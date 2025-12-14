ukrajnaoroszországZelenszkij

Zelenszkij meghátrál

Sajtóértesülések szerint az ukrán elnök állítólag kijelentette, hogy Kijev hajlandó lemondani a NATO-tagság iránti igényéről. Volodimir Zelenszkij újságíróknak beszélt erről.

Magyar Nemzet
2025. 12. 14. 15:35
Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen Fotó: SUZANNE PLUNKETT Forrás: POOL
Ukrajna hajlandó lemondani a NATO-tagság iránti igényéről, ha az Egyesült Államok és Európa megfelelő biztonsági garanciákat kínál a folyamatban lévő béketárgyalásokon – jelentette vasárnap Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, akit a Financial Times idézett.

Zelenszkij: Ukrajna hajlandó lemondani a NATO-tagság iránti igényéről Fotó: NICOLAS TUCAT / AFP
Zelenszkij: Ukrajna hajlandó lemondani a NATO-tagság iránti igényéről Fotó: NICOLAS TUCAT / AFP

Az ukrán elnök kijelentette, hogy kész visszavonni NATO-tagsági kérelmét az Egyesült Államok és Európa biztonsági garanciáiért cserébe.

Ukrajna és az Egyesült Államok közötti kétoldalú biztonsági garanciák a NATO 5. cikkelye alapján, valamint az európai partnereink és más országok, például Kanada, Japán és mások által nyújtott biztonsági garanciák kompromisszumot jelentenek

– mondta az ukrán elnök újságíróknak, hozzátéve, Ukrajna számára mindezek a garanciák arra, hogy Oroszország ne indítson újabb támadást Ukrajna ellen. 

A kijelentés nyomán a Politico felidézte: Ukrajna és az európai vezetők egy, az Egyesült Államok által kidolgozott, 20 pontból álló béketervet dolgoznak ki, amely területi engedményeket tartalmaz Oroszország számára. A lap szerint Zelenszkij azt is elmondta, hogy a Fehér Ház még nem válaszolt a tervhez javasolt módosításaira. Donald Trump különmegbízottja Steve Witkoff várhatóan a jövő héten találkozik Zelenszkijjel. 

Amint arról korábban beszámoltunk, Ukrajna a következő napokban amerikai és európai partnerekkel folytat tárgyalásokat az ukrajnai háború befejezéséről. Az Egyesült Államok fokozódó nyomással igyekszik Kijevet rávenni a Washington által kidolgozott békekoncepció elfogadására.

Borítókép: Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)
 

