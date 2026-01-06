Az incidens idején J. D. Vance és családja Washingtonban tartózkodott. A támadás során DeFoor nemcsak az ingatlanban okozott kárt, hanem a titkosszolgálat egyik járművét is megrongálta. Az indíték egyelőre nem ismert, a hatóságok pedig nem közöltek további részleteket a férfi motivációjáról.

Támadás J. D. Vance ellen: a transznemű gyanúsított ma áll bíróság elé. Fotó: AFP

Az alelnök köszönetet mondott a titkosszolgálatnak és a helyi rendőrségnek a gyors reagálásért, megjegyezve, hogy a támadás idején szerencsére senki sem tartózkodott az otthonában. William DeFoor nem először került összetűzésbe a törvénnyel. Korábban, 2025 áprilisában bűnösnek vallotta magát kétrendbeli vandalizmusban, miután több mint kétezer dollár értékű kárt okozott egy belsőépítészeti cégnek.