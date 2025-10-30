nappaliJulia Robertsstresszhobbi

Julia Roberts meghökkentő hobbija, ami kicsit szebbé teszi a világot

A világhírű színésznőnek meglepő hobbija van. Nadrágokat varr férjének, forgatási szünetekben pedig köt. Julia Roberts számára a kézimunka egyszerű kikapcsolódás, de a jelenség mögött komolyabb trend bontakozik ki napjainkban. A hobbiból közösség, sőt életstílus lett. Amiből a lélek, a test, de még a családi költségvetés is profitálhat. Mutatjuk, hogyan.

Bogos Zsuzsanna
2025. 10. 30. 5:48
Julia Roberts
Fotó: Venturelli/WireImage Forrás: hollywoodreporter.com
Amit egykor a nagymamák kedvenc időtöltésének tartottunk, ma újra reneszánszát éli. A varrás, kötés, horgolás, hímzés mind olyan tevékenységek, amelyek az utóbbi években divatossá váltak. És nemcsak Julia Roberts korosztályában, a fiatalabb generáció is ezt a hobbit űzi: a 18–34 év közöttiek közül is egyre többen vannak, akik ezt választják azért, hogy „lelassuljanak”, letegyék a telefont, és valami kézzel foghatót alkossanak. 

Julia Roberts hobbija tökéletes stresszcsökkentp
Julia Roberts hobbija tökéletes időtöltés otthonra (Fotó: Caroline Feelgood /  Pexels)

A nagymamás hobbik új generációja

A közösségi média sokat tett a kézimunka újrafelfedezéséért. TikTokon és Instagramon milliós nézettséget érnek el a kötős, horgolós, varrós videók. A színes fonalak, az inspiráló minták, az otthon békességében alkotás, valakinek a keze munkája mind-mind vonzóak a ma emberének is. Mert valami olyasmit adnak, ami mindenkinek hiányzik.  

A kézimunka mindig közösségi elfoglaltság is volt, ma elsősorban az online térben virágzik ez: Facebook-csoportok, videókurzusok, élő bejelentkezések kötnek össze embereket a világ minden tájáról e hobbi mentén. Ezek a lehetőségek így sokak számára visszaadják a hiányzó emberi kapcsolatokat, a valahová tartozás érzését. Emellett jótékony hatással van a mentális egészségre is.

Miért jó kézimunkázni?

Nemcsak Julia Roberts, hanem a tudomány is megerősíti: a kézzel végzett alkotás valóban gyógyító. Az ilyen tevékenység csökkenti a stresszt, javítja a koncentrációt és előidézi az úgynevezett „flow-élményt”, azt a mély, örömteli állapotot, amikor teljesen belefeledkezünk abba, amit csinálunk.

A ritmikus mozdulatok, a tapintható anyagok mind segítenek abban, hogy az elménk lecsendesedjen, miközben alkotunk. Ez különösen napjainkban fontos, amikor szinte minden percünket képernyő előtt töltjük. A kézimunka ezzel szemben egy olyan szelíd menedék, ahol nincs értesítés, nincs rohanás. Tökéletes stresszcsökkentő hobbi képernyőmentes estékre.

Julia Roberts menedéke

Julia Roberts példája azért is különleges, mert a kézimunka számára nemcsak egyéni kikapcsolódás, hanem családi program is. Otthonában külön szobát alakított ki, tele varróeszközökkel, ollókkal, színes gombokkal és kötőtűkkel. Egy helyet, ahová elvonulhat a mindennapi zaj elől. A gyerekei gyakran csatlakoznak hozzá, így az alkotás közös élménnyé válik. Roberts még az interjúk során is gyakran úgy csökkenti a stresszt, hogy köt beszélgetés közben.

Sally Field tanított meg a hímzésre, amikor az Acélmagnóliák című filmen dolgoztunk, és Eric Brat (A Pelikán-ügyirat díszletfestője) tanított meg kötni. Az a jó benne, hogy kötés közben is nagyon társaságkedvelő lehetsz. (...) Sok mindent készítettem már, és mostanra a lányom is tud kötni

 – nyilatkozta a színésznő. 

A kötést használja kikapcsolódásként egyébként  Meryl Streep, Uma Thurman, Sarah Jessica Parker,  Cathrine Zeta-Jones, sőt még Russel Crow is. És nem feledkezhetünk meg a néhai Audrey Hepburn eleganciájáról sem, aki szintén szívesen alkotott kézzel.
 

A fenntartható élet része

Egyre többen fordulnak a kézimunka felé azért is, mert szembe akarnak menni a fogyasztói társadalommal. A kézzel készült ruhák, kiegészítők, lakásdekorációk egyediek és tartósak. Egy kézzel varrt táska, egy saját kötésű pulóver vagy egy horgolt takaró üzenet is. Azt mondja, hogy a készítője és használója értékeli a minőséget, az értékes dolgokat, a maradandót. Abban, aki létrehozta, az alkotás büszkesége, vásárlójában pedig a gondoskodás elégedettsége munkál.

Fotó:  Pexels

A piac is reagált: a kézimunkához való készletek, online tanfolyamok és vásárok iránti kereslet soha nem volt ilyen nagy, mint napjainkban.

Modern világ, régi értékek

Lehet, hogy Julia Roberts csak egy párnát varr a gyerekeinek, mégis valami sokkal nagyobb dolog részese. 

Ahol újra értékké válik a kézzel végzett munka, ahol a régi nem elavult, hanem követendő példa. 

A világhírű színésznő példája inspiráló lehet mindenkinek, aki szeretne egy kis nyugalmat és kreatív energiát vinni a hétköznapokba, akár egyszerű dísztárgyak készítésével, akár családi kézműves délutánokkal. Julia Roberts azt mutatja, hogy a kézimunka nem csupán művészi alkotás, a stresszcsökkentés egyik legegyszerűbb és leghatékonyabb formája is. 

A varrás, a kötés és a horgolás egyszerre segít a modern életet elviselhetőbbé tenni és összeköt hagyományainkkal. 

Öt ok, amiért Julia Roberts hobbija tökéletes stresszcsökkentő 

  1. kreatív önkifejezés: egy saját készítésű pulóver, párna vagy táska igazi alkotói örömöt nyújt
  2. közösségi élményt ad: online csoportok, workshopok vagy családi kézműves délutánok révén újra összekapcsol másokkal, a hobbiból közösség születhet
  3. segíti a mentális egészséget: a ritmikus, kézzel végzett mozdulatok javítják a koncentrációt, oldják a feszültséget, flow-élményt biztosítanak
  4. fenntartható életmód: a kézzel készített ruhák és kiegészítők tartósabbak, így ez a hobbi környezetbarát és még a családi költségvetésnek is előnyös
  5. stresszcsökkentés, kikapcsolódás: a kötés, varrás vagy horgolás segít lelassulni és elfelejteni a mindennapi rohanást

 

