ónos szitáláshőmérsékletpárásszél

Nem ilyen telet szeretnénk: borult ég, ónos szitálás és élénk déli szél várható

Párás, borús idő ígérkezik kedden, helyenként köddel. A csúcshőmérséklet 6 Celsius-fok körül alakul.

Magyar Nemzet
2025. 12. 16. 6:16
Fotó: Shutterstock
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az ország nagyobb részén borult, helyenként párás, ködös idő várható, de egyes részeken szakadozik a rétegfelhőzet, amely felett a fátyolfelhőzet növekszik meg – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

Kedd délelőtti időjárás (Forrás: HungaroMet)

Szitálás, reggel még ónos szitálás előfordulhat. A déli, délkeleti szelet az Észak-Dunántúlon élénk lesz, időnként akár erős lökések is kísérik.

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 1 és 6 Celsius-fok között alakul, de a szakadozott felhőzet mellett ennél enyhébb lehet az idő.

Késő este döntően -2, +3 fok valószínű.

A légköri változások nem befolyásolják számottevő mértékben szervezetünk működését.

A hajnali fagy, illetve párás levegő a krónikus ízületi megbetegedésben szenvedők tüneteit erősítheti, a beteg testrész fájdalma fokozódhat, illetve mozgástere beszűkülhet. A párásság a krónikus légúti betegeknek sem kedvez, panaszaik és tüneteik felerősödhetnek – olvasható a Köpönyeg orvosmeteorológiai előrejelzésében.

Hogyan alakul időjárásunk a következő napokban?

Szerdán borult, párás időre számíthatunk, de néha már felszakadhat a hidegpárna, amire nyugaton lesz a legnagyobb esély. Gyenge szitálás, helyenként kisebb eső is kialakulhat. A délutáni órákban 2 és 9 Celsius-fok közötti értékek valószínűek – írja a Köpönyeg.

Csütörtökön továbbra is borult, vagy erősen felhős, párás idő várható, de főleg a déli tájakon kisüthet a nap. Gyenge eső, vagy szitálás bárhol előfordulhat. A hőmérséklet kissé emelkedik, 6 fok köré.

Pénteken többnyire erősen felhős, borongós, párás idő valószínű. Elszórtan csepergő eső is kialakulhat. A keleties szél mérsékelt marad. Délután általában 3–10 Celsius-fokig emelkedik a hőmérséklet.

Szombaton túlnyomóan felhős, sokfelé borult és párás időre van kilátás, helyenként ködfoltokkal. Elszórtan gyenge szitálás előfordulhat. A szél többnyire gyenge, időnként mérsékelt marad. Enyhül az idő: 4 és 10 fok közötti hőmérséklet valószínű.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekorosz vagyon

A háború a probléma, nem Orbán Viktor

Bánó Attila avatarja

Uniós szakítópróba lesz a lefoglalt orosz vagyon sorsa.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu