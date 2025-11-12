A rendetlenség nem csak a szemnek zavaró, akár meg is betegíthet

A rendetlenség, még ha egészen apró is, nem csupán a szemnek zavaró. Minden ottfelejtett tárgy azt üzeni: „még dolgunk van.” Önmagukban semmiségnek tűnhetnének, de az agyunk másként látja őket, apró feladatjelzésnek, amely folyamatos éberségre késztet. Hogyan befolyásolja a rendetlenség az egészséget? Ilyenkor a test sem marad tétlen, reagál, mielőtt még észrevennénk. A rendezetlen környezet tehát nem csak esztétikai kérdés. Kutatások igazolják, hogy a testünk és a lelkünk egyaránt választ ad rá. Nézzük közelebbről!

Rendetlenség – testünkre és lelkünkre is hat (Fotó: Pexels/cottonbro studio)

Amikor a rendetlenség beköltözik az agyunkba

Leülnénk egyet szusszanni, de előbb el kell pakolni azt a könyvet. Meg azt a bögrét. Meg azt a papírt, ami már napok óta ott vár. Nekilátnánk egy feladatnak, de előtte még el kell rakni a széken tornyosuló ruhákat, meg kell keresni a töltőt, ami valahol biztos megvan, kicsit át kell rendezni az asztalt, mert nem férünk el… Mire mindezzel végzünk, a lendület is elszáll. Pedig csak néhány apróság volt, igaz? Mégis, mintha a fejünk is rendetlenné vált volna, mintha elfáradtunk volna. A kutatások szerint ez nem véletlen. A rendezetlen környezet vizuálisan túlterheli az agyat.

A sok tárgy egyszerre bombázza ingerekkel az érzékeinket, és ettől az agyunk folyamatosan döntéseket próbál hozni: mit tegyen el, mit hagyjon figyelmen kívül, mit kéne még megcsinálni… Ez a sok döntés pedig kimerítő. Nem csoda, ha a nap végére nemcsak a lakás, hanem mi magunk is szétszórttá válunk. A rendetlenség folyamatosan eltereli a figyelmünket. A figyelem- és koncentrációs nehézségek pedig rontják a munkavégzést, tanulást, kreativitást. Egy kísérlet például kimutatta, hogy rendezetlen munkahelyen dolgozók lassabban végeztek, többet hibáztak.

A test is reagál: a rendetlenség stresszt okoz

Amikor rendetlenség vesz körül bennünket, a szervezet ugyanúgy reagál, mintha veszélyt érzékelne. Azok, akik otthonukat rendezetlennek érzik, magasabb stresszhormonszintet, azaz kortizolszintet mutatnak. Miért lehet ez hosszú távon baj? Mert a tartósan magas kortizolszint negatívan befolyásolja az immunrendszert, az alvás minőségét, sőt a szív-és érrendszeri egészséget is.