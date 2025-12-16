energetikai létesítményBelgorodorosz-ukrán háború

Rakétatámadás bénította meg Belgorod energiaellátását

Az orosz hatóságok tájékoztatása szerint december 14-én az esti órákban ukrán rakétacsapás érte Belgorod városának energetikai létesítményeit. Vjacseszlav Gladkov, a Belgorodi terület kormányzója közölte: a támadás jelentős károkat okozott, a katasztrófavédelmi és mentőegységek pedig azonnal megkezdték a következmények felszámolását.

Magyar Nemzet
2025. 12. 16. 3:13
Képünk illusztráció Fotó: STRINGER Forrás: TELEGRAM / VVGLADKOV
Súlyos károkat okozott Belgorod helyi infrastruktúrájában egy ukrán rakétatámadás – állította Vjacseszlav Gladkov, a régió kormányzója vasárnap éjszaka. A politikus közösségi oldalán arról számolt be, hogy a bombázás a mérnöki és energetikai hálózatot érintette, az illetékes szolgálatok pedig azonnal a helyszínre vonultak, írja a The Kyiv Independent cikkére hivatkozva az Origo.

Képünk illusztráció – Hatalmas pusztításról számoltak be a Belgorodi területről
Képünk illusztráció – Hatalmas pusztításról számoltak be a Belgorodi területről Fotó: - / MTI/EPA/Orosz védelmi minisztérium

A kormányzó egy elmosódott felvételt is nyilvánosságra hozott az esetről, ugyanakkor nem részletezte, mely objektumokat érte találat. Helyi Telegram-források arról számoltak be, hogy robbanások voltak hallhatók a „Luch” hőerőmű térségében, amely Belgorod egyik meghatározó energiatermelő létesítménye.

A gázturbinás hőerőmű Belgorod hőellátásának hozzávetőleg tizedét fedezi, és az elmúlt időszakban többször is ukrán támadások célkeresztjébe került. A legutóbbi csapást követően sűrű füst volt látható a város felett, miközben több lakóövezetben áramkimaradások léptek fel.

Vjacseszlav Gladkov tájékoztatása szerint a rakétatámadás néhány lakóépületben is károkat okozott, ám halálos áldozatokról vagy sérültekről nem érkezett jelentés. A beszámolók hitelességét független források eddig nem tudták megerősíteni.

A Harkivval, Szumival és Luhanszkkal határos Belgorodi terület rendszeresen válik ukrán támadások célpontjává. Kijev korábban többször is jelezte, hogy az orosz energetikai létesítmények elleni akciókat megtorló lépésnek tekinti, válaszul az ukrán energiarendszer elleni orosz csapásokra.

Moszkva ezzel párhuzamosan a régiót ukrán területek elleni katonai műveletek egyik fontos logisztikai háttereként használja, ami tovább erősíti a határ menti térség katonai és stratégiai jelentőségét.

Ukrajna hajlandó lemondani a NATO-tagság iránti igényéről, ha az Egyesült Államok és Európa megfelelő biztonsági garanciákat kínál a folyamatban lévő béketárgyalásokon – jelentette ki vasárnap Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, akit a Financial Times idézett.

Borítókép: Képünk illusztráció (Fotó: Telegram)

Bayer Zsolt
idezojelekbod péter ákos

Ismerjük ezeket

Bayer Zsolt avatarja

Ismerjük ezeket. Mindet. Mert ha egyet megismertél, ismered az összeset.

