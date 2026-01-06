J D VancetámadásJoe Bidenamerikai alelnöktransznemű

Támadás J. D. Vance ellen: a transznemű gyanúsított ma áll bíróság elé

Egy 26 éves férfit, William DeFoort letartóztatták, miután betört J. D Vance alelnök Cincinattiban lévő otthonába, ahol kalapáccsal négy ablakot zúzott be (az első hírek arról szóltak, hogy belőttek az ablakon). A gyanúsítottat rövid üldözés után elfogták, és rongálás, birtokháborítás és garázdaság vádjával emeltek vádat ellene. Ma áll bíróság elé.

2026. 01. 06. 19:15
Az incidens idején J. D Vance és családja Washingtonban tartózkodott Forrás: AFP
Az incidens idején J. D. Vance és családja Washingtonban tartózkodott. A támadás során DeFoor nemcsak az ingatlanban okozott kárt, hanem a titkosszolgálat egyik járművét is megrongálta. Az indíték egyelőre nem ismert, a hatóságok pedig nem közöltek további részleteket a férfi motivációjáról. 

Támadás J. D. Vance ellen: a transznemű gyanúsított ma áll bíróság elé. Fotó: AFP

Az alelnök köszönetet mondott a titkosszolgálatnak és a helyi rendőrségnek a gyors reagálásért, megjegyezve, hogy a támadás idején szerencsére senki sem tartózkodott az otthonában. William DeFoor nem először került összetűzésbe a törvénnyel. Korábban, 2025 áprilisában bűnösnek vallotta magát kétrendbeli vandalizmusban, miután több mint kétezer dollár értékű kárt okozott egy belsőépítészeti cégnek. 

Akkor kétéves elmeorvosi kezelésre ítélték, illetve 5550 dollár kártérítést kellett fizetnie. 

A mostani ügyben a mai nap folyamán áll bíróság elé.

A Daily Mail információi szerint a 26 éves „férfi” transzgender, és az utóbbi időben már a Julia nevet használta (erre utal az általa létrehozott Facebook-oldal is). Szülei orvosok, akik 2020-ban Joe Bident, tavaly pedig Kamala Harris kampányát támogatták – akkor több mint 11 600 dollárral.

 

J. D. Vance figyelmeztette Európát

Korábban lapunk arról is beszámolt, hogy az amerikai alelnök szerint Európa a tűzzel játszik, amikor hagyja, hogy a radikális eszmék utat törjenek náluk. J. D. Vance szerint Franciaország és az Egyesült Királyság a jövőben biztonsági kockázatot is jelenthet az Egyesült Államokra nézve.

 

Borítókép: J. D. Vance alelnök (Fotó: AFP)

