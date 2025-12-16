FIFAjegylabdarúgó-világbajnokság

Az egyszerű futballszurkolókat nyírja ki a FIFA, itt csak a gazdagok rúgnak labdába

Napok óta forronganak a világ labdarúgó-szurkolói, mert a FIFA és a 2026-os labdarúgó-világbajnokság szervezői egészen elképesztő árakat állapítottak meg, legyen szó a mérkőzések belépőjegyeiről vagy a szállásárakról. A Rapid sport legújabb adásában a FIFA szándékait próbáltuk megfejteni.

Lantos Gábor
2025. 12. 16. 5:52
A brutálisan magas jegyárak, az elképzelhetetlenül drága szállodaszobák miatt napok óta tartanak a szurkolói tiltakozások. A nagy kérdés, hogy mindezt hajlandó-e meghallani és meghallgatni a FIFA?

FIFA
Bőven lesz mit magyarázkodnia a jegyárakkal kapcsolatban a FIFA elnökének, Gianni Infantinónak
Fotó: Tasos Katopodis - FIFA / FIFA

A FIFA nem kommentál, a piacgazdaságra hivatkozik

Műsorunkban mi is megpróbáltuk megérteni, mit gondolnak minderről a Nemzetközi Labdarúgó-szövetségben, mi mozgatja a szálakat, mi a céljuk ezzel.

 

