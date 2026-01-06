Támadás J. D. Vance ellen: a transznemű gyanúsított ma áll bíróság elé

Az incidens idején J. D. Vance és családja Washingtonban tartózkodott. A támadás során DeFoor nemcsak az ingatlanban okozott kárt, hanem a titkosszolgálat egyik járművét is megrongálta. Az indíték egyelőre nem ismert, a hatóságok pedig nem közöltek további részleteket a férfi motivációjáról.
Az alelnök köszönetet mondott a titkosszolgálatnak és a helyi rendőrségnek a gyors reagálásért, megjegyezve, hogy a támadás idején szerencsére senki sem tartózkodott az otthonában. William DeFoor nem először került összetűzésbe a törvénnyel. Korábban, 2025 áprilisában bűnösnek vallotta magát kétrendbeli vandalizmusban, miután több mint kétezer dollár értékű kárt okozott egy belsőépítészeti cégnek.
Akkor kétéves elmeorvosi kezelésre ítélték, illetve 5550 dollár kártérítést kellett fizetnie.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!