nappalifogyássétaproteinegészségvíziváshidratálásegészséges táplálkozásdiétafehérje

Ez a három reggeli szokás javítja az egészséget

Egy népszerű kihívás hódít TikTokon, melynek neve: 3x3x3, 12 előtt. Azt ígéri, ha belevágunk, nagyobb lendülettel, tisztább fejjel és egészségesebben mennek majd a napjaink, mint eddig.Hogyan lehetséges ez? Miről is szól pontosan ez a furcsa számkombináció? 

Bogos Zsuzsanna
2025. 10. 23. 5:53
egészség boldog nagyszülők
Forrás: familyattractionscard.com
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Nincs szó semmilyen drága eszközről, csodaszerről vagy bonyolult módszerről. A „3x3x3, 12 előtt” egy egészen egyszerű, egészséges reggeli rutin, amit kortól, edzettségtől függetlenül bárki kipróbálhat. Ez a módszer segít növeli a napi energiaszintet és az egészségmegőrzés egyik legegyszerűbb eszköze is lehet: jól bizonyítja, hogy kis odafigyeléssel látványos eredményt érhetünk el, nagy lemondások nélkül.

egészség három lépésben
Fotó:  George Becker /  Pexels

Mit jelent a „3x3x3, 12 előtt”? 

A kihívás lényege, hogy három dolgot kell mindenképp elvégzünk délig:

  1. nagyjából 3000 lépés megtétele
  2. legalább 30 gramm fehérje reggelire 
  3. a napi vízfogyasztás egyharmadának elfogyasztása
    Nézzük, miért hatékony ez a módszer, amit Abbie Overturf kezdett népszerűsíteni és egyre többen csatlakoznak hozzá!

Miért jó reggel háromezer lépést sétálni?

A séta az egyik legegyszerűbb, mégis legértékesebb mozgásforma. A délelőtti 3000 lépés  (ami nagyjából 2,6 km-nek felel meg) segít beindítani a vérkeringést, támogatja a szív- és érrendszert és csökkenti a csontritkulás kockázatát. A lélek is hálás lesz érte: séta közben endorfinok szabadulnak fel, csökken a stressz, javul a hangulat. Ha közben hagyjuk, hogy hassanak ránk az őszi színek, a dopamintermelést is fokozhatjuk, ami a jó közérzetért felelős. Séta közben kiszellőztetjük a fejünket. Szó szerint, a mozgás ugyanis friss, oxigéndús vért juttat az agyba, ami érezhetően javítja a koncentrációt. Ha nehéz is elkezdeni, amint elindulnak ezek a folyamatok bennünk, megszűnik a reggeli fáradtságunk, lesz energiánk a naphoz.

Őszi séta az egészségért (Fotó: Andrea Piacquadio /  Pexels)

Miért jó harminc gramm fehérjével indítani a napot?

A reggeli az első étkezés az éjszakai böjt után és nagy hatással van az egész napunkra. A fehérje azért jó választás, mert lassabban emésztődik, mint a szénhidrát, ezért hosszabb teltségérzetet ad, segít stabilizálni a vércukorszintet és csökkenti a nassolási vágyat. Emellett segíti az izomműködést, támogatja a hormonrendszert és javítja a kognitív funkciókat, vagyis jobban tudunk figyelni a napi feladatokra. Mire kell gondolni a gyakorlatban? 

Milyen egy reggeli, ami harminc gramm fehérjét tartalmaz?

Manapság a protein lett az új varázsszó: joghurtba, müzlibe, kenyérbe, szendvicskrémbe keverik, és persze így jóval drágábban adják, mint a „sima” változatot. Fehérjére viszont valóban szükségünk van, nem csupán egy trendi tápanyag. Részt vesz az izmok, hormonok, enzimek, a bőr, a haj felépítésében és fenntartásában is. Sőt, az immunrendszer működéséhez is elengedhetetlen. A jó hír viszont az, hogy nem kell „extra protein” feliratú ételeket vásárolnunk ahhoz, hogy elegendő fehérjéhez jussunk. Proteindús reggeli lehet például:

  • görög joghurt, hozzákevert bogyós gyümölccsel, mandulával
  • tojásrántotta, megszórva feta sajttal
  • tükörtojás sonkával vagy sajtos omlett
  • tonhalkrém, főtt tojással 
  • szardíniakonzerv pirítóssal
  • házi túrókrém friss gyümölccsel és mézzel
  • fűszeres túróval töltött, sült paprika, dióval
  • zabkása reszelt almával és mandulával
  • hummuszos pirítós, tökmaggal, fetasajttal és tükörtojással

    A 3x3x3 módszer nem helyettesít egy teljes diétát, de nagyszerű kiegészítője lehet az egészséges életmódnak.

Miért fontos a megfelelő folyadékbevitel az egészséghez?

Alvás közben a szervezetünk hosszú órákon nem jut folyadékhoz, így reggel elsőként a hidratálásra kellene figyelmet fordítanunk. Beindítjuk vele az anyagcserét, a máj és a vesék is hatékonyabban dolgoznak, ha elegendő folyadék áll rendelkezésre. Ráadásul csökkentjük a fáradtságot, javítjuk a koncentrációt. A megfelelő mennyiségű folyadékfogyasztás reggel nemcsak a szomjúságot csillapítja, hanem az egész napos egészségmegőrzés egyik alapköve is tehát. A legjobb, ha vízzel kezdjük a napot, de készíthetünk házi elektrolitpótló italt is: egy liter vízhez két evőkanál citromlevet, egy evőkanál mézet és egy csipet sót adjunk.  A citrommal megkezdjük a napi C-vitamin bevitelt, a méz energiát ad és immunerősítő, a só pedig pótolja a nátriumot. Ha nyolckor keltünk és óránként megiszunk 2,5 dl folyadékot, már nagyon jók vagyunk.

Fotó: Julia Zolotova /  Pexels

Kinek ajánlott ez a módszer?

Azoknak, akik gyakran már délelőtt kimerültnek érzik magukat. Akik reggelente gyors nassolással kezdik a napot, de utána is éhesek maradnak. Akiknek nehezen indul be a reggelük és lendületre lenne szükségük ahhoz, hogy össszeszedettebbek, energikusak legyenek. A módszer azért jó, mert nem kell hozzá sem edzőterem, sem drága táplálékkiegészítők.  A „3x3x3, 12” előtt azt bizonyítja, hogy az egészségmegőrzés nem mindig bonyolult, gyakran csak néhány tudatos döntés következetes megvalósítása. Ezek az egyszerű egészségtippek könnyen beilleszthetők a mindennapokba és akár már egy-két nap után  érezhető változást hozhatnak.

Legyünk rugalmasak! A „3x3x3,12 előtt” csak iránymutatás, az egyéni szükségletek és lehetőségek eltérhetnek. Azt, hogy egész nap mennyi mozgásra, mennyi fehérjére és mennyi folyadékra van szükségünk, az életmódunk és a fizikai állapotunk határozza meg. 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekOrbán Viktor

Pottyondy Edina durván kikelt magából, nem tudja megemészteni Orbán sikerét

Csépányi Balázs avatarja

A Magyar Péter-imádót padlóra küldte már a budapesti békecsúcs puszta híre.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu