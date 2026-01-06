Letartóztatták a férfit, aki megkéselte ismerősét

Elrendelte a bíróság annak a férfinak a letartóztatását, aki ittas állapotban, italozás közben megvágta ismerősét egy késsel – írta keddi közleményében a Budapest Környéki Törvényszék.

A közlemény szerint a gyanúsított és a sértett egy gyömrői mezőgazdasági jellegű ingatlanon élt és dolgozott. Mindketten italozó életmódot folytattak, időnként veszekedtek és lökdösődtek is ivás közben. Január 2-án italozás közben szóváltásba keveredtek egymással, majd a gyanúsított egy késsel többször megvágta társa fejét és bal karját. A sértett segítségére egy harmadik ember sietett. A rendőrök a feltételezett elkövetőt január 3-án elfogták. A gyanúsított cselekményét próbára bocsátás időszaka alatt követte el – áll a törvényszék közleményében.

A Budakörnyéki Járásbíróság nyomozási bírája kedden elrendelte a gyanúsított letartóztatását, aki ellen a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság emberölés bűntettének kísérlete miatt nyomoz. A döntést az ügyész, a gyanúsított és a védő is tudomásul vette, így a végzés végleges és végrehajtható.