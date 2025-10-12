Diane Keaton – a nő, aki megmutatta, hogy az élet szépsége nem múlik el az évekkel

Diane Keaton karrierje a hatvanas évek végén indult, az igazi áttörést Francis Ford Coppola Keresztapájának (1972) Kay Adams szerepe hozta meg neki. Igazi arcát pedig Woody Allen filmjeiben mutathatta meg. Kettejük szakmai – és egy ideig magánéleti – kapcsolata igazi filmes aranykort eredményezett. A Játszd újra, Sam (1972), a Sleeper (1973) vagy a részben Magyarországon forgatott Szerelem és halál (1975) már jól mutatták, milyen természetes, sziporkázó dinamika van közöttük a vásznon. Ezt koronázta meg az Annie Hall (1977), amely filmtörténeti mérföldkővé vált.

Diane Keaton és Woody Allen az Annie Hallban – a páros, akinek különleges összhangja új korszakot nyitott

A szerep Oscar-díjat hozott Keatonnek, ráadásul egy egész generáció nőideálját formálta újra: karaktere intelligens, fura, bájos és nagyon önazonos volt.

Ugyanennek a nőtípusnak egy kicsit érettebb változatát láthattuk a Manhattanben (1979), a Belső terek (1978) című drámában pedig a családi konfliktusok lélektani mélységeit boncolgatták Allennel. Utolsó közös munkájuk a Rejtélyes manhattani haláleset (1993) krimi-vígjáték volt, ahol ismét lenyűgöző természetességgel játszották el a civódó, de mindig összetartó párost, Keaton pedig remekül hozta a bohókás, kiszámíthatatlan női karakter középkorú változatát.

A kilencvenes évektől Diane Keaton új arcát is megismerhettük: a Marvin szobája (1996) drámájában, az Elvált nők klubja (1996) önironikus női összetartásában vagy az Örömapa családi vígjátékainak melegszívű anyaszerepében. A 2000-es években a Minden végzet nehézben (2003) pedig azt bizonyította, hogy hatvan felé is lehet egy nő vonzó és izgalmas. Nagy szó ez Hollywoodban. De Keatonnek ez is ment, hiszen soha nem vesztette el azt az egyedi kisugárzást, amit már pályája elején megszerettünk benne.

Minden végzet nehéz

A belső szépség nagykövete

Diane Keaton varázsának tika az volt, hogy soha nem próbált másnak látszani, mint aki: egy intelligens, kissé különc, stílusos nő, aki egyszerre tud bohókás és mély lenni. És ahogy telt az idő, egyre inkább önmaga lett. Nem akart fiatalabbnak tűnni, nem próbálta elrejteni az idő nyomait sem. Inkább azt mutatta meg, hogy az öregedés nem ellenség, hanem egy természetes folyamat.

A hajam most már fehér. Jobb, ha világos a haj az arc körül. Szerintem az idősebb embereknek jobban áll

– nyilatkozta egy interjúban.