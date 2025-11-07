Rendkívüli

Fürdőruhában karácsonyozhat ezeken az európai tengerpartokon

A gyönyörű európai sziget, amely télen a legmelegebb.

Takács Eszter
2025. 11. 07. 5:42
Fotó: Pexels
Ahogy lassan beköszönt a tél és ránk zuhannak a sötét reggelek, sokan arról álmodozunk, hogy egy koktél mellett élvezhetjük a napsütést. Azoknak, akik el akarnak menekülni a dermesztő tél elől, nem kell tovább keresniük, több olyan csodálatos európai sziget is van, ahol a télikabátot fürdőruhára cserélhetjük. Ezek a legjobb európai országok, ahol még decemberben is húsz fok felett van a hőmérséklet.

Nyaralás télen Fotó: Pexels.com

Meleg európai desztinációk télen

A Kanári-szigetek vitathatatlanul a kellemes időjárás királya, az évi átlaghőmérséklet 22 fok, és több mint háromszáz napsütéses napja van egy esztendőben. A tél aligha számít ebben az Északnyugat-Afrika partjainál fekvő, tengerpartokkal szegélyezett, napsütötte spanyol szigetcsoportban. A szigeteken számos üdülőhely az év nagy részében nyitva tart, így rengeteg szálláshely található, miközben a csendes strandokat is kihasználhatjuk.

Ami a szigetcsoport három legnépszerűbb látnivalóját illeti, Tenerife, Gran Canaria és Lanzarote a legnépszerűbbek a látogatók körében.

Melyek a legjobb családi úti célok a téli időszakban Európában?

Tenerife északi részén, a sziget gyöngyszemének is nevezett Puerto de La Cruzban található a Loro Park, ami bármelyik életkorban óriási élményt nyújt. A thai tematikára épített állatkertben nem csak papagáj-, gyilkosbálna- és delfinshow várja a látogatókat, hanem több ezer állat- és növényfaj is.

A Gran Canaria szigetén található Playa del Ingles nyüzsgő üdülőhelye, amely közel három kilométerre húzódó aranyló homokjáról híres, és mágnesként vonzza a napsütésre vágyókat, a családokat, a röplabdarajongókat és a szörfösöket egyaránt.

Az október és a november a legmelegebbek közé tartozik ezeken a szigeteken, Tenerifén és Gran Canarián az átlaghőmérséklet akár 26 fok is lehet. A szállásválasztás kulcsfontosságú, érdemes a déli partokon hotelt keresni, mert itt sokkal melegebb és szárazabb az idő, mint a sziget északi részén. A tenger is meglepően meleg marad ezekben az őszi hónapokban is – októberben körülbelül 23 fok, és novemberben is csak 22 fokra süllyed a hőmérséklet.

Lehetséges: bálnalesen bikiniben karácsonykor pár órára Budapesttől

A Kanári-szigetek időjárása decemberben is kellemes, enyhe éjszakák, valamint meleg nappalok jellemzik és ebben az időszakban akár vándorló púpos és barázdás bálnákat is láthatunk. Ráadásul a karácsonyt a tengerparton is ünnepelhetjük, ha a télikabátot fürdőruhára és sangriára cseréljük. Spanyolország szárazföldjéhez képest a különbség szembetűnő: Madridban átlagosan 10 fok van novemberben, míg Londonban októberben 14 fok körül.

Téli nyaralás meleg helyen olcsón

Ha szeretnénk télen kedvező áron nyaralni, akkor ideális célpont a Kanári-szigetek. A repülőjegyek általában sokkal jobb áron vannak ősszel és télen, mint nyáron. A fapados légitársaságok, mint a Ryanair és Wizzair már 30 ezer forint körül kínálnak repülőjegyet a szigetre, így az őszi-téli hónapok ideálisak, ha szeretnénk olcsón az őszből a nyárba utazni.

 

