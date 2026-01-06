Rengeteg gyerek maradt éhen, miközben a segély luxusra ment

A most nyilvánosságra hozott bírósági dokumentumok szerint Minnesota államban történelmi léptékű visszaélésekre derült fény. A hatóságok becslése alapján bizonyíthatóan több mint 250 millió dollárt sikkasztottak el, miközben a nyomozók és az ügyvédek szerint a tényleges kár ennek akár a többszöröse is lehet.

A csalók hamis ételosztási adatokat, kitalált gyermeklétszámokat és manipulált számlákat nyújtottak be az államnak, miközben számos feltételezett elosztóponton egyáltalán nem is történt ételosztás – írja az Exxpress.

Az elsikkasztott pénzeket nem szociális célokra fordították, hanem fényűző életmód finanszírozására használták fel.

A bírósági iratok szerint a forrásokból tengerparti üdülőhelyeket vásároltak Kenyában pálmafákkal, medencékkel és VIP-lakosztályokkal, luxuslakásokat építettek Nairobiban és a török mediterrán partvidéken, valamint sportautókat béreltek, köztük Lamborghinikat és Rolls-Royce-okat.

Emellett milliókat költöttek ékszerekre, dizájnertáskákra és fényűző utazásokra, mindezt az éhező gyermekeknek szánt adópénzekből finanszírozva.