Külföldre utazik gyermekével? Kellemetlen meglepetés érheti a határnál

Sokan nincsenek tisztában azzal, hogy ha a kiskorú gyermeket csak az egyik szülő viszi külföldre – vagy ha a gyermek nagyszülőkkel, rokonokkal, esetleg nyelvtanfolyamra utazik kísérőtanárral – a hatóságok kérhetik a másik szülő írásos hozzájárulását. Ez nemcsak az elvált vagy különélő szülőkre vonatkozik: még azokban az esetekben is fontos lehet a nyilatkozat, amikor a szülők együtt élnek, de csak egyikük kíséri el a gyermeket. A legtöbb ország kiemelten kezeli a kiskorúak külföldre utazásának jogszerűségét, így ellenőrizheti, hogy az utazás valóban a szülők egyetértésével történik-e – írta a Magyar Országos Közjegyzői Kamara.

Ha hiányzik az írásos hozzájárulás, az utazási szándék akár már a határon megakadhat.

A határőrök vagy reptéri hatóságok visszafordíthatják a gyermeket és kísérőjét, ha nem tudják hitelt érdemlően igazolni, hogy a másik szülő is engedélyezte az utat.

Komolyabb következményei is lehetnek a nyilatkozat hiányának, különösen akkor, ha a hosszabb időre viszik külföldre a gyereket, például munkavállalás vagy letelepedés céljából. Ilyenkor ugyanis már nemcsak egy adminisztratív hiányosságról van szó: a gyermek jogellenes külföldre vitele – még akkor is, ha a gyermeket elvileg a nála elhelyezett szülő viszi magával – törvénysértésnek minősülhet.

Nem minden nyilatkozat egyenértékű

A szülői hozzájárulásra vonatkozó jogszabályi követelmények nemzetközi szinten sem egységesek. Vannak országok, ahol elegendő egy egyszerű, kézzel írt és aláírt dokumentum is, más államok viszont kizárólag hivatalos formában – például közokiratként – fogadják el a nyilatkozatot. Különösen szigorúan járnak el ebben a kérdésben olyan országok, mint az Egyesült Államok, Kanada vagy épp Kína, ahol elvárás, hogy egyértelmű és hiteles módon lehessen igazolni a gyermek ott tartózkodásának jogszerűségét.

A közjegyző előtt tett hozzájáruló nyilatkozat különleges bizonyító erővel bír. A közjegyzői okirat előnye, hogy azt a hatóságok – akár belföldön, akár külföldön – hivatalból elismerik. Külön kérelemre a MOKK a közjegyző aláírásával és pecsétjével ellátott közokiratot Apostille felülhitelesítéssel is elláthatja, amelyet jelenleg több mint 120 ország, köztük Kanada és Kína is automatikusan elfogad. A közjegyző idegen nyelven is elkészítheti a közjegyzői okiratot, amennyiben rendelkezik az adott nyelvre szóló nyelvi jogosítvánnyal.