Menczer Tamás: Magyar Péter a külhoni magyarokkal kapcsolatban is hazudik

„Magyar Péter a külhoni magyarokkal kapcsolatban is hazudik. Úgy tesz, mintha a külhoniak fontosak lennének neki. De nem fontosak” – hangsúlyozta a közösségi médiában Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója.
Az igazság az, hogy Magyar Péter annak a baloldalnak a része, amely a külhoniakat mindig elárulta, és gyűlöletkampányt folytatott ellenük
– emelte ki.
