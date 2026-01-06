Menczer Tamás: Magyar Péter a külhoni magyarokkal kapcsolatban is hazudik

Magyar Péter hű szövetségese, a Momentum a román pártot támogatta a magyarral szemben a romániai választáson, a szlovákot a magyarral szemben a szlovákiai választáson. Magyar Péter hű szövetségese, irányítója(?), Bajnai Gordon azt a baloldali politikát irányította, amely a külhoniakat nem tekintette a nemzet részének – emlékeztetett a kommunikációs igazgató.