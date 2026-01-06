A Covid–19-járvány idején az Egyesült Államokban sürgősségi gyermekélelmezési programokat vezettek be annak érdekében, hogy az iskolabezárások következtében ellátás nélkül maradt, rászoruló gyerekek ne maradjanak élelem nélkül. A programokat a szövetségi kormány finanszírozta az Egyesült Államok mezőgazdasági minisztériumán keresztül, a részt vevő szervezetek pedig minden egyes ténylegesen kiosztott étkezés után kaptak térítést. A kezdeményezés célja a gyermekéhezés megelőzése volt egy rendkívüli válsághelyzetben – számolt be az Origo.
Rengeteg gyerek maradt éhen, miközben a segély luxusra ment
Az éhező gyerekek megsegítésére szánt pénzek végül luxusüdülőkben és sportautókban kötöttek ki: a Covid–19-járvány idején elindított amerikai gyermekélelmezési program kapcsán Minnesotában történelmi léptékű csalásra derült fény. Bírósági iratok szerint több száz millió dollárnyi közpénzt költöttek el fényűző életmódra.
A most nyilvánosságra hozott bírósági dokumentumok szerint Minnesota államban történelmi léptékű visszaélésekre derült fény. A hatóságok becslése alapján bizonyíthatóan több mint 250 millió dollárt sikkasztottak el, miközben a nyomozók és az ügyvédek szerint a tényleges kár ennek akár a többszöröse is lehet.
A csalók hamis ételosztási adatokat, kitalált gyermeklétszámokat és manipulált számlákat nyújtottak be az államnak, miközben számos feltételezett elosztóponton egyáltalán nem is történt ételosztás – írja az Exxpress.
Az elsikkasztott pénzeket nem szociális célokra fordították, hanem fényűző életmód finanszírozására használták fel.
A bírósági iratok szerint a forrásokból tengerparti üdülőhelyeket vásároltak Kenyában pálmafákkal, medencékkel és VIP-lakosztályokkal, luxuslakásokat építettek Nairobiban és a török mediterrán partvidéken, valamint sportautókat béreltek, köztük Lamborghinikat és Rolls-Royce-okat.
Emellett milliókat költöttek ékszerekre, dizájnertáskákra és fényűző utazásokra, mindezt az éhező gyermekeknek szánt adópénzekből finanszírozva.
Az ügy kulcsszereplői közül többen a minnesotai szomáliai közösségből kerültek ki. Az egyik legismertebb elítélt, Yasin Alishire bűnösnek vallotta magát elektronikus csalás és pénzmosás vádjában, miután a gyermekétkeztetési program pénzeiből egy kenyai luxusüdülőhelybe fektetett be.
Egy másik elkövetőt, Abdiaziz Shafii Farahot 28 év börtönbüntetésre ítélték, miután hamisan azt állította, hogy 18 millió adag ételt osztott szét rászoruló gyermekek között, miközben a pénzből egy többemeletes luxus lakóépületet építtetett Nairobiban.
Az igazságügyi minisztérium szerint az ügy az Egyesült Államok történetének egyik legsúlyosabb szociális csalásává vált.
Ami eredetileg a gyermekek megsegítésére szolgáló vészhelyzeti program volt, az végül szervezett visszaélések rendszerévé alakult át, amelyben a gyermekéhezés üzleti modellé vált, és a közpénzek luxusra, hivalkodásra és hatalmi fantáziák megvalósítására szolgáltak.
Borítókép: Az éhező gyerekek pénzét luxusra költötték Minnesotában (Fotó: AFP)
