró itallal a balkonra, a teraszra vagy a kertbe, és élvezzük a friss levegőt és a napfényt!

Fehérjedús reggeli

A 3x3x3 12 előtt szabály szerint érdemes 30 gramm fehérjével indítani a napot ahhoz, hogy legyen energiánk az előttünk álló feladatokhoz. A proteindús reggeli energiát ad az előttünk álló feladatokhoz, támogatja az izmok, a hormonok, a bőr és haj egészségét, erősíti az immunrendszert. A jó hír, hogy nem kell „extra proteinnel” feliratú ételeket vásárolnunk ahhoz, hogy elegendő fehérjéhez jussunk. Reggelink lehet például egy szelet teljes kiőrlésű kenyér házi túrókrémmel, meleg tojásos étel, sütőtökpürével és dióval ízesített zabpehely. A szezonális ételek nyújtják a legjobb tápanyagot.

Reggeli italok

A napi folyadékbevitel egyharmadát érdemes délig elfogyasztani. Ez beindítja az anyagcserét, a máj és a vesék hatékonyabban dolgoznak, csökkenti a fáradtságot és javítja a koncentrációt. Ihatunk vizet, gyömbéres teát, forró csokit vagy más, egészséges téli italokat, amelyek hidratálnak és frissítik a testet, így még több energiát adnak a karácsonyi készülődéshez.