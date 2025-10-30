Julia Roberts meghökkentő hobbija, ami kicsit szebbé teszi a világot

Amit egykor a nagymamák kedvenc időtöltésének tartottunk, ma újra reneszánszát éli. A varrás, kötés, horgolás, hímzés mind olyan tevékenységek, amelyek az utóbbi években divatossá váltak. És nemcsak Julia Roberts korosztályában, a fiatalabb generáció is ezt a hobbit űzi: a 18–34 év közöttiek közül is egyre többen vannak, akik ezt választják azért, hogy „lelassuljanak”, letegyék a telefont, és valami kézzel foghatót alkossanak.

Julia Roberts hobbija tökéletes időtöltés otthonra (Fotó: Caroline Feelgood / Pexels)

A nagymamás hobbik új generációja

A közösségi média sokat tett a kézimunka újrafelfedezéséért. TikTokon és Instagramon milliós nézettséget érnek el a kötős, horgolós, varrós videók. A színes fonalak, az inspiráló minták, az otthon békességében alkotás, valakinek a keze munkája mind-mind vonzóak a ma emberének is. Mert valami olyasmit adnak, ami mindenkinek hiányzik.

A kézimunka mindig közösségi elfoglaltság is volt, ma elsősorban az online térben virágzik ez: Facebook-csoportok, videókurzusok, élő bejelentkezések kötnek össze embereket a világ minden tájáról e hobbi mentén. Ezek a lehetőségek így sokak számára visszaadják a hiányzó emberi kapcsolatokat, a valahová tartozás érzését. Emellett jótékony hatással van a mentális egészségre is.

Miért jó kézimunkázni?

Nemcsak Julia Roberts, hanem a tudomány is megerősíti: a kézzel végzett alkotás valóban gyógyító. Az ilyen tevékenység csökkenti a stresszt, javítja a koncentrációt és előidézi az úgynevezett „flow-élményt”, azt a mély, örömteli állapotot, amikor teljesen belefeledkezünk abba, amit csinálunk.

A ritmikus mozdulatok, a tapintható anyagok mind segítenek abban, hogy az elménk lecsendesedjen, miközben alkotunk. Ez különösen napjainkban fontos, amikor szinte minden percünket képernyő előtt töltjük. A kézimunka ezzel szemben egy olyan szelíd menedék, ahol nincs értesítés, nincs rohanás. Tökéletes stresszcsökkentő hobbi képernyőmentes estékre.

Julia Roberts menedéke

Julia Roberts példája azért is különleges, mert a kézimunka számára nemcsak egyéni kikapcsolódás, hanem családi program is. Otthonában külön szobát alakított ki, tele varróeszközökkel, ollókkal, színes gombokkal és kötőtűkkel. Egy helyet, ahová elvonulhat a mindennapi zaj elől. A gyerekei gyakran csatlakoznak hozzá, így az alkotás közös élménnyé válik. Roberts még az interjúk során is gyakran úgy csökkenti a stresszt, hogy köt beszélgetés közben.

Sally Field tanított meg a hímzésre, amikor az Acélmagnóliák című filmen dolgoztunk, és Eric Brat (A Pelikán-ügyirat díszletfestője) tanított meg kötni. Az a jó benne, hogy kötés közben is nagyon társaságkedvelő lehetsz. (...) Sok mindent készítettem már, és mostanra a lányom is tud kötni

– nyilatkozta a színésznő.