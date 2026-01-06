Menczer TamáshazugságMagyar Péter

Menczer Tamás: Magyar Péter a külhoni magyarokkal kapcsolatban is hazudik

Hazudik Magyar Péter a külhoni magyarokkal kapcsolatban – hívta fel a figyelmet a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója. Menczer Tamás szerint a politikus csak úgy tesz, mintha fontosak lennének neki a határon túli magyarok, miközben annak a baloldalnak a része, amely korábban rendszeresen elárulta őket, és gyűlöletkampányt folytatott ellenük.

Munkatársunktól
2026. 01. 06. 19:01
Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója Fotó: MTI/Krizsán Csaba
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Magyar Péter a külhoni magyarokkal kapcsolatban is hazudik. Úgy tesz, mintha a külhoniak fontosak lennének neki. De nem fontosak” – hangsúlyozta a közösségi médiában Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója.

Menczer Tamás szerint Magyar Péter csak látszólag áll a külhoni magyarok mellett
Menczer Tamás szerint Magyar Péter csak látszólag áll a külhoni magyarok mellett. Fotó: AFP

Az igazság az, hogy Magyar Péter annak a baloldalnak a része, amely a külhoniakat mindig elárulta, és gyűlöletkampányt folytatott ellenük

– emelte ki.

Magyar Péter hű szövetségese, a Momentum a román pártot támogatta a magyarral szemben a romániai választáson, a szlovákot a magyarral szemben a szlovákiai választáson. Magyar Péter hű szövetségese, irányítója(?), Bajnai Gordon azt a baloldali politikát irányította, amely a külhoniakat nem tekintette a nemzet részének – emlékeztetett a kommunikációs igazgató.

„Ezzel szemben a magyar kormány mindig kiáll a béke és a külhoni magyarok mellett is. Ez így volt és így is lesz. Ezt mindenki tudja” – írta.

Átlátszóak a hazugságaid, Peti. Még 96 nap

– zárta a bejegyzését Menczer Tamás.

 

Borítókép: Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója (Fotó: MTI/Krizsán Csaba)

add-square Hazudik Magyar Péter, mindenkit becsap a Tisza Párt 

Orbán Balázs lebuktatta a Tiszát

Hazudik Magyar Péter, mindenkit becsap a Tisza Párt  8 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekpuzsér

Remélem, senki nem bántotta!

Bayer Zsolt avatarja

Várjuk Puzsér és Pottyondi elvtársak jelentkezését jobbá szeretés ügyében.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu