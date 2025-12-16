Nem ilyen telet szeretnénk: borult ég, ónos szitálás és élénk déli szél várható

Az ország nagyobb részén borult, helyenként párás, ködös idő várható, de egyes részeken szakadozik a rétegfelhőzet, amely felett a fátyolfelhőzet növekszik meg – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.
Szitálás, reggel még ónos szitálás előfordulhat. A déli, délkeleti szelet az Észak-Dunántúlon élénk lesz, időnként akár erős lökések is kísérik.
A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 1 és 6 Celsius-fok között alakul, de a szakadozott felhőzet mellett ennél enyhébb lehet az idő.
Késő este döntően -2, +3 fok valószínű.
A légköri változások nem befolyásolják számottevő mértékben szervezetünk működését.
A hajnali fagy, illetve párás levegő a krónikus ízületi megbetegedésben szenvedők tüneteit erősítheti, a beteg testrész fájdalma fokozódhat, illetve mozgástere beszűkülhet. A párásság a krónikus légúti betegeknek sem kedvez, panaszaik és tüneteik felerősödhetnek – olvasható a Köpönyeg orvosmeteorológiai előrejelzésében.
Hogyan alakul időjárásunk a következő napokban?
Szerdán borult, párás időre számíthatunk, de néha már felszakadhat a hidegpárna, amire nyugaton lesz a legnagyobb esély. Gyenge szitálás, helyenként kisebb eső is kialakulhat. A délutáni órákban 2 és 9 Celsius-fok közötti értékek valószínűek – írja a Köpönyeg.
Csütörtökön továbbra is borult, vagy erősen felhős, párás idő várható, de főleg a déli tájakon kisüthet a nap. Gyenge eső, vagy szitálás bárhol előfordulhat. A hőmérséklet kissé emelkedik, 6 fok köré.
Pénteken többnyire erősen felhős, borongós, párás idő valószínű. Elszórtan csepergő eső is kialakulhat. A keleties szél mérsékelt marad. Délután általában 3–10 Celsius-fokig emelkedik a hőmérséklet.
Szombaton túlnyomóan felhős, sokfelé borult és párás időre van kilátás, helyenként ködfoltokkal. Elszórtan gyenge szitálás előfordulhat. A szél többnyire gyenge, időnként mérsékelt marad. Enyhül az idő: 4 és 10 fok közötti hőmérséklet valószínű.
Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)
