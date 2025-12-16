Rakétatámadás bénította meg Belgorod energiaellátását

Súlyos károkat okozott Belgorod helyi infrastruktúrájában egy ukrán rakétatámadás – állította Vjacseszlav Gladkov, a régió kormányzója vasárnap éjszaka. A politikus közösségi oldalán arról számolt be, hogy a bombázás a mérnöki és energetikai hálózatot érintette, az illetékes szolgálatok pedig azonnal a helyszínre vonultak, írja a The Kyiv Independent cikkére hivatkozva az Origo.
A kormányzó egy elmosódott felvételt is nyilvánosságra hozott az esetről, ugyanakkor nem részletezte, mely objektumokat érte találat. Helyi Telegram-források arról számoltak be, hogy robbanások voltak hallhatók a „Luch” hőerőmű térségében, amely Belgorod egyik meghatározó energiatermelő létesítménye.
A gázturbinás hőerőmű Belgorod hőellátásának hozzávetőleg tizedét fedezi, és az elmúlt időszakban többször is ukrán támadások célkeresztjébe került. A legutóbbi csapást követően sűrű füst volt látható a város felett, miközben több lakóövezetben áramkimaradások léptek fel.
